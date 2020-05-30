В День эмансипации женщин, который отмечается 30 мая, журналисты LifeStyle 24 предлагают посмотреть фильмы о легендарных красавицах, которые способны изменить историю. Некоторые из них не являются вымышленными персонажами, что еще больше вдохновляет мировое сообщество.

За время существования кинематографа в Голливуде сняли сотни фильмов о сильных женщинах, готовых идти наперекор общественному мнению и привычным правилам. Журналисты LifeStyle 24 решили выбрать 9 кинолент за последние 10 лет, которые получили больше положительных отзывов от зрителей. Убеждены, что ни один из этих фильмов вас не разочарует и вдохновит воплощать свои мечты!

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"Сенсация"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Актерский состав: Марго Робби, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Элис Ив, Аланна Юбак, Кейт Маккинон, Мадлен Зима

В период развития движения MeToo в Голливуде презентовали фильм "Сенсация", который показывает борьбу женщин против сексуального насилия.

В центре событий – один из самых известных телеканалов США Fox News. Его основал и возглавил Роджер Эйлс, который за годы своей карьеры получил безупречную репутацию и авторитет. Поколебать власть директора Fox News взялись бесстрашные женщины, которые подают на него в суд из-за сексуальных домогательств. Оказалось, жертвами харассмента стала не одна красавица. Поэтому все они объединяются, подтверждая преступления Роджера Эйлса.

Смотрите трейлер к фильму "Сенсация": видео

"Государственные тайны"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,3

Актерский состав: Кира Найтли, Мэтью Гуд, Рис Иванс, Индира Варма, Рэйф Файнзом, Адам Бакри

Фильм "Государственные тайны" основан на реальных событиях. По сюжету, в 2003 году правительства США и Великобритании собираются напасть на Ирак. Документы, которые об этом свидетельствуют, попадают к переводчице с китайского Кэтрин Ган, которая работает на правительство и ежедневно имеет дело с секретными документами. В письме чиновники требовали искать компромат на дипломатов ООН, чтобы они проголосовали за вторжение в Ирак. Кэтрин не может этого допустить, поэтому после колебаний решает идти наперекор чиновникам. Обычная переводчица раскрывает государственную тайну и становится врагом страны.

Кинолента заставляет задуматься каждого, насколько много значит один человек в государстве. Кэтрин стала той женщиной, которая вдохновила других на протесты и показала, что историю пишут люди.

Смотрите трейлер к фильму "Государственные тайны": видео

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 8,4

Актерский состав: Фрэнсис Мак-Дорманд, Питер Динклэйдж, Джон Хоукс, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл

Еще одна сильная женщина, готовая бороться с системой – это главная героиня драмы "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Дочь Милдред Хейз изнасиловали и убили, а правоохранители маленького городка не прикладывают усилий, чтобы раскрыть это преступление. Поэтому напомнить о правосудии решила главная героиня, которая арендует три билборда, расположенные при въезде в город. На плакатах она размещает короткие надписи, указывающие на бездействие шерифа.

Смотрите трейлер к "Три билборда на границе Эббинга, Миссури": видео

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"Опасная игра Слоун"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,5

Актерский состав: Джессика Честейн, Марк Стронг, Гугу Эмбат-Ро, Майкл Стулбарг, Элисон Пилл, Джейк Леси, Джон Литгоу, Сэм Уотерстон

Талантливая и хитрая лоббистка Элизабет Слоун сможет покорить всех киноманов. Ее работа – продвижение законов для голосования в Конгрессе. К каждому политику женщина имеет свой подход, поэтому получить результат для нее – это всего вопрос времени и изобретательности.

Элизабет берется за поправку об ограничении оружия в США. Дело может ее или прославить, или уничтожить. В ходе работы лоббистка вредит влиятельному конгрессмену, который теперь сосредотачивает все ресурсы, чтобы посадить Элизабет Слоун в тюрьму.

На примере главной героини авторы проекта хотели показать гнилость политической системы и силу одной умной женщины, которая способна просчитать каждый свой шаг.

Смотрите трейлер к фильму "Опасная игра Слоун": видео

"Отрицание"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 6,7

Актерский состав: Рэйчел Вайс, Том Уилкинсон, Тимоти Спалл, Эндрю Скотт

Это биографическая драма, основанная на книге Деборы Липштадт "Мой день в суде с человеком, отрицающим Холокост". Лента рассказывает о скандальном судебном деле Ирвинг против Липштадт. Писатель выступает против доказательств правдивости Холокоста и требует неоспоримых фактов о смерти тысяч людей.

Доказать исторический факт берется исследовательница этой темы Дебора Липштадт, которая своим трудом нанесла ущерб научной и деловой репутации оппонента. И на что готова женщина, которая стремится отстоять историю миллионов жертв тиранической системы?

Смотрите трейлер к фильму "Отрицание": видео

"Джой"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,6

Актерский состав: Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Брэдли Купер

Фильм рассказывает об удивительной американской изобретательнице Джой Мангано. Теперь она – одна из самых известных и популярных женщин США. Однако в начале своей карьеры Джой столкнулась с рядом трудностей, которые часто препятствуют воплощению мечты.

По сюжету, обычная домохозяйка с тремя детьми конструирует швабру, которая удобна в пользовании. И как сделать свою идею популярной? Джой должна пройти через немалые испытания и на собственной шкуре увидеть, как строится бизнес.

Смотрите трейлер к фильму "Джой": видео

"Суфражистка"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,9

Актерский состав: Кэри Маллиган, Хелена Бонэм Картер, Брендан Глисон, Энн-Мэри Дафф, Бен Уишоу, Мерил Стрип

Теперь все женщины могут голосовать на выборах и свободно говорить о том, что их не устраивает в обществе. Однако в 1912 году все, что они только могли быть домохозяйками и ежедневно сталкиваться с несправедливым отношением к себе.

Изменить ситуацию взялось движение суфражисток, которое и описано в одноименном историческом фильме. Главная героиня Мод Уоттс с утра до вечера работает в прачечной и неоднократно видит пренебрежительное отношение к женщинам. Однажды она присоединяется к движению за женское избирательное право. Но мирные протесты не воспринимают угрожающими, поэтому участники прибегают к радикальным действиям.

Смотрите трейлер к фильму "Сфражистка": видео

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"Диана: История любви"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 5,5

Актерский состав: Наоми Уоттс, Нэвин Эндрюс, Кес Анвар, Лауренс Белчер

Пожалуй, в мире не найдется человека, который бы не знал, кто такая принцесса Диана. Леди Ди смогла за несколько лет завоевать расположение британцев и стать одной из самых известных представительниц британской монархии.

Фильм "Диана: История любви" покажет, как знаменитая женщина борется за свое счастье. Кроме этого, зрители смогут больше понять феномен Леди Ди, ее отвагу и осведомленность в важных политических вопросах.

А если у вас есть настроение к просмотру других кинолент о королевской семье, предлагаем посмотреть "Принцессу Монако" о легендарной Грейс Келли, "Молодую Викторию" или "Королеву". Последняя кинолента расскажет, как королевская семья переживала смерть принцессы Дианы.

Смотрите трейлер к фильму "Диана: История любви": видео

"Доброе утро"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 6,5

Актерский состав: Рэйчел МакАдамс, Харрисон Форд, Дайан Китон, Джефф Голдблюм

Это замечательная комедия о продюсере Бекки Фуллер, которая переживает не лучшие времена. В личной жизни у нее проблемы, а с работы пришлось уйти. Бекки устраивается на утреннее шоу и в первый день работы выгоняет высокомерного ведущего. На его место она берет легендарного Майка Помроя, который не хочет, но должен работать на канал. Главная героиня столкнется со многими курьезами, которые надо будет скрыть от зрителей прямого эфира.

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