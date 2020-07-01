Фильмы, которые покажут в кинотеатрах в июле
Уже завтра, 2 июля, в Украине заработают кинотеатры с соблюдением карантинных ограничений. Зрителей ждут в основном фильмы, которые были в прокате годами ранее, однако на экранах появятся и долгожданные премьеры 2020 года.
С завтрашнего дня, 2 июля, по всей стране возобновят работу кинотеатры, однако ожидать множества голливудских премьер не стоит. В прокате появятся преимущественно фильмы, которые уже успели завоевать любовь зрителей годами ранее. 24 канал предлагает узнать, какие культовые ленты самых разных жанров вернутся на экраны и каких премьер следует ждать.
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Стоит отметить, что свою работу возобновляют большинство сетей кинотеатров страны, однако каждая из них будет демонстрировать уже известные фильмы и мультфильмы на собственное усмотрение. Среди премьер июля 2020 года – комедия "Мой шпион" и детектив "Побег из Претории".
В прокате со 2 июля
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: смотрите трейлер онлайн
Темный рыцарь: Возрождение легенды: смотрите трейлер онлайн
Мой шпион: смотрите трейлер онлайн
Стражи Галактики. Часть 2: смотрите трейлер онлайн
Побег из Претории: смотрите трейлер онлайн
В прокате с 9 июля
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант: смотрите трейлер онлайн
Вперед: смотрите трейлер онлайн
Дедпул: смотрите трейлер онлайн
В прокате с 23 июля
Начало: смотрите трейлер онлайн