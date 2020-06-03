В США не утихают протесты против расовой дискриминации и произвола полиции. В Голливуде не впервые нарушают эту важную социальную тему, поэтому мы подобрали фильмы, которые заставят каждого задуматься над событиями прошлого и настоящего.

Как известно, 25 мая в Миннеаполисе произошло резонансное задержание афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания он умолял не убивать и неоднократно говорил правоохранителям, что не может дышать из-за приема, который они применили. Однако полицейский не обращал внимания на слова мужчины, пока тот не умер просто на улице.

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Такое отношение спровоцировало масштабные акции протеста во многих городах США, к которым присоединились представители Голливуда. Отреагировали на это и украинские звезды, которые разместили в сети фото в знак поддержки митингующих.

Чтобы больше понять проблему расовой дискриминации и задуматься о том, что каждый из нас может сделать, чтобы подобные истории не повторялись – предлагаем посмотреть 7 фильмов, которые раскрывают эту важную социальную тему.

"Просто помиловать"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,5

Актеры: Бри Ларсон, Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Тим Блейк Нельсон

В центре сюжета – темнокожий юрист Брайан Стивенсон, который всю свою жизнь пытается отстаивать справедливость. Он не боится браться за дела, в которых фигурируют самые бедные люди, потому что не ожидает больших прибылей от своей работы.

Новым его подзащитным является Уолтер Макмиллиан. Он – обычный представитель трудового класса, который пытается прокормить 9 детей. Однако Уолтер может попасть в тюрьму за убийство, которого он не совершал. Во время преступления герой был на улице, в окружении друзей, поэтому адвокат приложит все усилия, чтобы вытащить мужчину на волю.

Смотрите трейлер к фильму "Просто помиловать": видео

"Банкир"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,2

Актеры: Сэмюэл Л. Джексон, Николас Холт, Джесси Ашер, Ниа Лонг, Колм Мини, Джейсон Дэвис, Майкл Харн, Пол Бен-Виктор, Грегори Алан Уильямс

"Банкир" – один из фильмов, которые стоит посмотреть каждому. В этом убежден шоумен Сергей Притула.

Фильм рассказывает об афроамериканцах, которые хитростью строят успешный бизнес в США. Из-за расовой дискриминации и неприятия обществом они прибегают к обману: на роль директора банка главные герои нанимают привлекательного американца, представляющего их на переговорах. Однако учреждением управляют те, кто из-за цвета кожи не могут раскрыть все карты..

Смотрите трейлер к фильму "Банкир": видео

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"Зеленая книга"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 8,2

Актеры: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини, Себастиан Манискалко

Кинолента "Зеленая книга" получила немало международных наград, в частности, – Оскар, как лучший фильм.

Авторы проекта показали реальную историю талантливого пианиста Дона Ширли, который в 1960-ые годы отправился в турне по городам США. Для поездки он нанял личного водителя Тони Валлелонга. Американец итальянского происхождения часто не сдерживает эмоций, однако ловко защищает темнокожего музыканта от опасности. А чтобы минимизировать риски, главные герои пользуются "зеленой книгой", где отмечены места, наиболее опасные для афроамериканцев.

Смотрите трейлер к фильму "Зеленая книга": видео

"Черный клановец"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,5

Актеры: Джон Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер, Тофер Грейс, Лора Хэрриер

Фильм рассказывает о темнокожем полицейском, который в 1979 году становится шпионом в "Ку-клус-клане". Он настолько завоевывает доверие всех, что ему предлагают возглавить одно из отделений жестокой группировки.

"Черный клановец" получил награду Оскар за лучший сценарий и был номинирован в 5 других категориях.

Смотрите трейлер к фильму "Черный клановец": видео

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"Чужая ненависть"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,4

Актеры: Амандла Стенберг, Реджина Холл, Расселл Хорнсби, Энтони Маки

16-летняя Старр Картер живет в неимущем районе, однако учится в дорогой школе, где большинство учеников – белокожие. С детства девушку учат, как общаться с полицейскими, чтобы не попасть в тюрьму, и не привлекать к себе внимание. И все она успешно выполняет, пока не становится единственным свидетелем убийства. На глазах у Старр полицейский убивает безоружного, а девушка автоматически становится целью номер 1.

Смотрите трейлер к фильму "Чужая ненависть": видео

"Скрытые фигуры"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,8

Актеры: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне, Кевин Костнер

Фильм расскажет, как афроамериканки боролись за свою карьеру в 50 – 60-ых годах. Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон стали математиками, которые работали на NASA и ежедневно сталкивались с расовой дискриминацией. Однако ученые каждый раз доказывали, что достойны большего, чем им предлагает общество.

Смотрите трейлер к фильму "Скрытые фигуры": видео

"Маршалл"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,2

Актеры: Чедвик Боузман, Кейт Хадсон, Джош Гад

Тергуд Маршалл стал первым темнокожим американцем, работавшим в Верховном суде США. Но в начале своей адвокатской карьеры он брался за безнадежные дела. Одним из них было выдуманное нападение водителя-афроамериканца на свою работодательницу. В суде его обвиняли в сексуальном насилии, которого он не совершал.

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