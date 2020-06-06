6 июня в Украине отмечают День журналиста. С этой профессией связано немало увлекательных историй, которые способны изменить мир. Часто эти события становятся основой для фильмов.

По случаю праздника LifeStyle 24 подобрал лучшие фильмы о журналистах, которые демонстрируют сложность и интерес этой профессии. Фильмы были созданы по реальным событиям, поэтому уже давно пользуются популярностью среди киноманов.

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"Цена правды" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актеры: Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Крэнэм, Яков Ткаченко, Олег Драч

В фильме показали истинную историю репортера Гарета Джонса, который отправился в Советский Союз, чтобы взять интервью у Сталина. В его руки попали свидетельства о Голодоморе. Не получив информации от политика, Гарет Джонс, рискуя своей жизнью, отправляется в Украину. Жуткие кадры его поражают, поэтому журналист делает все для того, чтобы зверства системы были разоблачены.

Смотрите трейлер к фильму "Цена правды": видео

"Скандал" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актеры: Марго Робби, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Элис Ив, Аланна Юбак, Кейт Маккинон, Мадлен Зима

Кинолента "Скандал" ярко демонстрирует непростую историю женщин в медиа. По сюжету, Роджер Эйлс уже много лет является владельцем и главой телеканала Fox News. Но несмотря на безупречную репутацию, его поведение в отношении подчиненных оставляет желать лучшего. Журналистки объединяются, чтобы похотливый Роджер Эйлс получил наказание в суде.

Смотрите трейлер к фильму "Скандал": видео

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"Секретное досье" (2017)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актеры: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк, Трейси Леттс, Брюс Гринвуд

Это напряженная биографическая драма об авторитетных журналистах, которые получают секретные документы о войне во Вьетнаме. Из-за возможного заключения и угрозы от президента в 1971 году две газеты, которые конкурируют, объединяются, чтобы показать правду о роли США на фронте. Двигателем в этом процессе была первая женщина-издатель Кэтрин Грэм, которую ярко описали в ленте.

Смотрите трейлер к фильму "Секретное досье": видео

"Правда" (2015)

Рейтинг IMDb – 6,8

Актеры: Кейт Бланшетт, Роберт Редфорд, Тофер Грейс, Элизабет Мосс, Брюс Гринвуд, Стейси Кич, Деннис Куэйд

События фильма "Правда" разворачиваются в 2004 году. На телеканале CBS появляется новый ведущий – Дэн Ратер. Безупречную репутацию он получил, работая в горячих точках мира. Однажды продюсер канала Мэри Мейпс получает подтверждение своего расследования, которое длится 4 года. Женщина имеет доказательства, что действующий президент Джордж Буш-младший благодаря влиятельным родителям избежал службы во Вьетнаме. Дэн обнародует эту информацию в новостях, что превращает жизнь обоих журналистов в ад.

Смотрите трейлер к фильму "Правда": видео

"В центре внимания" (2015)

Рейтинг IMDb – 8,1

Актеры: Марк Руффало, Майкл Китон, Рейчел МакАдамс, Лев Шрайбер, Стэнли Туччи

Фильм "В центре внимания" имеет непростой сюжет, который заставит задуматься каждого. Кинолента рассказывает о группе журналистов, которые берутся за собственное расследование по делу развращения детей. По их информации, священник в Бостоне не раз был причастен к сексуальному насилию. Поэтому главные герои отправляются на поиски доказательств. Но кто будет свидетельствовать против церкви?

Смотрите трейлер к фильму "В центре внимания": видео

"Зодиак" (2007)

Рейтинг IMDb – 8,1

Актеры: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Роберт Дауни-младший, Энтони Эдвардс, Брайан Кокс, Элиас Котеас

В 60 – 70-х годах ХХ века в США орудовал безжалостный маньяк. На поиски преступника направлены все силы полиции, однако следствие зашло в тупик. К делу приобщаются журналист Пол Эвери и карикатурист Роберт Грейсмит, которые первыми разгадали мистический шифр убийцы в его письмах.

Смотрите трейлер к фильму "Зодиак": видео

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"Спокойной ночи и удачи" (2005)

Рейтинг IMDb – 7,4

Актеры: Дэвид Стрэтэйрн, Патришиа Кларксон, Джордж Клуни, Джефф Дэниелс, Роберт Дауни-младший, Фрэнк Ланджелла, Роберт Джон Берк

В эпоху развития телевидения в США вспыхивает громкий скандал. Репортера Эдварда Маро обвинили в коммунистических взглядах. И сделал это влиятельный сенатор Джозеф Маккарти, поэтому журналист берется доказывать обратное. Однако в противостоянии с политиком открывается немало интересных деталей дела.

Смотрите трейлер к фильму "Спокойной ночи и удачи": видео

"Афера Стивена Гласса" (2003)

Рейтинг IMDb – 7,1

Актеры: Хейден Кристенсен, Питер Сарсгаард, Хлоя Севиньи, Розарио Доусон, Мелани Лински, Хэнк Азария, Стив Зан

Стивен Гласс – молодой репортер, о котором знает вся страна. Его журналистские расследования создают большой резонанс в мире. Однако самый большой скандал возникает, когда появляются подозрения в правдивости фактов, которые подает Гласс. И как доказать или опровергнуть статью, когда информаторов рассекречивать нельзя. Фильм имеет динамичный сюжет, который уже оценили зрители.

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"Вся президентская рать" (1976)

Рейтинг IMDb – 8,0

Актеры: Роберт Редфорд, Дастин Хоффман, Джейсон Робардс, Роберт Дюваль

Это непревзойденная кинолента, которая показывает, как журналисты могут влиять на ход событий. По сюжету, репортеры узнают, что Администрация Ричарда Никсона прослушивает разговоры политических оппонентов. Разоблачительные статьи получают бешеный резонанс, поэтому президенту ничего не остается как сложить свои обязанности и подать в отставку.

Смотрите трейлер к фильму "Вся президентская рать": видео