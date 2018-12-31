Фильма, который Кевин смотрел, когда остался один дома, на самом деле не существует: детали

Культовую новогодне-рождественскую киноленту о парне, который справился с двумя взрослыми грабителями, наверное, видели все. Однако точно мало кто задумывался над мелкими нюансами, которые сыграли немалую роль в кинокартине "Один дома". Как вот, например, фильм, который Кевин смотрел и включал для грабителей. На самом деле, его не существует.

О глубоком разочаровании из-за вымышленного фильма на своей странице в Twitter написал американский комик Сет Роган.

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Все свое детство я думал, что фрагмент из фильма "Ангелы с грязными душами", который смотрит Кевин в "Один дома" – это на самом деле старый фильм,

– признался комик.

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie. — Seth Rogen (@Sethrogen) 25 грудня 2018 р.

Главный герой комедии "Один дома" Маколей Калкин поделился опубликованным признанием от Сета Рогана и написал в ответ, что даже он не знал, что это не настоящая кинокартина.

Как оказалось, гангстерское кино, которое отважный Кевин включал, чтобы отпугнуть злодеев, было снято специально для фильма "Один дома". "Ангелы с грязными душами" – это несколькоминутная пародия на полную киноленту "Ангелы с грязными лицами".

Смотреть фрагмент из фильма "Один дома", где Кевин включает эпизод "Ангелы с грязными душами" (видео):