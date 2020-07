Часто киноманы не доверяют оценкам экспертов, предпочитая голосование обычных зрителей. Поэтому стриминговая компания Netflix охотно делится данными по выбору фильмов своих подписчиков. Так, на днях стало известно, какие ленты чаще всего искали в июне 2020 года.

Как передает Just Jared, в рейтинг Netflix за июнь вошли 10 телепроектов разных годов выхода. Некоторые ленты имеют низкие показатели на сервисах IMDb или Rotten Tomtoes, или же попали в громкий скандал, однако их все равно активно смотрели зрители.

"Целитель"

Оригинальное название – The Healer

Год выхода – 2017

Жанр – драма, романтика

Рейтинг IMDb – 6,3

Сюжет. Обычный подросток Алек Бейли случайно обнаруживает, что обладает даром исцеления. Но времени разобраться в своих новых возможностях и силах у него мало, ведь девушка, больная раком, нуждается в его помощи. Но удастся ли Сесилии заставить Алека поверить в себя?

"Потерянная пуля"

Оригинальное название – Lost Bullet

Год выхода – 2020

Жанр – экшн, триллер

Рейтинг IMDb – 6,2

Сюжет. Талантливый механик, который только начинает свою жизнь после уголовного дела, вновь имеет неприятности с законом. Его обвиняют в убийстве, к которому он не причастен. Поэтому единственный выход для главного героя – найти пропавшую машину, в которой застряла пуля убийцы.

"Бестолковые"

Оригинальное название – Clueless

Год выхода – 1995

Жанр – комедия, романтика

Рейтинг IMDb – 6,8

Сюжет. Это история о богатых подростках, которые учатся в элитной школе Беверли-Хиллз. Главная героиня – дочь успешного адвоката Шер Горовитц, которая любит тратить деньги своего богатого папочки. Однако и от чувств девушка не отказывается, поэтому часто проявляет великодушие и попадает в курьезные ситуации.

"Пять корешей"

Оригинальное название – Da 5 Bloods

Год выхода – 2020

Жанр – приключенческий фильм, драма

Рейтинг IMDb – 6,6

Сюжет. На фоне протестов в США популярностью пользуется фильм "Пять корешей". Лента рассказывает о темнокожих ветеранах войны, которые возвращаются во Вьетнам, чтобы найти и перезахоронить своего командира. Кроме этого, главные герои ищут клад, который спрятали вместе с телом собрата.

"Последние дни американской преступности"

Оригинальное название – The Last Days of American Crime

Год выхода – 2020

Жанр – экшн, триллер

Рейтинг IMDb – 3,5

Сюжет. Правительство США нашло способ преодоления преступности. Они изобрели сигнал, который запрограммирует людей на соблюдение всех законов. И в ходе первого эксперимента на человеке погибает вор. Брат жертвы Грэм решает получить своеобразную компенсацию: украсть у чиновников 30 миллионов долларов до того, как программу запустят. Реализовать замысел ему помогают бандит Кевин и профессиональный хакер Шелби.

"Почувствуй ритм"

Оригинальное название – Feel the Beat

Год выхода – 2020

Жанр – комедия, драма, семейный

Рейтинг IMDb – 6,4

Сюжет. После того, как главной героине Эйприл не удалось покорить Бродвей, она вынуждена вернуться в родной городок. Там ей предлагают не очень оплачиваемую работу. Но выхода у Эйприл нет: она берется тренировать школьный кружок танцовщиков к большому танцевальному конкурсу.

"Реальная белка"

Оригинальное название – The Nut Job

Год выхода – 2014

Жанр – мультфильм, комедия

Рейтинг IMDb – 5,7

Сюжет. Белка Злюка и крысенок Бадди давно терроризируют свой родной парк Либерти. Но однажды лесные жители объединяются, чтобы выгнать разбойников. Теперь друзья вынуждены поселиться в шумном городе и искать там продукты. Но решение проблем с продовольствием находится быстро: Злюка и Бадди хотят ограбить магазин с запасами орехов.

"Прислуга"

Оригинальное название – The Help

Год выхода – 2011

Жанр – драма, исторический фильм

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет. События ленты разворачиваются в 1960-х годах, когда в США процветал расизм. Тогда афроамериканские женщины могли устроиться только на работу прислуги, ведь их считали второсортными. Изменить ситуацию решила главная героиня, которая захотела написать книгу о жизни таких работниц элитных домов.

Фильм оказался в центре скандала после того, как в США вспыхнули массовые протесты против расизма. Зрители заявили, что лента "Прислуга" романтизирует жестокое отношение к афроамериканкам и попросили даже снять его со стримингових платформ.

"Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек"

Оригинальное название – Cloudy with a Chance of Meatballs

Год выхода – 2009

Жанр – мультфильм

Рейтинг IMDb – 6,9

Сюжет. Странный ученый захотел преодолеть проблему голода в мире. И для этого у него есть революционная идея. Но научный эксперимент оборачивается конфузом: теперь на планете идут дожди из еды, а главному герою нужно как можно скорее вернуть все назад.

"365 дней"

Оригинальное название – 365 Days

Год выхода – 2020

Жанр – эротика, драма

Рейтинг IMDb – 3,4

Наибольшую известность на Netflix получил эротический фильм "365 дней". Лента рассказывает об итальянце Массимо, который становится главой сицилийской мафии после трагической смерти отца. Перед угрозой смерти он увидел образ девушки, которую захотел найти. Ею оказалась полька Лаура, которая приехала на отдых в Италию. Девушку похищают, а Массимо дает ей всего год на то, чтобы она в него влюбилась.

Лента получила много негативных отзывов, ведь популяризирует рабство и сексуальные домогательства.

