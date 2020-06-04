Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт стали одной из самых красивых пар в истории кинематографа. И даже резонансный развод не повлиял на их популярность. По случаю дня рождения актрисы вспоминаем, в каких фильмах Джоли и Питт делили съемочную площадку.

4 июня Анджелина Джоли празднует 45-летие. Об этой харизматичной красавице и талантливой актрисе знает весь мир, ведь звезда сыграла в десятках успешных кинолент. Но именно работа помогала Анджелине Джоли строить отношения. Какие мужчины были в жизни красавицы и в каких кинолентах она сыграла с Брэдом Питтом – узнавайте в материале.

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Что известно о личной жизни Анджелины Джоли

С первым мужем – британским актером Джонни Ли Миллером – она ​​познакомилась на съемочной площадке фильма "Хакеры". Пара поженилась, когда актрисе было всего 20 лет. Впоследствии в одном из интервью звезда рассказывала, что этот брак был необдуманным, поэтому был обречен на крах. В 1996-м Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер официально развелись после 3 лет семейной жизни.



Анджелина Джоли с первым мужем / Фото BHW

Однако это не единственный раз, когда звездная именинница покоряла сердце своего коллеги. После развода с актером Билли Бобом Тортоном Анджелина Джоли не торопилась открывать сердце другому. Но не прошло и года, как актриса встретила Брэда Питта, который надолго пленил ее сердце.

Пара познакомилась на съемках романтического боевика "Мистер и миссис Смит". Именно этот фильм режиссера Дага Лаймана разжег страсть между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, которая даже заставила мужа оставить свою жену Дженнифер Энистон. И хотя актеру решение далось нелегко, он все же был убежден, что все делает правильно.

С тех пор Брэд Питт и Анджелина Джоли демонстрировали идиллию на красных дорожках, очаровывая весь мир. Пару называли самой красивой в Голливуде, поэтому каждый их выход сразу же описывали журналисты.



Анжелина Джоли с Брэдом Питтом / Фото Getty Images

И хотя сейчас Брэд Питт и Анджелина Джоли после судебной тяжбы развелись, их тандем вошел в историю. По случаю 45-летия актрисы журналисты LifeStyle 24 также решили поностальгировать и вспомнить 3 киноленты, в которых сыграли звездные супруги.

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3 фильма с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом

"Мистер и миссис Смит"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 6,5

В фильме "Мистер и миссис Смит" Анджелина Джоли и Брэд Питт играют супругов, которые, казалось бы, ведут обычную тихую жизнь в пригороде. Их чувства уже медленно угасают. Однако в один момент оказывается, что на самом деле Джон и Джейн – одни из лучших наемных убийц, которые работают на компании-конкуренты. Узнали они об этом, когда получили заказ убить свою вторую половинку. Поэтому теперь у них остается единственный выход: чтобы выжить, супруги объединяются в команду и противостоят лучшим киллерам Америки.

Смотрите трейлер к фильму "Мистер и миссис Смит": видео

"Сильное сердце"

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 6,6

Следующей лентой, в которой Брэд Питт работал с Анджелиной Джоли, была драма "Сильное сердце". Однако в кадре супруги не появились: актриса получила одну из главных ролей в фильме, а ее муж занял продюсерское кресло.

Кинолента расскажет зрителям историю о журналисте Даниеле Перле, который попал в плен сторонников Омара Шейха. Мужчина стал мишенью, когда активно расследовал связь Аль-Каиды с полицией Пакистана.

Смотрите трейлер к фильму "Сильное сердце": видео

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"Лазурный берег"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 5,3

Фактически второй раз Анджелина Джоли поработала с Брэдом Питтом в фильме, когда снимали драму "Лазурный берег". Интересно, что актриса выступила режиссером и автором сценария к этой киноленте, поэтому ее муж охотно поддержал проект.

События в фильме разворачиваются в романтической Франции 1970-х годов. Танцовщица Ванесса и писатель Роланд уже давно в браке и уже начинают терять страсть. Поэтому пара устраивает себе путешествие по стране, а затем уединяется в маленьком приморском городке. И именно там Роланду и Ванессе удается узнать друг друга.

Смотрите трейлер к драме "Лазурный берег": видео