В США не утихают массовые протесты Black Lives Matter, к которым присоединился весь Голливуд. Популярную тему решили не замалчивать и на стриминговий платформе Netflix. Там появилась особая подборка фильмов и сериалов, которую стоит посмотреть каждому.

Как известно, 25 мая во время ареста Джорджа Флойда американский правоохранитель применил удушающий прием. Темнокожий мужчина жаловался, что не может дышать. Флойда отпустили только тогда, когда он перестал говорить и умер прямо на глазах у шокированных очевидцев. Такой беспредел возмутил американцев, поэтому тысячи людей вышли на масштабные протесты в США.

Важно: 7 фильмов о расовой дискриминации, которые заставляют задуматься

К митингам присоединились и представители Голливуда, а киноманы все больше стали смотреть фильмы, в которых затронуты вопросы расизма. Поэтому стримингова платформа Netflix опубликовала подборку кинолент и сериалов под названием Black Lives Matter, которые лучше всего демонстрируют вопрос дискриминации и жизнь афроамериканцев.

"Тринадцатая" (2016)

Это документальная кинолента, которая уже получила успех в сети. Фильм "Тринадцатая" рассказывает о событиях, которые показывали последствия 13 поправки к Конституции США, которая отменяла рабство. Произошло это в 1865 году. Однако к концу ХХ века правоохранители посадили или убили тысячи афроамериканцев, которые не причастны к каким-либо преступлениям. Поэтому в "Тринадцатой" можно увидеть всю трагедию расовой дискриминации.

Смотрите трейлер к фильму "Тринадцатая": видео

"Когда они нас увидят" (2019)

Популярный сериал, который сняли на основе реальных событий 1989 года. Пятеро темнокожих и мексиканских подростков попали в тюрьму за изнасилование девушки, которое не совершали. В суде даже не принимали во внимание факты, которые свидетельствовали о невиновности подозреваемых. И только в 2014 году дело возобновили, поскольку появился новый подозреваемый.

Смотрите трейлер к сериалу "Когда они нас увидят": видео

"Ферма "Мадбаунд" (2017)

В 30 лет Лору считают "старой девой", поскольку она не вышла замуж. И все меняется, когда главная героиня встречает Генри МакАллана. Пара отправляется к его отцу, на ферму "Мадбаунд", где Лори и Генри нужно будет не только привыкнуть к сельской жизни, но и столкнуться с расизмом.

Смотрите трейлер к фильму "Ферма "Мадбаунд": видео

"Лунный свет" (2016)

Оскароносный фильм "Лунный свет" рассказывает о разных периодах жизни темнокожего парня Шарона. Он рос в семье наркозависимых людей, поэтому никто не занимался им. В подростковом возрасте главный герой встречает Кевина, который становится больше, чем просто другом. И именно тогда перед Шароном есть выбор: какое будущее он хочет иметь.

Смотрите трейлер к фильму "Лунный свет": видео

Интересно: В "Симпсонах" предусмотрели смерть Джорджа Флойда: правда или фейк

"Дорогие белые" (2017)

Сериал переносит зрителей в престижный американский колледж. На одной из вечеринок, которую устраивают темнокожие студенты, вспыхивает расовый конфликт, который перерастает в большие столкновения.

Смотрите трейлер к сериалу "Дорогие белые": видео

"Пять корешей" (2020)

Это новый фильм, который появился на Netflix в 2020 году. По сюжету, 5 ветеранов вьетнамской войны вспоминают прошлое. Главные герои возвращаются в джунгли, чтобы найти сокровища, которые спрятали 10 лет назад. Кроме того, ветераны хотят отыскать остатки своего погибшего командира, который умер во время боя.

Смотрите трейлер к фильму "Пять корешей": видео

"Оранжевый – хит сезона" (2013 – 2019)

В этом сериале киноманы узнают о жизни девушки Пайпер, которая привыкла к роскошным будням. Она закрутила роман с парнем, который оказался наркоторговцем. За это девушка получила тюремный срок в 15 месяцев. Теперь Пайпер нужно будет привыкнуть к новым реалиям и узнать истории женщин, которые также отбывают наказание в тюрьме.

Смотрите трейлер к сериалу "Оранжевый – хит сезона": видео