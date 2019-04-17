Фильмы апреля: 7 лучших премьер, которые стоит посетить

Апрель и в самом деле стал одним из главных месяцев в кинематографе 2019 года. Долгожданные "Мстители", "Шазам" и "Хеллбой". Да что уж говорить об "Игре престолов", премьеру которой следует ожидать 14 апреля! Месяц обещает быть горячим, поэтому не пропустите самое интересное!

А между супергеройскими лентами, о которых LifeStyle 24 обязательно расскажет вам ниже, предлагаем провести время за просмотром не менее интересных и увлекательных фильмов, которые поднимают остро-социальные темы. Делитесь своими впечатлениями от лент в комментариях и обязательно идите на просмотры фильмов вместе с родными!

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"Шазам!" (Shazam!) Если вы – ярый приверженец супергеройских фильмов с нотками юмора, тогда эта кинолента именно для вас! Приключенческая комедия режиссера Дэвида Ф. Сандберга появилась в мировом прокате 25 марта, однако в Украине ее впервые можно было увидеть лишь 4 апреля. Следовательно, интерес сторонников к новому продукту киновселенной DC Comics не упал, и в начале апреля кинотеатры изобиловали полными кинозалами. В фильме "Шазам!", который ограничивается возрастной категорию 16+, рассказывается про обычного подростка Билли Бетсона, который получает способность превращаться во взрослого супергероя при помощи волшебного слова "Шазам".

"Шазам!": официальный кадр из фильма 14-летний мальчик, который может легко становиться взрослым мужчиной и спасать мир, очень быстро и спонтанно знакомится со своим телом и окружающим восприятием. После получения новой суперсилы от старого волшебника он не только пытается унять в себе дар шести древних богов, но и скоро вступит в поединок со злым доктором Сиваной. Главную роль Шазама в фильме исполнил Закари Ливай, а роль подростка – Ашер Анджел. Кроме них дополнительные роли также исполнили не менее харизматичные Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Джимон Хонсу, Адам Броди, Наталия Ярожик и другие. Изначально главную роль должен был исполнить легендарный Двейн Джонсон, но он решил сыграть другого персонажа DC – Черного Адама – фильм о нем находится лишь в стадии разработки. Читайте также: "Шазам": сюжет и трейлер супергеройского фильма Что интересно, герой сначала должен был иметь название "Капитан Марвел" согласно со страницами комиксов в 1940 году. Однако студия-конкурент Marvel скорее зарегистрировала этого героя в своей киностудии, следовательно DC Comics вынуждены были дать другое имя супергерою. Фильм "Шазам!"стал седьмым фильмом в киновселенной DC. "Шазам": смотреть трейлер фильма онлайн

"Один король – одна Франция" (Un peuple et son roi)

Драматическая лента о событиях Великой французской революции вышла в украинский прокат 4 апреля, однако мировые киноманы имели возможность оценить ее еще в сентябре прошлого года. Впрочем, режиссерская работа Пьера Шоллера получила немало лестных отзывов, ведь в кинематографе давно не наблюдалось лент на схожую тематику. Сам режиссер и одновременно сценарист в свое время имел две премии Сезар и был награжден наградой ФИПРЕССИ – особый взгляд Каннского кинофестиваля.

В новом фильме в центре сюжета предстает влюбленная пара Француазу и Базель, которые вместе с другими французами становятся свидетелями общенационального потрясения. После раскола между представителями аристократии и королем Людовиком XVI во Франции начинается революция, датированная 1789 годом. Париж охватывает дух перемен и настоящего переворота, а жизнь самих жителей постоянно меняется.



"Один король – одна Франция": официальный кадр из фильма

В фильме сыграли такие европейские актеры, как Гаспар Ульель, Адель Энель, Оливье Гурме, Луи Гаррель, Изиа Ижлен. Сама кинолента "Один король – одна Франция" впервые была презентована в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля, где она была номинирована в двух категориях. Кинокритики охотно заявляли, что режиссеру удалось передать атмосферу реальных исторических событий и этому немало способствовали как удачно подобранный актерский каст, так и мастерски сшитые костюмы.

"Один король – одна Франция": смотреть трейлер фильма онлайн

"Хеллбой" (Hellboy)

Одна из самых ожидаемых кинолент года уже появится на украинских экранах 11 апреля. Но фанаты из Украины могут не разочаровываться, что им приходится видеть фильмы позже, чем в США и часто становиться жертвами "спойлеров" – важных деталей, которые могут опрометчиво раскрыть весь сюжет произведения. Ведь мировая премьера "Хеллбой" ожидается днем ранее - 10 апреля.



"Хеллбой": официальный кадр из фильма

Сюжет фильма рассказывает, как Хеллбою приходится ехать в Англию и бороться с новым врагом – с женой Мерлина, мощной Кровавой королевой, которую еще также называют Нимуэ. Если ему не хватит сил выстоять в поединке, может погибнуть все человечество. Поэтому герой пытается сделать все, чтобы спасти Землю от опустошения.

Новый фэнтезийный фильм стал перезапуском серии и выступил третьим по счету фильмом после кинолент в 2004 и 2008 годах. Через 11 лет после выхода последнего фильма главный герой Хэллбой снова возвращается на большие экраны. С выпуском нового фильма еще с начала съемок возникало немало проблем, однако с официальной сменой режиссера фильма (Гильермо дель Торо, который снимал первые две кинокартины) на нового – Ника Маршалла, переговоры относительно съемок наконец начались.

"Хеллбой": Смотреть трейлер фильма онлайн

Впоследствии на главную роль был выбран Дэвид Харбор, а в 2017 стартовал съемочный процесс, что в конечном итоге увенчался успехом и премьерой фильма. Дополнительные роли в "Хеллбое" исполнили: Иэн МакШейн, звезда с украинскими корнями Милла Йовович, Дэниел Дае Ким, Пенелопа Митчелл и другие.

"Частная война" (A Private War)

В последние годы в Голливуде производится еще большая тенденция к созданию фильмов на основе реальных событий или персонажей. Да что говорить, когда на престижную кинопремию Оскар-2019 были номинированы 8 фильмов, 5 из которых были сняты по мотивам реальных историй или биографических сведений.

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Следовательно, в списке лучших фильмов апреля нашлась подобная история, которая раскрывает ранее малоизвестной фигуре в военной журналистике – Мари Колвин. Британо-американский фильм режиссера Мэтта Хейнемана, украинская премьера которого состоится 11 апреля, а мировая – прогремела еще 7 сентября, изображая закулисную жизнь знаменитой корреспондентки издания The Sunday Times, которая побывала в "горячих" местах военного конфликта. В ее "списке" – Чечня, Косово, Сьерра-Леоне, Зимбабве, Шри-Ланка и Сирия.



"Частная война": официальный кадр из фильма

История женщины, которая кроме наград в журналистике и всемирного признания в редакционных кругах, на самом деле имела много тайн и переживаний, которые она редко выставляла на показ. Отсутствие семьи, проблемы с алкоголем, посттравматическое расстройство и многое другое особенно сказывались как на ее здоровье, так и на особой концентрации и мотивированности относительно своего призвания.

Фильм был основан на статье Марри Бреннер "Marie Colvin's Private War", которая была опубликована в именитом журнале Vanity Fair в 2012 году. Главную роль исполнила оскароносная англичанка Розамунд Пайк, а дополнительные роли сыграли такие актеры, как Джейми Дорнан – звезда "50 оттенков серого", Стэнли Туччи, Том Холландер, Грег Уайз, Александра Моэн, Фэй Марсей и другие. Впервые фильм был показан на Международном кинофестивале в Торонто в 2018 году.

"Частная война": смотреть трейлер фильма онлайн

"По Божьей воле" (Grâce à Dieu)

Данная тематика фильма наделала немало шума в реальном мире и институте церкви. В нем говорится об истории, также созданной на основе реальных событий, о развращении священником несовершеннолетних мальчишек во французском городе Лионе. Священник по имени Бернар Прейнат только официально был обвинен десятью жертвами, однако по подсчетам иностранных экспертов их было не менее 70. Бельгийская кинолента режиссера и сценариста Франсуа Озона выйдет в украинский прокат 18 апреля, однако мировая премьера уже состоялась 20 февраля.



"По Божьей воле": официальный кадр из фильма

В сюжете драматического фильма "По Божьей воле" рассказывается о трех мужчинах, которые в детстве были верными друзьями – Александре, Франсуа и Жиле. У каждого из них уже давно есть своя семья, однако 30 лет назад каждый из них стал жертвой растления местного священника. Один из них, Александр, как-то встречает обидчика в одной из церквей города и вспоминает все, что произошло с ним в детстве, после чего ловит себя на мысли, что священник и до сих пор может использовать маленьких мальчиков ради собственного удовольствия. Многодетный отец Александр начинает борьбу с произволом духовенства и покрыванием преступлений против детей.

Главные роли в киноленте сыграли Мельвиль Пупо, Дени Меноше, Сванн Арло, Жозиан Баласко, Эрик Каравака и другие. В феврале 2019 года фильм "По Божьей воле" был отмечен премией Серебряный медведь на Берлинском кинофестивале 2019.

"По божьей воле": смотреть трейлер фильма онлайн

"Код "Красный" (Red Joan)

Еще одна драматическая биографическая лента дополнила список фильмов апреля, которые обязательно стоит посмотреть. Режиссерская работа Тревора Нанна появится в кинотеатрах Украины 18 апреля, в то время как в мире ее впервые показали еще в сентябре 2018 года.



"Код "Красный": официальный кадр из фильма

Британский фильм "Код "Красный" показывает реальную историю студентки Кембриджского университета Джоан Стэнли, которая по стечению обстоятельств становится свидетелем создания нового мощного оружия в XX веке. Судьба сводит ее с общественным активистом и представителем коммунистической партии Львом Галичем, который убеждает ее передавать ему всю секрета информацию об оружии из США.

Шпионку в истории часто считают девушкой, которая предотвратила Третью мировую войну. Информация о ней стала известна только в последние годы, когда некоторые из архивов через десятки лет были рассекречены. Главную роль молодой Джоан Стэнли исполнила британка Софи Куксон, в то время как 84-летняя Джуди Денч снялась в роли пожилой героини. Другие роли исполнили Стефен Боксер, Оливия Бакленд, Стефен Кэмпбелл Мур и другие.

"Код "Красный": смотреть трейлер фильма онлайн

"Мстители: Финал" (Avengers: Endgame)

И перечень лучших кинопремьер апреля 2019 закрывает фантастическая лента "Мстители: Завершение" киностудии Marvel. Продолжение знаменитой истории о Мстителях фанаты ожидали еще с апреля 2018 года, однако создатели киновселенной уже открыли кассы предварительной продажи билетов для премьеры в Украине 25 апреля и в мире 24 апреля.

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Приключенческий фэнтезийный боевик расскажет о борьбе между всеми героями студии Marvel с главным антагонистом Таносом. В предыдущем фильме "Мстители: Война бесконечности" он собрал все камни для своей перчатки и благодаря одному движению пальцев смог уничтожить половину всего человечества во Вселенной. Поэтому на помощь была призвана женщина-супергерой Капитана Марвела, после чего Мстители вместе с Стражами Галактики и другими героями встретятся в жесткой битве, чтобы вместе побороть сильного врага.



"Мстители: Финал": официальный кадр из фильма

Съемками фильма занялись известные братья Руссо, Энтони и Джо, которые ранее снимали предыдущие фильмы про "Мстителей": "Первый мститель: Вторая война" (2014), "Первый мститель: Гражданская война" (2016), "Мстители: Война бесконечности" (2018). Новый фильм стал 22 по счету у студии Marvel. О его релизе впервые создатели заговорили еще в 2014 году и поскольку финал истории о битве между супергероями и Таносом покажут не только в этой, а еще и в следующей части, то планировалось снимать два фильма одновременно. Но впоследствии такой замысел отменили и было решено снимать фильмы отдельно.

Что интересно, промо-кампания нового фильма "Мстители: Финал" вышла чуть ли не самой интригующей за последние годы студии Marvel. Ведь создатели ленты решили до конца держать интригу относительно появления в фильме старых актеров, давая повод для создания целых теорий по развитию сюжета. Первый трейлер фильма вышел еще в декабре 2018 года, но официальное название фильма, постеры и первые детали сюжета начали появляться лишь за месяц до премьеры фильма.

"Мстители: Финал": смотреть трейлер фильма онлайн

Что интересно, в киноленте "Мстители: Финал" фанаты увидят последнюю камео-роль Стэна Ли – американского актера и писателя, а также главного редактора Marvel Comics, на основе которых снимают фильмы про супергероев. Он умер в возрасте 95 лет 12 ноября 2018 года и оставил после себя невероятное наследие комиксов и вклад в кинематограф. В частности, его особой изюминкой было появление во всех фильмах студии Marvel, где он на несколько секунд представал в образе неприметных героев.

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Все фото: IMDb