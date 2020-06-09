9 июня в мире отмечают Международный день друзей. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали лучшие фильмы, которые показывают, что дружба между мужчиной и женщиной может легко обернуться в роман.

А чтобы зрители нашли идеальный фильм для вечера, мы подобрали киноленты, которые получили положительные отзывы от киноманов. Поэтому смотрите подборку LifeStyle 24 и наслаждайтесь одной из комедий.

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"Плюс один" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,6

Актеры: Майя Эрскин, Джек Квейд, Эд Бегли, Кирстен Армстронг, Алекс Анфанджер

Свадьба – один из самых романтичных праздников. Однако для главных героев Алисы и Бена походы на такие торжества превращаются в скучные разговоры об одиночестве и насмешки друзей. Поэтому они решают сопровождать друг друга на свадьбах в течение года. Однако притворство таки сближает их.

Смотрите трейлер к фильму "Плюс один": видео

"Подстава"

Рейтинг IMDb – 6,5

Актеры: Зои Дойч, Глен Пауэлл, Тей Диггз, Люси Лью

По сюжету, Харпер работает на одинокую и успешную бизнесвумен, которая с утра до ночи дает ей разнообразные задания. Увольняться девушка не хочет, ведь понимает, что это может быть отличным стартом для ее карьеры. И однажды в офисе она сталкивается с коллегой, который также страдает от выходок босса. Тогда у молодых людей появляется план: нужно влюбить друг в друга своих руководителей. Но что-то пойдет не по плану.

Смотрите трейлер к фильму "Подстава": видео

"З любовью, Рози" (2014)

Рейтинг IMDb – 7,2

Актеры: Лили Коллинз, Сэм Клафлин, Кристиан Кук, Тэмси Эгертон, Джейми Уинстон

Романтическая комедия "С любовью, Рози" расскажет о лучших друзьях Рози и Алексе, которые запланировали поступление в университет и переезд. Однако выпускной вечер вносит коррективы: девушка беременеет от другого и решает оставить ребенка. И только, когда друзья оказываются за тысячи километров друг от друга, понимают, что на самом деле у них были сильные чувства все это время.

Смотрите трейлер к фильму "С любовью, Рози": видео

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"Дружба и никакого секса?" (2013)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Зои Казан, Меган Парк, Адам Драйвер, Маккензи Дэвис

Главный герой Уоллес полностью разочаровался в любви и больше не хочет ее искать. Бывшая девушка его предала, поэтому парень убежден, что это повторится и с другой. Однако на вечеринке он знакомится с Чентри, которая с легкостью убеждает его в обратном. Но проблема в том, что девушка помолвлена, поэтому воспринимает его как друга.

Смотрите трейлер к фильму "Дружба и никакого секса?": видео

"Мой парень – псих" (2012)

Рейтинг IMDb – 7,8

Актеры: Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер, Джулия Стайлз, Крис Такер

Школьный учитель Пэт Солитано прошел курс лечения в психиатрической клинике. Он возвращается домой, чтобы продолжить курс реабилитации. И неожиданно его помощницей в этом становится девушка Тиффани, которая предлагает сделку: она поможет помирить его с бывшей женой, если он станцует с ней на местном конкурсе.

Смотрите трейлер к фильму "Мой парень – псих": видео

"Жених напрокат" (2011)

Рейтинг IMDb – 5,9

Актеры: Кейт Хадсон, Дженнифер Гудвин, Колин Игглсфилд, Джон Кразински

Типичная американская комедия о дружбе и любви. По сюжету, Рейчел – успешный адвокат, которая готовится к свадьбе своей лучшей подруги и студенческого друга. Однако все годы она любила Декса, о чем признается незадолго до свадьбы. Церемония уже запланирована, однако кто из двух красавиц пойдет к алтарю.

Смотрите трейлер к фильму "Жених напрокат": видео

"Секс по дружбе" (2011)

Рейтинг IMDb – 5,9

Актеры: Мила Кунис, Джастин Тимберлейк, Эмма Стоун, Нолан Гулд

Джейми не ищет себе отношения, потому что боится брака и не мечтает идти к алтарю. А вот Дилан с удовольствием бы начал серьезные отношения, однако страдает от внимания женщин, которые не годятся для создания семьи. Двое героев решают быть друзьями по сексу, что перерастает в любовь.

Смотрите трейлер к фильму "Секс по дружбе": видео 18+

"Больше, чем друг" (2010)

Рейтинг IMDb – 6,1

Актеры: Джейсон Байтман, Дженнифер Энистон, Джефф Голдблюм, Патрик Уилсон

Кэсси не может найти себе мужчину для брака и обо всех своих неудачах она рассказывает другу Уолли. Именно ему женщина рассказывает об искусственном оплодотворении, на которое решилась. И только через 6 лет после родов Келли узнает, что ее друг заменил биоматериал и является отцом ее сына.

Смотрите трейлер к фильму "Больше, чем друг": видео

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"Больше, чем секс" (2011)

Рейтинг IMDb – 6,2

Актеры: Натали Портман, Эштон Кутчер, Кэри Элвис, Лейк Белл

Эмма и Адам из-за занятости не могут построить серьезные отношения. Поэтому они решают поддерживать дружеские отношения и не отказываются от интима. Однако такие встречи перерастают в первое настоящее свидание и впоследствии в любовь.

Смотри трейлер к фильму "Больше, чем секс": видео 18+

"Как отбить невесту" (2008)

Рейтинг IMDb – 5,9

Актеры: Патрик Демпси, Мишель Монаган, Кевин МакКидд

Еще со студенческих лет Ханна дружит с ловеласом Томом и узнает от него о всех романах. Девушка влюблена в своего друга, но не признается ему, ведь он не верит в брак или любовь. Однако когда Ханна уезжает в Великобританию на несколько месяцев, Том понимает, что тоже испытывает чувства. Девушка обручается с другим, а у главного героя цель сорвать свадьбу подруги.

Смотрите трейлер к фильму "Как отбить невесту": видео