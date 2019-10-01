Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир

Ежемесячно мировой кинематограф удивляет своими премьерами. На большой экран выходят новинки, которые фанаты ждут по несколько лет. Некоторые из картин просто оправдывают ожидания, а некоторые навсегда оставляют след в сердце. Однако никогда ни один дебют фильма не оставил равнодушными любителей киноискусства.

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Однако в этом месяце все будет по-другому! Октябрьские премьеры будут поражать обновленными сюжетами старых любимых лент, захватывать интересными продолжениями хорошо знакомых историй, а также будут прививать любовь к свежим картинам со всемирно известными героями.

И, если не обращать внимания на то, что октябрь – месяц, когда после работы хочется побыстрее попасть домой и включить фильм на ноутбуке, мы бы порекомендовали вам заглянуть на сайт местного кинотеатра и выбрать себе премьеру по душе, ведь в этом месяце вам будет из чего выбирать.

Дебютировать на большом украинском экране в октябре будет фильм "Джокер". Уже хорошо известный персонаж из вселенной DS Comics не будет отличаться от своего прототипа – жуткий грим, уложенные назад волосы, яркий наряд и все та же ехидная улыбка. Фильм "Джокер" 2019 года, снятый в жанрах "драма", "триллер" и "криминал", станет так называемым спин-офом к серии о неприятном и бессердечном антагонисте Бэтмена.

Мировая премьера: 31 августа 2019 г.

Премьера в Украине: 3 октября 2019 г.



Официальный кадр из фильма "Джокер" / IMDb

Сюжет: события разворачиваются в Готэм-Сити в 1981 году. Комик Артур Флек окончательно разочаровался в своей профессии. К сожалению, зрители не оценили его таланта, следствием стала нехватка любви к его персонажу – клоуну. Мужчина, больная мама которого дала ему прозвище Счастливчик, отдается преступному образу жизни. Он не выдержал насмешек над его костюмом и задирок коллег, что и привело его к ужасному выбору – отграничить себя от общества и начать жить под своей маской. Артур Флек теряет ум и начинает ужасно убивать людей. Способ его мести нагнал страх на всех местных жителей Готэм-Сити.

Главную роль в картине сыграл 44-летний Хоакин Феникс. Но стоит отметить, что одним из первых претендентов на роль жуткого злоумышленника был Леонардо Ди Каприо. Также в фильме сыграет Зази Битц, Роберт де Ниро, Марк Марон, Фрэнсис Конрой и другие. В режиссерское кресло сел Тодд Филлипс, который также выступил одним из сценаристов картины. Сопродюсерами Тодда к фильму "Джокер" стали Брэдли Купер и Эмма Тиллинджер Коскофф.

Смотреть трейлер фильма "Джокер": видео

"Гемини" (Gemini Man)

Перед тем, как покупать билет на фильм, вам стоит знать, что с момента рождения идеи до ее реализации прошло более 20 лет. Фильм "Гемини" – следствие упорной работы и веры в проект, который прошел не один круг ада.

Замысел снять фантастический боевик родился еще в 1997 году, после чего его сразу же купила известная студия Walt Disney. Однако из-за отсутствия нужных технологий съемки фильма пришлось отложить на потом. В 2016 году студия Skydance Media перекупила у Disney сценарий, над которым за все время разработки работало семь сценаристов. То есть ход событий в кинокартине менялся как минимум семь раз. В 2017 году Энг Ли подписал контракт на съемку фильма и уже в феврале 2018 года в штате Джорджия стартовал съемочный процесс, который завершился в Венгрии в мае 2018 года.

Мировая премьера: 1 октября 2019 г.

Премьера в Украине: 10 октября 2019 г.



Официальный кадр из фильма "Гемини" / IMDb

Сюжет: Генри Броген – старый наемный убийца, который внезапно решил завершить карьеру. Он мечтает о спокойной жизни и пенсии на старости лет, а также хочет забыть весь негатив, который занимал первое место в его жизни. Однако даже после радикального решения завязать с криминалом мужчине не удастся так легко избавиться от своего прошлого. Как-то он сталкивается с неизвестным парнем, который невероятно похож на него в молодости. Что бы он не делал, парень всегда оказывается на шаг впереди него. Поэтому Генри решает выяснить, что произошло, как это случилось и почему его клон появился в его жизни.

Главные роли в фильме сыграют Уилл Смит, Клайв Оуэн, Мэри Элизабет Уинстэд, Бенедикт Вонг, Линда Эмонд и другие, а в режиссерское кресло сел Энг Ли.

Смотреть трейлер к фильму "Гемини": видео

"Захар Беркут" (в международном прокате The Rising Hawk)

Поскольку украинское кино приобретает все большую популярность, в прокате появляется немало фильмов, в сюжет которых заложены важные для Украины события. К примеру, фильм "Захар Беркут", снятый на основе одноименного исторического произведения Ивана Франко выйдет на большой экран почти на экваторе октября. Слоганом картины стала фраза: "У свободі моя сутність".

О съемках ленты стало известно в конце 2017 года, в декабре. Тогда украинская компания Kinorob сообщила о подписании договора с материнской организацией FILM.UA Group. Они договорились о предоставлении пакета услуг, который предусматривал дистрибуцию фильма "Захар Беркут" в жанрах "исторический" и "экшн". Также стоит добавить, что фильм "Захар Беркут" стал победителем 9-го конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино, которое оказало помощь на съемки картины в размере 30 миллионов гривен.

Премьера в Украине: 10 октября 2019 г.



Официальный кадр из фильма "Захар Беркут" / IMDb

Сюжет: события разворачиваются в 1241 году. Монгольская орда уверенно движется на запад, безжалостно уничтожая все на своем пути. Во главе войска – полководец Бурундай. В какой-то вечер полчище остановилось у подножия Карпатских гор переночевать. Тем временем братья Беркуты не потеряли возможности проникнуть в лагерь и освободить пленных. Хана Бурундая изрядно разозлил такой поступок смельчаков. Поэтому он решает идти напрямик, не проявляя жалости, чтобы уничтожить карпатские поселения. В этом полководцу поспешит помочь местный предатель, который расскажет о тайном проходе в горах. Однако Захар Беркут имеет свой план, как защитить общину и остановить заклятого врага.

Главные роли в картине сыграли иностранные артисты. Так, роль Захара Беркута досталось 60-летнему американскому актеру Роберту Патрику, а Тугар Вовка сыграет 54-летний Томми Флэнаган. Также в фильме снялись английская актриса Поппи Дрейтон, украинские артисты театра и кино Андрей Исаенко и Олег Волощенко и другие. Режиссерами фильма "Захар Беркут" выступили Ахтем Сейтаблаев и Джон Винн.

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"Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil)

Любимая колдунья миллионов Анджелина Джоли возвращается на экраны после 5-летнего перерыва. Первая часть фильма "Малефисента" вышла на большой экран в 2014 году и сразу завоевала сердца миллионов поклонников жанров "приключения", "фэнтези" и "драма". Однако ждать вторую часть свободной адаптации сказки "Спящая красавица" пришлось бы еще дольше, если бы оригинал не был опубликован в 1959 году. Изначально премьера была запланирована на 2020 год, однако создатели сделали все возможное, чтобы вторая часть вышла на большой экран ровно через 60 лет после дебюта оригинала.

Мировая премьера: 16 октября 2019 г.

Премьера в Украине: 17 октября 2019 г.



Официальный кадр из фильма "Малефисента: Владычица тьмы" / IMDb

Сюжет: с момента, когда могущественная колдунья наложила заклятье на юную красавицу, дочь короля Аврору, прошло несколько лет. С тех пор в их волшебном мире, так называемом королевстве, многое изменилось. Теперь они двое будут стремиться лишь одного – защитить лес и его жителей, магических зверей, от враждебных сил. Для того, чтобы получить победу и стать сильнее, Авроре, которую ненавидела Малефисента, и колдунье, которая жаждала смерти принцессы, придется объединиться.

Главные роли в фильме снова исполнят Анджелина Джоли и Эль Фаннинг. Сценаристом без изменений выступала Линда Вулвертон, однако в режиссерское кресло вместо Роберта Стромберга сел Хоаким Роннинг.

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"Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate)

Ярые поклонники Арнольда Шварценеггера точно знают, что "Терминатор: Темные судьбы" станет шестой частью франшизы и что после выпуска предыдущего эпизода прошло 4 года. Однако новичкам фантастического мира с элементами боевика стоит узнать, что картина станет сиквелом (прямым продолжением, – LifeStyle 24) фильма "Терминатор 2: Судный день", вышедшего на большой экран в 1991 году.

Мировая премьера: 23 октября 2019 г.

Премьера в Украине: 31 октября 2019 г.



Официальный кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" / IMDb

Сюжет: события фильма разворачиваются в 2022 году. С момента, когда Сара Конор спасала своего сына от идеально усовершенствованного и сверхмощного терминатора, прошло 27 лет. После того технологический процесс активно прорвался вперед, однако даже за это развитие человечеству придется дорого заплатить, ведь их существование будет под угрозой. Новая сеть искусственного интеллекта под названием "Легион" отправит из будущего новую модель Терминатора, созданного из жидкого металла. Его прямой целью в фильме станет 18-летняя мексиканка Дени Рамос. Для того, чтобы защитить девушку, противники терминатора из будущего обеспечат ему охрану в виде защитницы Грейс, на помощь которой придет хорошо известная фанатам ленты Сара Конор. Две невероятно сильные команды положат конец борьбе между машинами и человечеством.

Главные роли в фильме сыграли любимые актеры Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон, а к ним присоединились Габриэль Луна, который сыграет нового Терминатора, 32-летняя Наталья Рейес, которой досталась роль юной мексиканки, а также Маккензи Дэвис, которая станет храброй защитницей. Режиссером фильма выступил Джеймс Кэмерон, работавший над первой частью "Терминатора", вышедшей в 1984 году.

Смотреть трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы": видео

"Аббатство Даунтон" (Downton Abbey)

После завершения одноименного сериала в 2015 году, который успешно выходил на экраны с 2010 года, поклонникам недолго пришлось мечтать о продолжении. Уже в апреле 2016 года создатели кино заговорили о сиквеле под таким же названием – "Аббатство Даунтон". Через некоторое время полностью написанный сценарий был разослан всем актерам, которые снимались в сериале, однако двое из съемочной команды все же отказались от участия в сериале.

Мировая премьера: 12 сентября 2019 г.

Премьера в Украине: 31 октября 2019 г.



Официальный кадр из фильма "Абатство Даунтон" / IMDb

Сюжет: если события сериала в первом сезоне начали разворачиваться в 1912 году, то вполне логично, что в сиквеле будет рассказываться о более поздних временах, а именно – о 1927 годе. В центре сюжета предстанет та же аристократическая семья Кроули, которая живет в богатом родовом доме городка Даунтон. Значительная часть сюжета будет сосредоточена на визите в имение короля Георга V королевы Марии. В новой ленте в виде полнометражного фильма хорошо известная леди Мэри взяла на себя контроль над подготовкой королевского визита. После определенных ее наблюдений многим персонажам придется затянуть пояса, ведь она считает, что из-за приема таких важных гостей надо сэкономить немного средств и уменьшить расходы на имение. Поэтому приезд королей вызывает большое волнение у жителей Даунтона.

Главные роли неизменно выполнят Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Мэгги Смит, Джоан Фроггат и Брендан Койл. От съемок в ленте отказались Лили Джеймс и Эдвард Спелирс. Написанием сценария к полнометражной картины занялся британский писатель, который работал над сюжетом сериала "Аббатство Даунтон" Джулиан Феллоуз. Режиссурой занялся Майкл Энглер.

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" Сиротский Бруклин " (Motherless Brooklyn)

Криминально-драматический фильм "Сирота Бруклин" станет первой экранизацией одноименного романа Джонатана Летема. В 1999 году американский писатель выпустил в свет книгу, которая понесла значительный успех. История больного парня, который несмотря на неизлечимый синдром является чрезвычайно умным, не сможет оставить равнодушным.

Мировая премьера: 30 августа 2019 г.

Премьера в Украине: 31 октября 2019 г.



Официальный кадр из фильма "Сиротский Бруклин" / IMDb

Сюжет: главные герои картины живут в Нью-Йорке 1950-х годов. Искусный аферист Фрэнк Минна удивительным образом освободит из приюта четырех сирот. За геройский поступок известного детектива, которого многие называют мошенником, дети будут считать его наставником и учителем. Один из его учеников, парень, которого он освободил из приюта, оказался больным синдромом Туретта. Люди с таким заболеванием часто совершают необдуманные действия или невольно восклицают неуместные, непристойные или оскорбительные слова. Однако, несмотря на нейропсихическое расстройство, последователь Фрэнка Минна Лионель Эссрог обладает острым умом и прекрасно анализирует ситуацию. Он решает идти по стопам своего наставника и становится частным детективом. Поэтому после того, как его наставника убивают, он решает взяться за дело. Каждая малейшая зацепка позволит ему сделать следующий шаг в расследовании и приблизиться к разгадке.

Главные роли в фильме сыграли Эдвард Нортон, который также выступил режиссером и сценаристом в фильме, Брюс Уиллис, Уиллем Дефо, Алек Болдвин и другие актеры.

Смотреть трейлер к фильму "Сиротский Бруклин": видео