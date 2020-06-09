9 июня актриса Натали Портман празднует 39-й день рождения. Все киноманы знают ее, как талантливую звезду, способную сыграть как леди, так и злодейку. Однако в карьере Натали было немало обнаженных сцен, о которых еще долго будет говорить весь мир.

Среди десятков фильмов, в которых Натали Портман появилась во всей красе, журналисты LifeStyle 24 подобрали всего 3. Именно эти фильмы изменили стереотипы, что актриса из-за своей скромности не может играть соблазнительницу.

Смотрите также: Эротические фильмы с очень откровенными сценами, которые захочется повторить дома: 18+

"Больше, чем секс" (2011)

В романтической комедии "Больше, чем секс" актеры Натали Портман и Эштон Кутчер показали страсть, которую долго обсуждали в сети. По сюжету, главные герои становятся друзьями по сексу, которые готовы прибегать к различным экспериментам в постели. Поэтому кинолента наполнена интимными сценами.

Натали Портман обнажилась в фильме "Больше, чем секс" / Фото Irish Mirror

И если Ештон Кутчер после фильма "Бабник" не удивил своих поклонников, то вот Натали Портман было непривычно видеть в роли такой раскованной женщины.

Смотрите трейлер к фильму "Больше, чем секс": видео 18+

"Близость" (2004)

Не менее сексуальной была роль Натали Портман в фильме "Близость". Здесь актриса сыграла зажигательную стриптизершу Элис.



Натали Портман в фильме "Близость" / Фото Cosmopolitan

Натали Портман в сексуальном образе стриптизерши / Фото The Cinemaholic

И страстными танцами фильм "Близость" не ограничивается. По сюжету, бездарный писатель Дэн знакомится со стриптизершей Элис. Однако их любовь угасает, когда мужчина встречает фотографа Анну. И к их любовному треугольнику добавляется еще один герой – врач Ларри, поэтому история становится все более запутанной и страстной.

Смотрите трейлер к фильму "Близость": видео

Жарко: Самые откровенные фильмы Анджелины Джоли, в которых она обнажилась: фото и видео 18+

"Черный лебедь" (2010)

Одной из лучших работ Натали Портман стало участие в съемках психологического триллера "Черный лебедь". Фильм расскажет историю балерины Нины, которая больше подходит на роль "Белого лебедя". Однако со временем она открывает в себе другую сторону, пугает и шокирует зрителей.

И хотя фильм довольно напряженный, в нем все же есть место для эротической сцены. В "Черном лебеде" Натали Портман сыграла лесбийский секс с Милой Кунис.

Смотрите фрагмент фильма "Черный лебедь": видео 18+