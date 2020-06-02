2 июня британская монархия отмечает 67 годовщину со дня коронации Елизаветы II. Журналисты LifeStyle 24 подобрали лучшие фильмы о королевской семье, которые помогут представить, что скрывается за закрытыми дверями дворца.

Как известно, после смерти короля Георга VI его дочь не сразу хотела возглавить монархию. Прошло 16 месяцев траура, после чего Елизавета II таки присягнула на верность британскому народу. С этого дня прошло 67 лет, а Ее Величество и вся королевская семья все больше и больше привлекают внимание общественности.

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Сотни скандалов, слухов и сплетен едва ли не ежедневно разлетаются в мировых СМИ, ведь каждому читателю интересно представить, как это – быть королевой. А помогают им в этом не только пресса, но и киноленты про британскую монархию, которые уже успели оценить миллионы зрителей.

Фильмы о Елизавете ІІ

Сериал "Корона"

Год выхода – 2016 и по сегодня

Рейтинг IMDb – 8,7

Актеры: Клер Фой, Мэтт Смит, Ванесса Кирби, Айлин Эткинс, Джереми Нортем, Виктория Гамильтон, Алекс Дженнингс, Лия Уильямс, Бен Майлз, Грег Уайз, Джаред Харрис

Если вы хотели узнать больше о жизни британской королевской семьи, тогда стоит начать с сериала "Корона". Его события основаны на исторических фактах, однако сюжет содержит и вымышленные сцены. Однако это отнюдь не вредит рейтингу ленты: "Корону" считают одним из лучших сериалов современности, ведь он демонстрирует, как Елизавета II взошла на трон и хранит исконные традиции.

Конечно, жизнь монарха не обходится без скандалов. Поэтому авторы проекта показали, насколько мудро и взвешенно Ее Величество со своими родственниками и помощниками находят выход из любых ситуаций.

Смотрите трейлер к сериалу "Корона": видео

"Лондонские каникулы"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 6,5

Актеры: Сара Гадон, Бел Паули, Джек Рейнор, Эмили Уотсон, Руперт Эверетт, Джек Лески, Джек Гордон

Кинолента "Лондонские каникулы" показывает жизнь Елизаветы II и ее сестры Маргарет еще до коронации. Наследницы британского престола активно помогали военным во время Второй мировой войны. Так, Елизавета II училась на механика и чинила машины. В 1945 году знаменитые британки отправились на площадь Лондона праздновать победу над фашизмом. В какие приключения попали Елизавета II и Маргарет – зрители узнают в комедии "Лондонские каникулы".

Смотрите трейлер к фильму "Лондонские каникулы": видео

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"Королева"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 7,3

Актеры: Хелен Миррен, Майкл Шин, Джеймс Кромвелл, Хелен МакКрори, Алекс Дженнингс

Пожалуй, одним из самых сложных моментов в жизни британской монархии была гибель принцессы Дианы. Все знали о ее непростом браке и отношениях с королевскими родственниками. После новостей об аварии Елизавета II с внуками Гарри и Уильямом уединилась в загородной резиденции и готовилась к прощанию с невесткой.

Кинолента "Королева" расскажет именно про этот этап жизни Букингемского дворца и роль премьер-министра Тони Блэра в информировании общественности. Фильм точно не разочарует зрителей, ведь искусная игра Хелен Миррен не дает и доли сомнения, что перед вами – реальная жизнь королевы.

Смотрите трейлер к фильму "Корона": видео

"Королева мира"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,3

Документальная кинолента "Королева мира" стала настоящей сенсацией. Все потому, что Ее Величество крайне редко подпускает журналистов к дворцу. Однако в 2018 году она несколько дней провела перед камерой, показав закулисные детали приготовления к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а также свои ежедневные дела.

Смотрите трейлер к документального фильму "Королева мира": видео

Фильмы о родственниках Елизавети ІІ

"Мы. Верим в любовь"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,3

Актеры: Эбби Корниш, Андреа Райзборо, Джеймс Д'Арси, Оскар Айзек, Ричард Койл

Фильм, как и история короля Эдуарда VIII и обычной американки Уоллис Симпсон, привлек внимание киноманов. Кинолента "Мы. Верим в любовь" покажет, как сила чувств может заставить отказаться от трона, власти или любых состояний. После решения Эдуарда VIII о сложении королевских обязанностей трон возглавил отец Елизаветы II – Георг VI.

Смотрите обзор к фильму "Мы. Верим в любовь": видео

"Король говорит"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 8,0

Актеры: Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонэм Картер, Дженнифер Или, Майкл Гэмбон, Дерек Якоби, Гай Пирс

Историческая драма "Король говорит" сможет развеселить не одного зрителя. Фильм рассказывает о Георге VI, который готовится к возглавлению монархии. Единственной его проблемой является боязнь выступать на публике и заикание. Помочь будущему королю берется специалист с нетрадиционными методами лечения.

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"Диана: История любви"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 5,5

Актеры: Наоми Уотс, Невин Эндрюс, Кэс Анвар, Лауренс Белчер

Фильм рассказывает о любимице миллионов – принцессе Диане. После скандального развода с сыном Елизаветы II Леди Ди продолжала жить во дворце и выполнять свои обязанности. В этот период она и влюбилась в пакистанского эмигранта и талантливого врача Хасната Хана. Биографическая драма покажет зрителям события последних лет жизни принцессы Дианы, которые не оставят вас равнодушными.

Смотрите трейлер к фильму "Диана: История любви": видео

Конечно, в Голливуде сняли еще десятки других кинолент о британской монархии, которые смогут поразить даже самых знающих поклонников королевской семьи. "Молодая Виктория", "Уильям и Кейт", "Гарри и Меган: Королевская история любви", "Елизавета" и другие – выбор для киноманов поражает многообразием. Так что выбирайте фильм для вечера и насладитесь интересными историями из будней во дворце.