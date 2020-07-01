Уже завтра, 2 июля, в Украине заработают кинотеатры с соблюдением карантинных ограничений. Зрителей ждут в основном фильмы, которые были в прокате годами ранее, однако на экранах появятся и долгожданные премьеры 2020 года.

С завтрашнего дня, 2 июля, по всей стране возобновят работу кинотеатры, однако ожидать множества голливудских премьер не стоит. В прокате появятся преимущественно фильмы, которые уже успели завоевать любовь зрителей годами ранее. 24 канал предлагает узнать, какие культовые ленты самых разных жанров вернутся на экраны и каких премьер следует ждать.

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Стоит отметить, что свою работу возобновляют большинство сетей кинотеатров страны, однако каждая из них будет демонстрировать уже известные фильмы и мультфильмы на собственное усмотрение. Среди премьер июля 2020 года – комедия "Мой шпион" и детектив "Побег из Претории".

В прокате со 2 июля

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: смотрите трейлер онлайн

Темный рыцарь: Возрождение легенды: смотрите трейлер онлайн

Мой шпион: смотрите трейлер онлайн

Стражи Галактики. Часть 2: смотрите трейлер онлайн

Побег из Претории: смотрите трейлер онлайн

В прокате с 9 июля

Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант: смотрите трейлер онлайн

Вперед: смотрите трейлер онлайн

Дедпул: смотрите трейлер онлайн

В прокате с 23 июля

Начало: смотрите трейлер онлайн