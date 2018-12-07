Настала пора ранних вечеров, красиво декорированных улиц и ярких огоньков. Гулять по городу, в котором царит такая атмосфера – одно удовольствие. Однако красные носы и холодные руки, которые вам обеспечены во время зимней вылазки, точно захочется где-то согреть. Для такого дела советуем выбрать комфортный кинозал в вашем городе и пойти на одну из предложенных премьер декабря.

Вот и пришло время, когда разговоры друзей и родных начинаются и заканчиваются темами о встрече Нового года. Следующими после нее идут разговоры о проведении времени вместе на рождественских выходных и, конечно, обсуждение меню для праздничных столов.

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Вообще, декабрь – самый уютный месяц в целом году. Все в предвкушении зимних праздников, в подарочных магазинах безумная суета, а на улицах становится сказочно красиво. В домах царит уют и покой, семьи в полном составе под новогоднюю музыку наряжают елку и украшают дом к Рождеству. Еще с детства этот праздник пахнет сказкой. И такое приятное предновогоднее время кинематографы обеспечили нас замечательными фильмами. Декабрь богат на рождественские премьеры, но есть кое-что интересненькое и для любителей фантастики или жанра ужасов.

Запасайтесь попкорном и не забудьте забронировать билет, потому что их могут разобрать, как горячие пирожки.

"Щелкунчик и четыре королевства" (The Nutcracker and the Four Realms)

Римейк на популярный мультфильм 1970-х уже скоро появится на экранах украинских кинотеатров. Премьера семейного фэнтези в мире состоялась еще 2 ноября, однако украинские поклонники сказки о Щелкунчике могут посмотреть ее уже с 6 декабря. Если вы видели первую анимационную экранизацию, читали книгу или, может, ходили на балет, тогда вам точно будет интересно посмотреть фильм "Щелкунчик и четыре королевства". Взгляд режиссеров XXI века на сказку, которая получила известность в 1816 году, точно сможет вас поразить. Они создали замечательную картину с праздничной атмосферой, которая придаст еще больше новогоднего настроения.

"Щелкунчик и четыре королевства": официальный кадр из фильма / IMDb

По сюжету фильма, Клара с братом получают много подарков накануне Рождества. Среди полученных гостинцев от крестного отца Дроссельмеера есть обычная на первый взгляд игрушка – деревянный человечек по имени Щелкунчик, который может раскалывать орехи любой крепости. Перед тем, как ложиться спать, Клара случайно становится свидетелем грандиозной битвы. Солдатик Щелкунчик, что стоит во главе армии игрушек, борется с мышиный король, который выбрался из-под пола.

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Главную роль девушки, которая видела бой Щелкунчика, сыграла 18-летняя американская актриса Маккензи Фой. Фею Драже сыграла легендарная Кира Найтли, а роль крестного отца Клары (Маккензи Фой) досталась непревзойденному Моргану Фримену. Постановку кинокартины доверили шведскому режиссеру Лассе Халльстрему, который, к слову, был трижды номинирован на премию "Оскар".

"Щелкунчик и четыре королевства": смотреть трейлер к фильму

"Смертные машины" (Mortal Engines)

Первая экранизация одноименного романа Филиппа Рива выйдет на экраны в виде научно-фантастического боевика. Мировая премьера фильма состоится 14 декабря, однако в Украине его можно посмотреть с 6 декабря. Если вас увлекают фантастические события, которые происходят, якобы, в другом мире, непременно сходите в кинотеатр на показ этой киноленты.

"Смертные машины": официальный кадр из фильма / IMDb

События в кинокартине разворачиваются в пост-апокалиптическом мире. То, что случилось сотни или тысячи лет назад, уничтожило всю цивилизацию. Человечеству пришлось приспособиться к новым условиям жизни подвижного мира. Теперь эти сгустки обвалов, камня и металла ищут новых жертв для того, чтобы выжить. В центре внимания стоит город-гигант – Лондон. И остановить его сможет только хрупкая, однако боевая девушка по имени Эстер Шоу. Ей посчастливилось встретить Тома, который живет в Лондоне, и вместе они изменят ход истории.

Главные роли в фильме сыграли Хьюго Уивинг, Роберт Шиен, Стивен Лэнг, Джихае и Колин Сэлмон. Над всем проектом работали кинематографисты из Новой Зеландии и США. А сел в режиссерское кресло Кристиан Риверс. К слову, для него это вторая кинокартина для большого экрана.

"Смертные машины": смотреть трейлер

"Аквамен" (Aquaman)

Мировая премьера фантастического боевика состоится 7 декабря, а украинские поклонники приключений смогут посмотреть его с 13 декабря. Фильм расскажет о супергерое из комиксов DC. Сам персонаж был выдуман еще в 1940-м году, однако впервые на экранах он появился в 2016 году в киноленте "Бэтмен против Супермена".

"Аквамен": официальный кадр из фильма / IMDb

По сюжету боевика Артур Карри родился в обычной семье работника маяка Тома и его жены Атланны. Однако парень с детства видит, что он отличается от обычных детей. Он чувствует свою особенность в чрезвычайной скорости и возможности дышать под водой. И уже перед смертью его мама открывает ему тайну, что она была королевой Атландиты в изгнании. Она пообещала сыну, что однажды он станет правителем семи морей. Его отец научит его пользоваться своими возможностями и он станет героем по имени Аквамен.

Главную роль мальчика с особыми способностями сыграл Джейсон Момоа. Другие роли достались Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон, Уиллем Дефо, Николь Кидман и Рэндалл Парк. Режиссером фильма о Аквамена стал Джеймс Ван, который известен по своим фильмам ужасов.

"Аквамен": смотреть трейлер к фильму онлайн

"Человек-Паук: Вокруг вселенной" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Премьера анимационного фэнтези в мире начинается с 6 декабря. Для украинских зрителей она станет доступной для пересмотрю в кинотеатрах с 13 декабря. "Человек-Паук: Вокруг вселенной" станет седьмой частью фильмов о супергерое комиксов Marvel. Если вы являетесь глубоким поклонником фантастических историй о Супермене, следите за календарем и бронируйте билет заранее.

"Человек-паук: Вокруг вселенной": официальный кадр из фильма / IMDb

По сюжету, события разворачиваются в мире Человека-паука. Он находится в своей привычной среде. Однако его ждет интересный сюрприз – сверхъестественными способностями обладает не только он. В красно-синем костюме улицам Нью-Йорка бродят еще несколько героев. У одного из них перевоплощается Майлз Моралез. Он – обычный американский мальчик, мама которого латиноамериканка, а отец – афроамериканец. Перед Майлзом стоит ответственная миссия всех людей-пауков, которых он встретил в новой части кинокартины.

В главных ролях Лив Шрайбер, Махершала Али, Шамеик Мур и Брайан Тайри Генри. Авторами обновленного супергероя является Брайан Майкл Бендисом и Сара Пичелли. Сценаристами проекта стали легендарные Стэн Ли и Стив Дитко – создатели большинства героев из комиксов Марвел.

"Человек-Паук: Вокруг вселенной": смотреть трейлер

"Приключения S Николая"

Украинская семейная комедия "Приключения S Николая" стала одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино и получила 22,9 миллиона гривен финансирования от государства. Премьера в кинотеатрах Украины состоится 13 декабря. Саундтреком фильма стала специально написанная песня группы O.Torvald.



"Приключения S Николая": скриншот из видеоролика

По сюжету фильма, Артем, как и все дети, с нетерпением ждет Святого Николая. Ранее его семья жила в большом городе, однако перед новогодними праздниками решила переехать в небольшое карпатское село. И однажды перед ним появляется живой Николай собственной персоной и с наигранным дружелюбием разговаривает с парнем. Но Артем ждал не такого благотворителя. Он догадывается, что здесь что-то пошло не так, набирается смелости и вместе со своими друзьями придумывает план, как вывести злодея на чистую воду.

Роль смельчака Артема досталась Максиму Лучаку, Святого Николая сыграл самый сильный украинец Василий Вирастюк. А мамой мальчика в фильме была Маша Ефросинина. Сценарий к фильму написал Антон Базилинский, а режиссерское кресло занял Семен Горов.

"Приключения S Николая": смотреть трейлер к фильму онлайн:

"Гринч "( The Grinch)

Украинский семейный мультфильм в стиле фэнтези во второй раз выйдет на большие экраны. Первый фильм "Как Гринч украл Рождество" вышел в 2000 году. Две версии рождественской истории стали адаптацией на одноименную сказку Доктора Сьюза, которую впервые опубликовали в 1957 году. Мировая премьера обновленного мультимедийного фильма "Гринч" состоялась 29 ноября. Украинские зрители смогут окунуться в атмосферу Рождества рядом с Гринчем с 20 декабря. Авторы анимационных блокбастеров "Секреты домашних животных" и "Гадкий Я" рады представить вам нового вора – Гринча!



"Гринч": официальный кадр из фильма / IMDb

В мультфильме Гринч предстает злым и ненавистным персонажем, который живет в горах неподалеку от шумного города. Над ним всю жизнь смеялись жители населенного пункта, поэтому он и стал таким злым и недружелюбным. Однако больше всего его раздражают Рождественские праздники, ведь тогда повсюду раздается смех, жители города веселятся, посещают новогодние ярмарки и поют возле елки. Из года в год одно и то же... У Гринча есть всего одно желание – избавиться от этого праздника раз и навсегда, поэтому он решает украсть Рождество.

Главные роли в семейном мультфильме озвучили Бенедикт Камбербэтч, Дженнифер Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс и Кенан Томпсон. Создателем новой анимации стала студия Universal Studios Illumination Еntertainment. Режиссерством занимались Скотт Мозье и Ярроу Чейни, а над сценарием работали Кен Даурио и Стефан Франк.

"Гринч": Смотреть трейлер к фильму онлайн

"Секс и ничего личного"

Украинские кинематографы серьезно взялись за отечественные фильмы. Фильмов, которые не требуют перевода и выпускаются в эфир в родном дубляже, становится все больше. Так, новая украинская романтическая комедия "Секс и ничего личного" уже скоро появится на больших экранах. Премьера киноленты состоится 20 декабря. Известный украинским комик, который сыграл в фильме одну из главных ролей, вероятно, с нетерпением ждет выхода фильма в прокат. Ведь фильм "Секс и ничего личного" является его крупным детищем. Он, Валентин Сергийчук, и еще один его приятель "варият" Виталий Тыльный вместе работали над сценарием комедии. Ответственную миссию режиссера выполнила Ольга Ряшина.



"Секс и ничего личного": скриншот с видеоролика

По сюжету комедии, убитый горем Сергей едет к другу в Прагу праздновать новогодние праздники. В Украине ему больше делать нечего, ведь его девушка решила бросить его, аргументируя это тем, что в постели он полный ноль. В столице Чехии он отвлекается, как может. И одной ночью, отдыхая в стрип-клубе, он встречает танцовщицу Диану. Она обещает сделать из него настоящего мачо, используя только теорию. Но на пути к этому становится его бывшая девушка.

Разочарованного Сергея играет Роман Луцкий, роль его девушки досталась Наталии Мазур. Друг Василий – главный сценарист комедии Сергей Притула, а стриптизерша из клуба ничего – Анжелика Николаева.

"Секс и ничего личного": смотреть трейлер к фильму онлайн

"Близнецы" (Still/Born)

Специально для любителей ужасов и триллеров список премьер декабря закрывает фильм сценариста Брендона Кристенсена "Близнецы". Мировой показ ленты состоялся на кинофестивале The Overlook в США в конце апреля еще в 2017 году. Премьеры в Украине зрители дождались больше, чем через год. 20 декабря фильм "Близнецы" выйдет на экраны кинотеатров.



"Близнецы": официальный кадр из фильма / IMDb

В фильме рассказывается о молодой матери, у которой диагностировали послеродовую депрессию. Согласно легенде, которую она услышала раньше, демоны охотятся на души близнецов, чтобы завладеть ими в реальном мире. Мэри тяжело переживает смерть одного из своих детей-близнецов, а вдобавок еще и переживает за жизнь того, который выжил. Хотя все ее близкие пытаются ее успокаивать, она чувствует, что вокруг Адама собрались потусторонние силы.

В главных ролях канадской ленты Кристи Бурк, Джесси Мосс, Ребекка Олсон, Дженн Гриффин, Майкл Айронсайд, Шейла Маккарти и Шон Роджерс.

"Близнецы": смотреть трейлер к фильму онлайн