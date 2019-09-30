Фильму "Человек-паук" быть: Sony и Disney договорились оставить картину во вселенной Marvel

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Disney и Sony выпустят фильм "Человек-паук"
Disney и Sony выпустят фильм "Человек-паук" / Hype MY

Третья часть фильма "Человек-паук", которая является частью киновселенной Marvel, все же получила шанс на жизнь. Киностудиям Disney и Sony удалось найти общий язык. Они сообщили об условиях соглашения и даже назвали дату премьеры новой картины.

В конце августа стало известно о конфликте между двумя студиями-гигантами Disney и Sony. Проблема возникла из-за недоразумения по поводу распределения прибыли от фильма "Человек-паук". Однако, как сообщает издание Variety, третью часть эпизода "Человек-паук: Возвращение домой" все же снимут.

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Прийти к компромиссу и уладить финансовые разногласия было сложно, однако руководству двух киногигантов это удалось. Соглашение о распределении доходов было подписано 26 сентября. В нем компании согласились получить по 25% прибыли каждая, а также сохранить участие президента студии Marvel Кевина Фейджа в создании фильма картины. Ведь ранее представители Disney потребовали оставить его только как консультанта.

Также Disney и Sony сообщила о дате премьеры ленты. По предварительным данным, фильм выйдет в большой прокат 16 июля 2021 года. А главную роль по-прежнему сыграет Том Холланд.

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Теги: LifeStyle Кино
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