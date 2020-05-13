Эротические фильмы с очень откровенными сценами, которые захочется повторить дома: 18+

Сайты с эротическими видео уже давно имеют бешеную популярность в мире. Да и в Голливуде есть немало фильмов с очень откровенными сценами, некоторые из которых хочется повторить со второй половинкой.

Психологи убеждают, что благодаря таким кинолентам пары часто преодолевают трудности в браке. Ведь что еще может разжечь страсть между людьми, как не качественное кино с элементами эротики? Поэтому журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 жарких фильмов, которые подойдут для игривого настроения.

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"Последнее танго в Париже" (1972)

Фильм "Последнее танго в Париже" стал одним из первым в мировой киноиндустрии, который содержал эротические кадры. По сюжету, американский бизнесмен и вдовец крутит роман с молодой девушкой. С самого начала отношений он предупреждает избранницу, что это будет только секс. Однако от юной партнерши главный герой узнает немало нового о наслаждении.

Кинолента стала своеобразным мотиватором для многих людей, которые переживают потерю. Ну, а пылкие сцены вдохновили на эксперименты многие пары.

Смотрите трейлер к фильму "Последнее танго в Париже": видео 18+

"Девять с половиной недель" (1986)

Именно после выхода этой киноленты с Микки Рурком и Ким Бейсингер стало популярным брать в кровать лед или сливки. Главные герои – Джон и Элизабет – настолько влюблены, что не против экспериментировать в сексе. Но их эротические игры заходят слишком далеко, а граница между чувствами и сумасшествием быстро стирается.

Культовыми стали сцены интима на лестнице или под проливным дождем.

Смотрите трейлер к фильму "Девять с половиной недель": видео 18+

"Основной инстинкт" (1992)

Эта кинолента вызвала бешеный резонанс после выхода на большой экран. По сюжету, в Лос-Анджелесе происходит серия загадочных убийств. Главной подозреваемой становится писательница Кэтрин, которая в одной из своих книг описала подобное преступление. Сексуальная раскрепощенность и провокационное поведение женщины привлекают полицейского Ника Каррена. Мужчина понимает, что подсознательно он всегда искал такую страстную партнершу, которая готова совершить преступление и избежать какого-либо наказания.

Фильм "Основной инстинкт" наполнен слишком откровенными сценами секса, которые могут превзойти "50 оттенков серого". А наибольшую известность получил эпизод допроса, когда Шэрон Стоун максимально использовала свою сексуальность. Именно эту сцену многие американцы повторили дома.

Смотрите трейлер к фильму "Основной инстинкт": видео 18+

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"Автокатастрофа" (1996)

Кого-то может возбуждать эротический танец, других – интимные разговоры, а главных героев фильма "Автокатастрофа" – разбитые машины. Разрушение металла стало только началом, так как дальше персонажи киноленты получают удовольствие от секса в авто и шрамов на собственном же теле.

И хоть фильм слишком эротичный и вызвал резонанс в сети, все же кадры интима в машине стали своеобразной классикой.

Смотрите трейлер к фильму "Автокатастрофа": видео 18+

"С широко закрытыми глазами" (1999)

Главная героиня Алиса, которую сыграла Николь Кидман, не решается рассказать мужу о своих тайных желаниях. Однажды она все же преодолевает страхи и раскрывает свои эротические фантазии. Но после этого Уильям (Том Круз) "сгорает" не от желания, а от ревности, потому что убежден, что жена нашла, с кем испытывать все задуманное. Мужчина находит элитный клуб, где царят разврат и оргии, что кардинально меняет все.

Смотрите трейлер к фильму "С широко закрытыми глазами": видео 18+

"Мечтатели" (2003)

Этот фильм откровенно показывает любовь втроем. Главная героиня, которую сыграла еще тогда неизвестная Ева Грин, думает только о любви и кино. Поэтому на фоне забастовок в Париже в 1968 году она находит двоих парней, которые разделяют ее стремление экспериментировать в постели. После выхода фильма "Мечтатели" немало киноманов задумались над интимом втроем.

Смотрите трейлер к фильму "Мечтатели": видео 18+

"9 песен" (2005)

По сюжету фильма, Мэтт и Лиза знакомятся на одном из концертов. Мгновенно между ними проскакивает искра, поэтому пара погружается в приключения для взрослых. Во время любви они выбирают особую музыку, что можно с легкостью повторить дома. Главные герои, понимая, что чувства вскоре угаснут, стремятся сделать каждую встречу еще более жаркой.

Смотрите трейлер к фильму "9 песен": видео 18+

"Молода и прекрасна" (2013)

17-летняя девушка Адель решила стать проституткой. Однако к этому ее привело не безденежье, а любовь к сексу. Богатые родители и не подозревают, чем занимается их девочка, пока в постели с Адель не умирает один из клиентов.

Кинолента содержит немало провокационных кадров, которые вызвали дискуссии в сети. Однако отдельные эпизоды фильма "Молода и прекрасна" все же сумели взбудоражить личную жизнь зрителей.

Смотрите трейлер к фильму "Молода и прекрасна": видео 18+

"Нимфоманка" (2013)

Много шума наделала и кинолента режиссера Ларса фон Триера. Фильм, который впоследствии продлили на еще одну часть, рассказывает о людях, которые всю жизнь страдают нимфоманией. Но в гиперсексуальности есть и положительная сторона, так как герои откровенно говорят о своих желаниях партнерам и воплощают сексуальные фантазии в реальность.

Смотрите трейлер к фильму "Нимфоманка": видео 18+

"Любовь" (2015)

Эта кинолента рассказывает о режиссере Мерфи и его девушке Электре. Пара решает воплотить свою сексуальную фантазию и приглашает для этого соседку Оми. После этой ночи Мерфи остается с незнакомкой, которая забеременела. Мужчина часто вспоминает любимую Электру, пытаясь ответить на вопрос о внезапном отцовстве и несчастливые отношения. И именно в этот момент он получает информацию об исчезновении бывшей девушки.

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