Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер

С наступлением весенней поры все меньше хочется сидеть дома и устраивать домашние чаепития. День становится длиннее, температура воздуха – выше. Для этого следует лучше планировать свои внерабочие часы, чтобы успеть не только встретиться с друзьями и обсудить последние новости, но и насладиться весенними кинопремьерами.

Просмотр фильмов в уютной и приятной компании – чуть ли не самый лучший повод для встреч теплой весной. Хоть и март-месяц не может похвастаться большим количеством интересных кинолент, но несколько фильмов все же стоит отметить и по крайней мере внести в список семейных и невероятно атмосферных. Что подготовил кинематограф для нас в этом месяце – читайте в нашем материале!

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"Капитан Марвел" (Captain Marvel)

Первый супергеройский женский сольный фильм Marvel Studios открывает весенний сезон эффектных кинопремьер! Фантастический боевик уже увидел мир 4 марта 2019 года, в то время как в Украине официальный показ состоялся 7 марта.

События фильма дуэта режиссеров и сценаристов Анны Боден и Райана Флека разворачиваются в 1995 году. Профессиональный пилот Кэрол Дэнверс, которая относится к Военно-воздушным силам США, получает сверхспособности после столкновения с расой инопланетян. Когда Земля попала в межгалактическую войну, она одной из первых бросилась в бой и неожиданно для себя стала настоящей супергероиней. Она становится Капитаном Марвел и именно от нее зависит судьба человечества.

"Капитан Марвел": официальный кадр из фильма

Что интересно, этот фильм стал 21-м в киновселенной студии Marvel и он имеет прямую связь с одним из последних фильмов "Мстители: Война бесконечности". В финале фильма половина человечества исчезает из-за действий всех камней бесконечности, которые были в перчатки антигероя Таноса. Тогда же Капитану Марвел прислали через пейджер сигнал помощи, которая и должна спасти мир. Именно так новую супергероиню ввели в кинематографический мир Marvel, роль которой исполнила американская актриса Бри Ларсон. В свое время она получила премию Оскар в 2015 году в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Комната". Также она сыграла в таких лентах, как "Скотт Пилигрим против всех", "Конг: Остров Черепа", "Мачо и ботан" и во многих других.

В фильме "Капитан Марвел", съемки которого были анонсированы еще в 2013 году и были завершены в июле 2018-го, сыграли также следующие актеры: Джемма Чан, Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Ли Пейс, Бен Мендельсон, МакКенна Грейс и другие . Изначально планировалось, что кинолента выйдет на экраны еще в 2017 году, но премьеру пришлось дважды переносить, чтобы уступить место двум другим Супергеройским картинам: "Человек-Паук: Возвращение домой" и "Человек-Муравей и Оса".

"Капитан Марвел": смотреть трейлер фильма онлайн

Стоит добавить, что в "Капитане Марвел" свою последнюю камео-роль сыграет легендарный Стэн Ли – американский актер и писатель, и главный редактор Marvel Comics, на основе которых снимают фильмы о супергероях. Он умер в возрасте 95 лет 12 ноября 2018 года и оставил после себя невероятное наследство комиксов и вклад в кинематограф.

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"Гуцулка Ксеня" (Hutsulka Ksenya)

Фильм украинского режиссера и сценариста Елены Демьяненко вышел на украинские экраны 7 марта 2019 года. Мюзикл "Гуцулка Ксеня" снят по мотивам одноименной оперетты. В новой ленте также звучали песни знаменитого украинского коллектива Dakh Daughters из Киева, которые создали собственные тексты и музыку для фильма. Свою работу в создании музыкального ряда кинокартины вложил композитор Тимур Полянский.

"Гуцулка Ксеня": официальный кадр из фильма

В сюжете украинской ленты события разворачиваются в Карпатах в 1939 году. Тогда же в карпатский городок Ворохта приезжает сын семьи эмигрантов Яро, который, согласно завещанию отца-миллионера должен найти "сознательную девушку из Украины". Только так он унаследует желаемое имущество размером в 1 миллион долларов. Яро из многих девушек в Карпатах чувствует что-то особенное только к одной красавице – гуцулке по имени Ксения. Согласится ли девушка стать женой американца с украинскими корнями – вы можете узнать в кинотеатрах.

Что касается написания легендарной песни "Гуцулка Ксеня" существует несколько версий. В одной из них авторство приписывают украинскому композитору, дирижеру и педагогу Ярославу Барничу, который влюбился в одну из своих студенток и посвятил ей песню в 1938 году. В другой версии говорится, что простой учитель из Львовщины Роман Савицкий посвятил "Гуцулку Ксению" своей юной племяннице. Главные роли в фильме "Гуцулка Ксеня" выполнили Варвара Лущик, Максим Лозинский, Игорь Цишкевич, Екатерина Молчанова и другие.

"Гуцулка Ксеня": смотреть трейлер фильма онлайн

"Возвращение Бена" (Ben Is Back)

Неоднозначная драматическая кинолента о самоотверженности матери и сложных жизненных обстоятельствах также появилась в украинском прокате 7 марта. Мировая премьера фильма "Возвращение Бена" состоялась еще 8 сентября 2018 года. Режиссером и одновременно сценаристом стал Питер Хеджес, номинант на премию Оскар в 2003 году за "Лучший адаптированный сценарий" в фильме "Мой мальчик".

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Впервые фильм "Возвращение Бена" показали на международном кинофестивале в Торонто, а также его впоследствии выдвинули на премию "Кино за мир" как самый ценный фильм 2019 года.

"Возвращение Бена": официальный кадр из фильма

Сюжет фильма рассказывает о супругах Холли и Ниле, которые в канун Рождества неожиданно принимают дома своего сына Бена, который долгое время лечился в реабилитационном центре. Тот лжет, что его отпустили на праздники к родным, хотя сам тайно бежал из-под надзора врачей. Со временем мать начинает понимать, что наркозависимость взрослого сына никуда не делась и дела его совсем плохи. И здесь возникает очередная проблема, в которой взволнованной матери Холли дается всего 24 часа, чтобы уберечь сына от опасности.

Главную роль в фильме отдали Джулии Робертс, которая, по недавним словам режиссера прекрасно справилась с работой. Что интересно, актриса попросила режиссера Питера Хеджеса отдать роль Бена реальном сыну режиссера – Лукасу Хеджесу. Ранее он уже отличился хорошими отзывами в фильмах "Манчестер у моря", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и других.

"Возвращение Бена": смотреть трейлер фильма онлайн

"Приключения Мии и белого льва" (Mia and the White Lion)

Трогательная семейная история о девочке-подростке Мие и ее верного четвероногого друга вышла в мировой прокат еще 21 октября 2018 года, но в Украине ее можно будет увидеть 14 марта 2019-го. Кинолента, созданная в ко-продукции Франции, ЮАР и Германии, уже успела завоевать любовь десятков тысяч поклонников, которые оставляют свои положительные отзывы на киноресурсах.

В режиссерской работе француза Жилля Де Метра говорится о переезде семьи из Лондона в Африку, что особенно тяжело перенесла 11-летняя девочка Мия. Поменяв школу, друзей и образ жизни она часто конфликтует с родителями и протестует против новых изменений. Но в жаркой стране на домашней ферме появляется беленький львенок, который поразил своим дружелюбием и особой любовью к Мие.

"Приключения Мии и белого льва": официальный кадр из фильма

После непродолжительного неприятия девочкой нового друга, она находит в нем настоящую отраду и верность. Но вместе с Мией рос и тигренок, которое по мнению родителей, нес угрозу для семьи, поэтому они решают его продать. Мия решается на смелый поступок и решает самостоятельно спасти своего лучшего друга.

Новая кинолента "Приключения Мии и белого льва" действительно особенная и необычная. Режиссер картины снимал фильм целых три года. А все потому, что он не хотел привлекать спецэффекты для снятия дублей с животным, из-за чего нанял целую команду специалистов, которая учила актеров правильного обращения с настоящим львом.

Поэтому юная актриса Даниа Де Вилье взаимодействовала с животным от самого его рождения в течение всего съемочного процесса. Белый лев действительно воспринимал девочку как безопасного человека, из-за чего теплые отношения между ними на экране были не наигранными, а настоящими. А сам фильм создан на основе реальной истории, написанной сестрой режиссера, которая когда-то посетила ферму по разведению львов в Южной Африке.

"Приключения Мии и белого льва": смотреть трейлер фильма онлайн

"Время возмездия" (Destroyer)

Напряженный фильм с элементами боевика, триллера и криминала выйдет на украинские экраны 21 марта, в то время как мир его увидел еще 31 августа 2018 года на одном из кинофестивалей. Режиссером американского фильма стала Карин Кусама, а сценаристами – Фил Хэй и Мэтт Манфреди.

"Время возмездия": официальный кадр из фильма

Кинокартина рассказывает о полицейском детективе Эрин Белл, которая связывается с людьми из своего далекого прошлого. Ранее она работала в местной банде Лос-Анджелеса, где одно из очередных дел едва не обернулась для нее трагедией. Через много лет она снова встретилась со своими экс-"коллегами", которым будет пытаться отомстить за разрушенную молодость.

Главной героиней в фильме стала австралийская звезда Николь Кидман. За работу на съемочной площадке ее даже было номинировано на премию Золотой глобус в номинации "Лучшая исполнительница женской роли в драме". В фильме также сыграли такие актеры, как Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастиан Стэн, Скут МакНэйри и другие. Стоит добавить, что оригинальное название фильма переводится как "Разрушительница".

"Время возмездия": смотреть трейлер фильма онлайн

"Дамбо" (Dumbo)

Последним в списке лучших кинопремьер марта разместился фильм "Дамбо". Семейная фэнтезийная лента о необычном слоненке Дамбо уже встретит украинских и мировых киноманов 28 марта во всех кинотеатрах. Фильм "Дамбо" снят на основе одноименного диснеевского мультфильма 1941 года и сейчас является очередным игровым римейком популярного мультфильма студии Disney. Режиссером новой киноработы стал Тим Бартон – автор знаменитых фильмов "Алиса в Стране Чудес", "Кошмар перед Рождеством", "Эдвард Руки-ножницы" и др.

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Трогательная история в очередной раз расскажет зрителям о слонике Дамбо, который из-за своей особенности – больших ушей – получает многочисленные насмешки от всех посетителей цирка. Цирковой импресарио Макс Медичи нанял ветерана войны Холта, который ранее был цирковым артистом, чтобы тот присматривал за животным. Мужчина вместе со своими детьми впоследствии обнаруживают невероятную способность слоненка – благодаря ушам он может летать!

"Дамбо": официальный кадр из фильма

Безжалостный Медичи решает использовать способность животного для собственной выгоды и хочет присвоить себе уникальное животное. Как Дамбо выживет в таких сложных условиях – вы узнаете уже совсем скоро.

Главные роли в фильме исполнили знаменитые актеры Голливуда Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Алан Аркин, которые ранее неоднократно участвовали в фильмах Тима Бартона.

"Дамбо": смотреть трейлер фильма онлайн

Все фото: IMDb