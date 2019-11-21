Фильму "Джокер 2" быть: Хоакин Феникс согласился сыграть главную роль во второй части

Фанаты нашумевшего фильма "Джокер" могут спокойно выдохнуть, ведь появилась официальная информация, что американский триллер получит продолжение. Актер Хоакин Феникс согласился снова сыграть главную роль.

После огромного успеха в прокате фильм "Джокер" номинировали на все самые престижные награды Оскара-2020. А поклонники драматического триллера не могли дождаться новости о продолжении истории. Однако это случилось. Накануне на сайте издания The Hollywood Reporter появилась информация, что режиссер картины Тодд Филлипс получил согласие от президента Warner Bros. Pictures на съемки сиквела.

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После этого было решено, что он вместе со Скоттом Сильвером, который работал над сценарием, снова вместе займутся производством "Джокера 2". А главную роль, не нарушая традиций, вновь исполнит талантливый Хоакин Феникс.

Также в источнике отмечается, что для съемок второй части картины студия Warner Bros. Pictures также выделила достаточно больший бюджет. На этот раз он составит чуть более 96 миллионов долларов. Добавим, что это на 33 миллиона долларов больше бюджета, который был назначен для первой части "Джокера".

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