Фильму про Доктора Дулитла прогнозируют рекордные убытки: сумма достигает 100 миллионов долларов

Приключенческая кинокомедия с Робертом Дауни-младшим, кажется, имеет все шансы провалиться в прокате. Очередной экранизации на роман Хью Лофтинга, получившей название "Путешествие Доктора Дулитла", грозят убытки размером 100 миллионов долларов. А это почти половина финансирования ленты.

О том, что лента студии Universal не будет пользоваться бешеным успехом, было понятно сразу же в первый уикенд проката. Уже тогда мировые кинокритики высказывали свое недовольство фильмом "Приключения доктора Дулитла", а билетная касса желала большего.

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К примеру, в Северной Америке картина собрала около 20 миллионов долларов, что является рекордно низкой суммой, учитывая бюджет в 175 миллионов долларов. Так, издание The Wrap сообщает, что по мнению американских экспертов, фильм "Дулитл" громко провалится в прокате и нанесет ущерб киностудии Universal в размере 100 миллионов долларов, если не больше.

Создатели фильма надеются на улучшение финансовой ситуации лишь потому, что фильм "Дулитл" еще не представлен на некоторых рынках.

Добавим, что в случае провала фильм с Робертом Дауни-младшим станет вторым масштабным неуспешным проектом компании Universal за последний месяц. В конце декабря 2019 года в большой прокат вышел мюзикл "Кошки". Билетная касса фильма достигла около 61 миллиона долларов при бюджете 95 миллионов долларов.

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