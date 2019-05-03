Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания

В последний месяц весны хочется не только вдоволь насладиться цветущей природой и теплыми вечерами, но и хорошими встречами в компании друзей за фильмами. А чтобы не прогадать с выбором удачных кинолент – вы как всегда можете заглянуть в наш ежемесячный список рекомендаций.

В этом месяце мы не изменяли традициям и подготовили для вас только самые лучшие, по мнению редакции LifeStyle 24, кинокартины. Среди них вы найдете как юмористические комедии, так и проникновенные драматические истории, которые гарантированно найдут своих зрителей среди детей и взрослых. Устраивайтесь поудобнее и бронируйте билеты на долгожданные фильмы.

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"Покемон. Детектив Пикачу" (Pokémon Detective Pikachu)

Одна из самых ожидаемых анимационных лент года уже появится в украинском прокате 9 мая, а вот в мире ее уже смогут оценить неделей ранее – 3 мая. Полнометражный игровой фильм стал очередной работой режиссера Роба Леттермана, который раньше снимал похожие по жанру фильмы: "Подводная братва" (2004), "Монстры против пришельцев" (2009), "Ужастики" (2015) и другие.

В новом фильме "Покемон. Детектив Пикачу", снятом по одноименной видеоигре 2016 года, покажут, как на помощь 21-летнему Тиму Гудмену приходит смешной и сообразительный детектив Пикачу, с которым они поладили с первых секунд. В парня загадочно исчезает отец Гарри, отчего Пикачу непременно берется за дело и ищет любые следы исчезновения среди улиц мегаполиса Райм-Сити. Что интересно, этот фильм стал первым в франшизе Покемон, в котором задействовали живых актеров.



"Покемон. Детектив Пикачу": официальный кадр из фильма

Главную роль Пикачу озвучил Раян Рейнольдс. В семейном фэнтезийном фильме также сыграли такие актеры, как Пол Китсон, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон и другие. Создатели фильма "Покемон. Детектив Пикачу" обещают, что в фильме геймеры найдут много отсылок к видеоигре, которые должны их непременно порадовать.

Стоит добавить, что японская компания Nintendo только второй раз в своей истории передала Голливуду права на экранизацию одной из своих франшиз. Впервые это произошло в 1993 году, когда вышел фильм "Супербратья Марио" режиссеров Рокки Мортона и Аннабел Дженкел, однако он оказался провальным, из-за чего у Nintendo теперь с осторожностью подходят к экранизациям собственных продуктов.

"Покемон. Детектив Пикачу": смотреть трейлер фильма онлайн

"Отпетые мошенницы" (The Hustle)

Если вы давно не поднимали себе настроение хорошими комедиями с традиционным американским юмором, то новая кинолента – именно для вас! История о двух остроумных мошенницах уже появится в кинотеатрах Украины 9 мая, а мировая премьера состоится днем ​​ранее – 8 мая.

Две женщины, которые всю жизнь лишь и занимаются тем, что привлекают и обманывают богатых мужчин, случайно встречаются и знакомятся. Их объединяет не только одинаковая "деятельность", но и жизненный опыт, которым они охотно начинают делиться друг с другом. Но чтобы получить еще больше "плодов", нужно иметь больше сил, поэтому они решают объединиться ради выгоды каждой из них.



"Отпетые мошенницы": официальный кадр из фильма

В главных ролях снялись неповторимые Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй, которые уже ранее имели немалый актерский опыт в подобных комедиях. Кроме них, в фильме режиссера Криса Эддисона снялись Тим Блейк Нельсон, Алекс Шарп и другие. Новый фильм 2019 года стал римейком комедии 1988 года "Отпетые мошенники" режиссера Фрэнка Оза, где главные роли исполнили мужчины – Майкл Кейн и Стив Мартин. Что интересно, фильм 1988 года тоже стал римейком на еще более давнюю киноленту 1964 года "Сказки на ночь" с Марлоном Брандо, Дэвидом Найвеном и Ширли Джонс.

"Отпетые мошенницы": смотреть трейлер фильма онлайн

"Омен: Перерождение" (The Prodigy)

Жуткая история режиссера Николаса МакКарти на самом деле имеет только схожее название с известной франшизой "Омен", но никакого отношения к ней не имеет. Ведь оригинальное название фильма переводится как "Одаренный человек / Вундеркинд", поэтому можно предположить, что локализация "Омен: Перерождение" использована только в рекламных целях. Впрочем, стоит знать, что украинская премьера запланирована тоже на 9 мая, а в мире ее смогли оценить еще 6 февраля.



"Омен: Перерождение": официальный кадр из фильма

Фильм в жанрах "триллер" и "ужасы" рассказывает об озабоченной молодой матери Саре, которая замечает в своем сыне Майлзе различия с другими его сверстниками. Что-то сверхъестественного характера. Он обладает чрезвычайнымие умственными способностями, но всегда находится "в себе" и не стремится заводить близких друзей. Женщина со временем начинает подозревать, что это результат чего-тот мистического, из-за чего обращается к специалистам.

Главную роль маленького мальчика исполнил 10-летний Джексон Роберт Скотт, который, несмотря на возраст, имеет немалый актерский опыт – он уже сыграл в 10 фильмах. Роль матери исполнила Тейлор Шиллинг, а также в ленте сыграли Колм Фиор, Питер Муни, Бриттани Аллен и другие.

"Омен: Перерождение": смотреть трейлер фильма онлайн

"Джон Уик 3" (John Wick: Chapter 3 – Parabellum)

Большое возвращение киноактера Киану Ривза фанаты все же дождались! Да еще и в каком фильме! Боевик-триллер уже можно будет увидеть в украинском прокате с 16 мая, а вот в мировой прокат он поступит днем ​​раньше – 15 мая.

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В новой режиссерской работе режиссера Чада Стахелски, который стал автором первых двух частей 2014 и 2017 года, мы увидим все же того суперкилера Джона Уика, за голову которого назначили 14 миллионов долларов. После нарушения кодекса и убийства члена Высокого Стола в гостинице "Континенталь", армия отъявленных убийц мира отправилась на поиски неуловимого Джона, который убегает из Нью-Йорка.



"Джон Уик 3": официальный кадр из фильма

Кроме того, что Киану Ривз в третий раз стал главным героем в серии фильмов, он также выступил одним из сопродюсеров ленты и даже участвовал в обсуждении сюжета кинокартины. Также в фильме сыграли Холли Берри, Марк Дакаскос, Иэн МакШейн, Лэнс Реддик, Бобан Марьянович, Лоуренс Фишберн и другие.

"Джон Уик 3": смотреть трейлер фильма онлайн

" Аладдин " (Aladdin)

Сказочная история от студии Disney обязательно была должна пополнить список рекомендуемых фильмов мая, ведь на ее выход ждут миллионы фанатов. С выходами первых тизеров и трейлеров, которые просматривали десятки миллионов раз на разных платформах, зрители поняли, что это будет совершенно новый взгляд на всем известную историю о юноше Аладдине и принцессе Жасмин. Премьера фильма "Аладдин" в Украине состоится 23 мая, в то время как в других странах мира ее увидят 22 мая.

Согласно сюжету, всем известный воришка Аладдин стремится стать принцем, чтобы жениться на вожделенной принцессе Жасмин. В это же время коварный визирь Джафар хочет захватить власть над Аграбой. Но для этого ему нужна волшебная лампа, которая хранится в пещере чудес, и ее достать может только один человек в мире, которому откроется вход в нее. Аладдин, сам этого не понимая, получает счастливый билет навстречу своей мечте.



"Аладдин": официальный кадр из фильма

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Режиссерская работа культового режиссера Гая Ричи действительно обещает захватить с первых минут своим "амбициозным и нетрадиционным" взглядом. В ней соединились различные киножанры: комедия, мелодрама, мюзикл, приключения, семейный, фэнтези, которые могут гармонично слиться в одной картинке. "Аладдин" стал адаптацией одноименного анимационного фильма 1992 года, который основан на арабской сказке "Тысяча и одна ночь". Главную роль исполнил канадец египетского происхождения Мена Массуд, Жасмин – британка Наоми Скотт, а роль Джина из волшебной лампы – Уилл Смит.

"Аладдин": смотреть трейлер фильма онлайн

"Годзилла 2: Король монстров" (Godzilla: King of the Monsters)

Через 5 лет после выхода первого фэнтезийного боевика "Годзилла" (2014) фанаты дождались продолжения невероятной истории. Премьера нового фильма в Украине запланирована на 30 мая, а в мире ее продемонстрируют 29 мая. В фильме сыграли Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Чарльз Дэнс, Брэдли Уитфорд, Салли Хокинс, Кайл Чандлер и многие другие.



"Годзилла 2: Король монстров": официальный кадр из фильма

Приключенческий фильм режиссера Майкла Догерти рассказывает о криптозоологическом агентстве "Монарх", которое делает все, чтобы остановить монстров, которых человечество давно считало пропавшими. Впрочем, ранее известному Годзилле придется вступить в бой с сверхопасными монстрами Мотрой, Роданом и Кинг Гидорой. Во время битвы люди поняли, что теперь от них в этом мире больше ничего не зависит, поэтому они решают стать в стороне и наблюдать, как природа берет верх над разумным человечеством.

Кинопроизводство "новой" "Годзиллы" слишком затянулось из-за проблем со съемочной составляющей, ведь сначала режиссером фильма должен был быть Гарет Эдвардс, который стал автором оригинального фильма. Но еще в начале съемок в 2016-м он выбыл из проекта из-за разногласий с командой, из-за чего был назначен новый режиссер и премьера кинокартины с июня 2018 года была перенесена на май 2019-го. Лишь в середине 2017 года были начаты съемки фантастического фильма. Сейчас разработчики уже работают над продолжением фильма "Годзиллы 2: Король монстров", который должен выйти на экраны в мае 2020 года. Будущий фильм будет называться Godzilla vs. Kong.

"Годзилла 2: Король монстров": смотреть трейлер фильма онлайн

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"Тайная жизнь домашних животных 2" (The Secret Life of Pets 2)

И завершает перечень лучших кинопремьер мая 2019 года мультфильм "Тайная жизнь домашних животных 2". Семейный, приключенческий, анимационный фильм, снятый в сопроизводстве Франции, Японии и США, зрители увидят 30 мая в украинском прокате и 24 мая в мировом. Создателем мультфильма стал Крис Рено, который создал не менее смешной сиквел "Тайной жизни домашних животных" 2016 года.



"Тайная жизнь домашних животных 2": официальный кадр из фильма

В сюжете показывают харизматичного пса Макса, который вместе со своими друзьями живет обычной жизнью – ежедневно ждет хозяев с работы, гуляет по улицам города и ходит в гости к другим. Но в его жизни происходит неожиданное для него событие, когда хозяйка пса решает отвести его в ветеринарную клинику. Там он не только боится врача, но и других посетителей ветеринара, от взглядов которых ему становится очень не по себе.

В новом мультфильме озвучивали животных все те же звезды, что и в первой киноленте, за исключением одного – пса Макса теперь озвучивает Пэттон Освальт вместо Луиса С.К. Что касается других ролей, то персонажей озвучивали Эрик Стоунстрит, Кевин Харт, Дженни Слейт, Элли Кемпер, Лэйк Белл и другие.

"Тайная жизнь домашних животных 2": смотреть трейлер фильма онлайн

Все фото: IMDb