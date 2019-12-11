Фильм "Вечные" от Marvel будет заметно отличаться от других картин, снятых по комиксам

До большого проката в 2020 году готовится супергеройский фильм "Вечные" (The Eternals) от Marvel Studios. Пока лента находится на стадии разработки и команда активно работает над съемками, однако создатели кинокартины понемногу приоткрывают двери за кулисы процесса и рассекречивают детали сюжета.

Миллионы фанатов по всему миру с нетерпением ждут свежую экранизацию по мотивам одноименных комиксов. Новым творением от студии Marvel станет фильм "Вечные", премьера которого запланирована на ноябрь 2020 года. Несмотря на то, что до выхода ленты остался почти год, на сайте Empire Online появились неожиданные подробности о будущей картине от ее создателей.

Кстати, в новом фильме "Вечные" от Marvel появится супергерой-гей: подробности

На днях в Бразилии состоялся кинофестиваль Comic Con Experience, на котором обсуждались будущие премьеры, среди которых фильм от Marvel "Вечные". Глава студии Кевин Фейдж признался, что зрителей ждет встреча с мощными космическими сущностями – Целестиалами, а также ошеломил новостью, что в фильме появятся девианты, которые будут заметно отличаться от оригинальных прототипов из комиксов.

Более того, знаменитый продюсер официально сообщил, что фильм "Вечные" не будет похожим ни на один из представленных ими ранее.

"Вечные" охватят 7000 лет человеческой истории и космических противостояний, а также изменят все, что мы знаем о Marvel. Это очень амбициозный проект, действие которого развернется от настоящего момента во времени до возвращения в Месопотамию, а также во многие другие локации самых разнообразных исторических моментов. Кажется, это будет нечто совершенно отличающееся от всего, что мы делали до этого,

– заверил Кевин Фейдж.

Напомним, что весной 2019 года в сети появились слухи, что к киновселенной Marvel присоединится Анджелина Джоли. Однако позже представители компании Marvel Entertainment подтвердили, что голливудская звезда таки сыграет в фильме "Вечные". В сентябре 2019 года в сети появились первые фото со съемок фильма с Анджелиной Джоли, которая кардинально изменила имидж для проекта.



Один из первых постеров к фильму "Вечные" / IMDb