Лучшие комедии о любви, которая начиналась с дружбы
9 июня в мире отмечают Международный день друзей. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали лучшие фильмы, которые показывают, что дружба между мужчиной и женщиной может легко обернуться в роман.
А чтобы зрители нашли идеальный фильм для вечера, мы подобрали киноленты, которые получили положительные отзывы от киноманов. Поэтому смотрите подборку LifeStyle 24 и наслаждайтесь одной из комедий.
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"Плюс один" (2019)
Рейтинг IMDb – 6,6
Актеры: Майя Эрскин, Джек Квейд, Эд Бегли, Кирстен Армстронг, Алекс Анфанджер
Свадьба – один из самых романтичных праздников. Однако для главных героев Алисы и Бена походы на такие торжества превращаются в скучные разговоры об одиночестве и насмешки друзей. Поэтому они решают сопровождать друг друга на свадьбах в течение года. Однако притворство таки сближает их.
Смотрите трейлер к фильму "Плюс один": видео
"Подстава"
Рейтинг IMDb – 6,5
Актеры: Зои Дойч, Глен Пауэлл, Тей Диггз, Люси Лью
По сюжету, Харпер работает на одинокую и успешную бизнесвумен, которая с утра до ночи дает ей разнообразные задания. Увольняться девушка не хочет, ведь понимает, что это может быть отличным стартом для ее карьеры. И однажды в офисе она сталкивается с коллегой, который также страдает от выходок босса. Тогда у молодых людей появляется план: нужно влюбить друг в друга своих руководителей. Но что-то пойдет не по плану.
Смотрите трейлер к фильму "Подстава": видео
"З любовью, Рози" (2014)
Рейтинг IMDb – 7,2
Актеры: Лили Коллинз, Сэм Клафлин, Кристиан Кук, Тэмси Эгертон, Джейми Уинстон
Романтическая комедия "С любовью, Рози" расскажет о лучших друзьях Рози и Алексе, которые запланировали поступление в университет и переезд. Однако выпускной вечер вносит коррективы: девушка беременеет от другого и решает оставить ребенка. И только, когда друзья оказываются за тысячи километров друг от друга, понимают, что на самом деле у них были сильные чувства все это время.
Смотрите трейлер к фильму "С любовью, Рози": видео
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"Дружба и никакого секса?" (2013)
Рейтинг IMDb – 6,8
Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Зои Казан, Меган Парк, Адам Драйвер, Маккензи Дэвис
Главный герой Уоллес полностью разочаровался в любви и больше не хочет ее искать. Бывшая девушка его предала, поэтому парень убежден, что это повторится и с другой. Однако на вечеринке он знакомится с Чентри, которая с легкостью убеждает его в обратном. Но проблема в том, что девушка помолвлена, поэтому воспринимает его как друга.
Смотрите трейлер к фильму "Дружба и никакого секса?": видео
"Мой парень – псих" (2012)
Рейтинг IMDb – 7,8
Актеры: Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер, Джулия Стайлз, Крис Такер
Школьный учитель Пэт Солитано прошел курс лечения в психиатрической клинике. Он возвращается домой, чтобы продолжить курс реабилитации. И неожиданно его помощницей в этом становится девушка Тиффани, которая предлагает сделку: она поможет помирить его с бывшей женой, если он станцует с ней на местном конкурсе.
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"Жених напрокат" (2011)
Рейтинг IMDb – 5,9
Актеры: Кейт Хадсон, Дженнифер Гудвин, Колин Игглсфилд, Джон Кразински
Типичная американская комедия о дружбе и любви. По сюжету, Рейчел – успешный адвокат, которая готовится к свадьбе своей лучшей подруги и студенческого друга. Однако все годы она любила Декса, о чем признается незадолго до свадьбы. Церемония уже запланирована, однако кто из двух красавиц пойдет к алтарю.
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"Секс по дружбе" (2011)
Рейтинг IMDb – 5,9
Актеры: Мила Кунис, Джастин Тимберлейк, Эмма Стоун, Нолан Гулд
Джейми не ищет себе отношения, потому что боится брака и не мечтает идти к алтарю. А вот Дилан с удовольствием бы начал серьезные отношения, однако страдает от внимания женщин, которые не годятся для создания семьи. Двое героев решают быть друзьями по сексу, что перерастает в любовь.
Смотрите трейлер к фильму "Секс по дружбе": видео 18+
"Больше, чем друг" (2010)
Рейтинг IMDb – 6,1
Актеры: Джейсон Байтман, Дженнифер Энистон, Джефф Голдблюм, Патрик Уилсон
Кэсси не может найти себе мужчину для брака и обо всех своих неудачах она рассказывает другу Уолли. Именно ему женщина рассказывает об искусственном оплодотворении, на которое решилась. И только через 6 лет после родов Келли узнает, что ее друг заменил биоматериал и является отцом ее сына.
Смотрите трейлер к фильму "Больше, чем друг": видео
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"Больше, чем секс" (2011)
Рейтинг IMDb – 6,2
Актеры: Натали Портман, Эштон Кутчер, Кэри Элвис, Лейк Белл
Эмма и Адам из-за занятости не могут построить серьезные отношения. Поэтому они решают поддерживать дружеские отношения и не отказываются от интима. Однако такие встречи перерастают в первое настоящее свидание и впоследствии в любовь.
Смотри трейлер к фильму "Больше, чем секс": видео 18+
"Как отбить невесту" (2008)
Рейтинг IMDb – 5,9
Актеры: Патрик Демпси, Мишель Монаган, Кевин МакКидд
Еще со студенческих лет Ханна дружит с ловеласом Томом и узнает от него о всех романах. Девушка влюблена в своего друга, но не признается ему, ведь он не верит в брак или любовь. Однако когда Ханна уезжает в Великобританию на несколько месяцев, Том понимает, что тоже испытывает чувства. Девушка обручается с другим, а у главного героя цель сорвать свадьбу подруги.
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