Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому

Кинематограф 2019 поражает огромным спектром кинокартин, которые обязательно удивят ожесточенных киноманов и телезрителей, которые всегда ожидают интересный сюжет. Премьеры фильмов 2019 бесспорно удивили поклонников и критиков, захватив их внимание с первых минут.

LifeStyle 24 собрал для вас топ-фильмы 2019 года, которые необходимо посмотреть каждому. Список составлен на основе наиболее ожидаемых кинокартин, которые уже вышли, и тех, которые зрители с нетерпением будут ждать в течение года. Некоторые из предложенных лент можно уже просмотреть в хорошем качестве на стриминговых сервисах.

Уже известно, что первая кинолента, в которой предстает супергероем не мужчина, а женщина, под названием "Капитан Марвел" побила все рекорды. Фантастический боевик собрал почти полмиллиарда долларов кассовых сборов.

Список ТОП-фильмов 2019 года:

Ван Гог. На пороге вечности

Премьера фильма в Украине: 3 января

Режиссер: Джуліан Шнабель

Оригинальное название: At Eternity's Gate

Головну роль у фільмі "Ван Гог. На порозі вічності" зіграв 63-річний американський актор Віллем Дефо. Сюжет біографічної драми розповідає про нідерландського художника-імпресіоніста та його період життя у французькому місті Арль. У цей час він намалював одну зі своїх найвідоміших робіт – "Спальня в Арлі". Кінокартина також показує глядачам його стосунки з братом Тео.

Ван Гог. На порозі вічності: смотрите трейлер фильма онлайн

Стекло

Премьера фильма в Украине: 17 января

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Оригинальное название: Glass

Детектив рассказывает об опасных преступниках, у которых есть проблемы с расстройствами личности. Все трое находятся в психиатрической больнице. Один из них считает себя супергероем, несмотря на то, что он стареет. Другой - террорист-инвалид "Мистер Сктекло". В противовес им, третий преступник является очень опасным, ведь в нем умещается 23 разных личности, которые борятся между собой.

Стекло: смотрите трейлер фильма онлайн

1+1: Новая история

Премьера фильма в Украине: 17 января

Режиссер: Нил Бергер

Оригинальное название: The Upside

Фильм "1+1: Новая история" рассказывает о двух совершенно разных людях со сложными судьбами, которые становятся лучшими друзьями. Кинокартина показывает зрителям интеллигентного миллионера Филиппа, состояние которого не имеет границ. У него есть все: роскошный дом, дорогие автомобили, произведения искусства. Однако жизнь его очень серая, ведь после несчастного случая он стал человеком с инвалидностью.

Оправившись от беды, жизнь его лучше не стала, ведь боль его так и не отпустила. Однако жизнь Филиппа кардинально меняется, когда он знакомится с темнокожим парнем по имени Делл.

1+1: Новая история: смотрите трейлер фильма онлайн

Мария – королева Шотландии

Премьера фильма в Украине: 17 января

Режиссер: Джози Рурк

Оригинальное название: Mary Queen of Scots

Фильм "Мария – королева Шотландии" рассказывает о трагической истории жизни и смерти Марии Стюарт. Католичка Мария Стюарт – королева Шотландии, а также возможная наследница английского престола, ведь ее кузина – королева Англии, протестантка Елизавета I – не имеет детей. Лента познакомит вас с безжалостной Елизаветой I и дерзкой Марией Стюарт, которые будут соперничать в политике и любви.

Мария – королева Шотландии: смотрите трейлер фильма онлайн

Зеленая книга

Премьера фильма в Украине: 24 января

Режиссер: Питер Фаррелли

Оригинальное название: Green book

"Зеленая книга" – комедийная драма, которая рассказывает о существующем в середине прошлого века справочнике для темнокожих туристов. Справочник "Зеленая книга" помогал путешественникам найти безопасные места для ночевки, заправки, магазины и другие нужные сервисы.

Таким справочником пользуются главные герои фильма, которые отправляются в поездку по южной Америке, что изменит их жизнь. Лента получила заветную награду Оскар-2019 в номинации "Лучший фильм года", а также получила статуэтку в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

Зеленая книга: смотрите трейлер фильма онлайн

Фаворитка

Премьера фильма в Украине: 31 января

Режиссер: Йоргос Лантимос

Оригинальное название: The Favourite

Фильм переносит зрителей в 18 век, в то время, когда английский престол возглавляла королева Анна Стюарт. Королева, у которой умерло 17 детей, часто болеет, ей присущи сильные вспышки агрессии, страдает ожирением и не может правильным образом управлять страной. Обессиленная королева пригласила жить в свой замок свою любовницу – замужнюю Сару Черчилль.

Завладев отличным и богатым замком, Сара, казалось бы, уже получила то, что так сильно хотела. Однако во дворц прибыла бедная родственница королевы, которая впоследствии стала ее "фавориткой". Оливия Колман, которая исполняет главную роль в фильме получила Оксар в номинации "Лучшая женская роль".

Фаворитка: смотрите трейлер фильма онлайн

Идеальна ловушка

Премьера фильма в Украине: 28 февраля

Режиссер: Джордж Ретлифф

Оригинальное название: Welcome Home

По сюжету, молодая пара отправилась на отдых в Италию, чтобы улучшить отношения, которые понемногу угасали. Однако у владельца дома, где они поселились, немного другие планы на гостей. Коварный итальянец приложил все усилия, чтобы испортить отдых влюбленным американцам. Главную роль в фильме исполнила модель Эмили Ратаковски.

Идеальная ловушка: смотрите трейлер фильма онлайн

Мадонна: Рождение легенды

Премьера фильма в Украине: 28 февраля

Режиссер: Гай Гуидо

Оригинальное название: Madonna and the Breakfast Club

Мадонна – самая успешная артистка в мире музыки. На ее счету миллионы пластинок и концертов, за ее плечами – миллионы преданных фанатов и ценителей ее творчества. Она провоцирует, захватывает и поражает. Фильм рассказывает о том, с чего на самом деле начиналась мировая слава звезды. Художественный фильм, снятый в жанре мокьюментари с уникальными кадрами и видео из личных архивов, впечатлит каждого.

Мадонна: Рождение легенды: смотрите трейлер фильма онлайн

Капитан Марвел

Премьера фильма в Украине: 7 марта

Режиссер: Анна Боден, Райан Флек

Оригинальное название: Captain Marvel

Фильм рассказывает о женщине-супергероине, которая обладает уникальными способностями. Все события происходят в 1990-х годах. Лента подробно рассказывает, как пилот ВВС США из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии стала супергероем Капитаном Марвел и получила сверхспособности. В главной роли фильма предстает голливудская актриса Бри Ларсон.

Капитан Марвел: смотрите трейлер фильма онлайн

Гуцулка Ксеня

Премьера фильма в Украине: 7 марта

Режиссер: Олена Демьяненко

В центре комедии "Гуцулка Ксеня" – парень Яро, который живет в Америке. Однако он вынужден вернуться в Украину, поскольку его отец перед смертью завещал ему 1 миллион долларов. Однако не все так просто: получить немалую сумму парень сможет только тогда, когда сознательно женится на украинке. Найти невесту парень решает в Ворохте.

Гуцулка Ксеня: смотрите трейлер фильма онлайн

Возвращение Бена

Премьера фильма в Украине: 7 марта

Режиссер: Питер Хеджес

Оригинальное название: Ben is Back

Главную роль в фильме "Возвращение Бена" исполняет известная актриса Джулия Робертс. В фильме она предстает в образе матери, которая переживает сложные отношения с сыном. Сын героини сбегает из реабилитационного центра к матери, убеждая ее, что он изменился и стал таким, как и раньше. Однако женщина понимает, что Бен остался прежним. У нее есть сутки, чтобы не допустить беды.

Возвращение Бена: смотрите трейлер фильма онлайн

Приключения Мии и белого льва

Премьера фильма в Украине: 14 марта

Режиссер: Жилль Де Метр

Оригинальное название: Mia et le lion blanc

Семейная драма рассказывает об 11-летней Мии, которая вместе с семьей переехала из дождливого Лондона в знойную Африку чиз-за работы отца. По месту жительства у них есть ферма, где они ухаживают за животными. Девочка подружилась с белым львом по имени Чарли. Мия растила его 3 года, пока он не вырос во взрослого льва.

После этого у дочери с отцом начались разногласия и ссоры, ведь он всячески пытался избежать встреч Мии и Чарли. Отец решает избавиться от льва, но девушка не сдается и спасает питомца от продажи – они бегут в заповедник, где Чарли будет в абсолютной безопасности.

Приключения Мии и белого льва: смотрите трейлер фильма онлайн

Дамбо

Премьера фильма в Украине: 28 марта

Режиссер: Тим Бертон

Оригинальное название: Dumbo

80 лет назад вышел мультфильм о забавном слоненке, который умело летать. И вот спустя столько времени выходит римейк от Режиссера Тима Бертона. По сюжету, семья бывшего циркового артиста становится опекуном новорожденного слоника. Дети мужчины дают ему имя Дамбо. Узнав о том, что слоненок благодаря своим ушам умеет летать, владелец цирка решает при любых обстоятельствах сделать его звездой своего шоу.

Дамбо: смотрите трейлер фильма онлайн

Хеллбой

Премьера фильма в Украине: 11 апреля

Режиссер: Нил Маршалл

Оригинальное название: Hellboy

По сюжету, Хеллбой отправляется в Англию, где его ждет очень важная миссия. Он должен победить средневековую ведьму – Кровавую королеву Нимуэ, жену Мэрилин. Однако такое противостояние может спровоцировать падение мира. Этого Хеллбой изо всех сил пытается избежать.

Хеллбой: смотрите трейлер фильма онлайн

После

Премьера фильма в Украине: 18 апреля

Режиссер: Дженни Гейдж

Оригинальное название: After

Фильм сравнивают с лентой "50 оттенков серого", ведь в кинокартине, где главными героями выступают подростки – тоже нешуточная страсть и романтика.

По сюжету, американская девочка-отличница, влюбляется в своего ровесника. Однако парень является полной ее противоположностью. Он – озорник и точно уже не отличник. Несмотря на страсть, которая разгорелась между влюбленными, в их жизни случаются неприятные неожиданности. Все, что хотел скрыть от любимой парень – станет известно.

После: смотрите трейлер фильма онлайн

Проклятие Ла Йороны

Премьера фильма в Украине: 18 апреля

Режиссер: Майкл Чавес

Оригинальное название: The Curse of La Llorona

Фильм ужасов " Проклятие Ла Йороны – это мексиканская легенда о плачущей женщине. Упоминание ее имени вызывает страх у всех по всему миру. И в Лос-Анджелесе в 1970-х годах Ла Йорона отправляется на охоту за детьми.

Проклятие Ла Йороны: смотрите трейлер фильма онлайн

На высоте

Премьера фильма в Украине: 18 апреля

Режиссер: Клер Дени

Оригинальное название: High Life

Главную роль в фильме исполняет любимец многих девушек, ставший известным благодаря ленте "Сумерки" - Роберт Паттисон. Однако в новой кинокартине он предстанет в совершенно ином образе.

Сюжет фильма рассказывает о том, что в будущем люди будут иметь возможность путешествовать далеко за пределы Солнечной системы. На одну опасную миссию отправляют несколько необычных мужчин и женщин. Суть задачи состоит в том, чтобы попасть в ближайшую к нашей планете черную дыру.

На такую миссию могли отправить только людей, которым нечего терять – это преступники, которым присудили пожизненное заключение. Таким образом они "отбывают срок" на космическом корабле, который несет их к огромному объекту во Вселенной.

Мужчинам и женщинам разрешается делать все что угодно, даже продолжать свой род. От такого добровольно отказался Монте, но его обманули, украв семя для оплодотворения одной из женщин. В итоге родилась девочка...

На высоте: смотрите трейлер фильма онлайн

Мстители: Финал

Премьера фильма в Украине: 25 апреля

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Оригинальное название: Avengers: Endgame

К супергероям в приключенческом боевике, которых мы увидели в "Войне бесконечности", присоединятся Капитан Марвел, Человек-Муравей и Оса. В фильме продолжится история, начатая в "Войне бесконечности" – супергерои будут спасать мир. Студия Marvel намерена поддерживать высокий уровень секретности во всем относительно содержания фильма, поэтому остается дождаться лишь премьеры.

Мстители: Финал: смотрите трейлер фильма онлайн

В пяти шагах от любви

Премьера фильма в Украине: 1 мая

Режиссер: Джастин Бальдони

Оригинальное название: Five Feet Apart

По сюжету, пара подростков с опасными для жизни заболеваниями встречаются в больнице и влюбляются друг в друга. Однако пространство, в котором они живут, диктует жесткое условие – они должны находиться не ближе метра друг от друга, им не позволено даже прикасаться друг к другу. Но настоящая любовь не знает границ, и чем сильнее чувство, тем больше соблазн нарушить правила.

В пяти шагах от любви: смотрите трейлер фильма онлайн

Покемон детектив Пикачу

Премьера фильма в Украине: 9 мая

Режиссер: Роб Леттерман

Оригинальное название: Pokémon Detective Pikachu

По сюжету, частный детектив Гарри Гудман загадочно исчез. После этого его 21-летнему сыну Тиму надо выяснить, что случилось с отцом. В этом ему поможет друг Покемон, детектив Пикачу, милый и мудрый острослов. Озвучивал Пикачу Райан Рейнолдс.

Покемон детектив Пикачу: смотрите трейлер фильма онлайн

Мошенницы

Премьера фильма в Украине: 9 мая

Режиссер: Крис Эддисон

Оригинальное название: The Hustle

По сюжету киноленты, мошенницы отлично выполняют свою "грязную" работу, помогая друг другу. Одна тщательно планирует крупные аферы, тогда как другая выбирает быстрые дела мгновенной прибылью. Однако им придется столкнуться в борьбе за деньги молодого и наивного миллиардера.

Мошенницы: смотрите трейлер фильма онлайн

Толкин

Премьера фильма в Украине: 9 мая

Режиссер: Доме Карукоски

Оригинальное название: Tolkien

Фильм рассказывает о британском писателе Джоне Толкине – авторе "Хоббита" и "Властелина колец". В ленте покажут школьные годы писателя, его встречу с будущей женой и службу на фронте во время Первой мировой войны.

Толкин: смотрите трейлер фильма онлайн

Солнце тоже звезда

Премьера фильма в Украине: 16 мая

Режиссер: Ри Руссо-Янг

Оригинальное название: The Sun Is Also a Star

По сюжету, в Нью-Йорке встречаются романтик и прагматичная девушка. Между ними сразу вспыхивает искра влюбленности, и ведут они себя так, будто были знакомы целую вечность.

У главной героини осталось совсем мало времени, ведь этот день последний для нее в Нью-Йорке. Она пытается предотвратить депортацию своей семьи, однако борется с зарождением чувств к Даниэлю, который старательно пытается ее убедить, что они созданы друг для друга.

Солнце тоже звезда: смотрите трейлер фильма онлайн

Алладдин

Премьера фильма в Украине: 23 мая

Режиссер: Гай Ричи

Оригинальное название: Aladdin

Аладдин, юный ворюга, который хочет стать принцем, для того чтобы сыграть свадьбу с принцессой Жасмин. Однако именно в это время визирь Аграбы Джафар хочет заполучить всемирную власть, поэтому он устраивает охоту за волшебной лампой, которая хранится в пещере чудес. Войти в нее может только с помощью драгоценного камня алмаза, которым становится Аладдин.

Алладин: смотрите трейлер фильма онлайн

Годзилла ІІ Король монстров

Премьера фильма в Украине: 30 мая

Режиссер: Майкл Догерти

Оригинальное название: Godzilla: King of the Monsters

Во второй части фильма "Годзилла II Король монстров" агентство "Монарх" изо всех сил пытается сдержать могучих монстров. Годзилла будет противостоять суперохотникам Мотри, Родану и трехглавому Кингу Гидори. Этих чудовищ долгое время считали лишь мифическим созданиями, но они возродились из легенд, чтобы сойтись в битве, которая поставит под угрозу существование человечества.

Годзилла ІІ Король монстров: смотрите трейлер фильма онлайн

Темный феникс

Премьера фильма в Украине: 6 июля

Режиссер: Саймон Кинберг

Оригинальное название: Dark Phoenix

В приключенческом боевике "Темный феникс" людям Икс придется встретиться с ужасным и мощным врагом – Джин Грей, которая является одной из них. Выполняя спасательную миссию в космосе, Джин едва не погибла от удара таинственной вселенской силы. По возвращению домой оказывается, что таинственная сила сделала Джин не только всемогущей, но и очень неуравновешенной. Соперничая с собственной внутренней сущностью, Джин дает волю своим супервозможностям настолько сильно, что не может их ни понять, ни обуздать.

Темный феникс: смотрите трейлер фильма онлайн

Рокетман

Премьера фильма в Украине: 6 июля

Режиссер: Декстер Флетчер

Оригинальное название: Rocketman

Фильм "Рокетмен" - кинолента, которая рассказывает об истории жизни Элтона Джона. Сюжет знакомит зрителя с молодостью музыканта, показывая его путь к славе. Название фильма – отсылка к одной из самых знаменитых песен британского музыканта "Rocket Man". Главную роль исполняет Терон Эджертон, который известен по фильму "Kingsman".

Роетман: смотрите трейлер фильма онлайн

Люди в черном: Интернешнл

Премьера фильма в Украине: 13 июня

Режиссер: Ф. Гери Грей

Оригинальное название: Men in Black International

Поклонники франшизы "Люди в черном" увидят на киноэкранах четвертую часть. Лента представит новых героев: на смену агентам Джею и Кею (Уилл Смит и Томми Ли Джонс) придут Эйч и Эм, которых сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. События фильма будут происходить в другом месте. Известно, что агентов Джея и Кея в фильме не будет, однако действие будет происходить в той же вселенной.

Люди в черном: Интернешнл: смотрите трейлер фильма онлайн

Человек-павук: Далеко от дома

Премьера фильма в Украине: 4 июля

Режиссер: Джонатан Уоттс

Оригинальное название: Spider-Man: Far From Home

Главную роль в фильме снова сыграет Том Холланд. Фильм "Человек-паук: Далеко от дома" стал сиквелом к фильму о супергерое Marvel. По сюжету, Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу и встречает Мистерия. Вместе с ним супергерой объединяет свои силы, чтобы предотвратить стихийные бедствия и разрушение по всему миру.

Человек-павук: Далеко от дома: смотрите трейлер фильма онлайн

Форсаж: Гоббс та Шоу

Премьера фильма в Украине: 1 августа

Режиссер: Девид Литч

Оригинальное название: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

По сюжету ленты, заклятые противники спецагент Гоббс и преступник Шоу живут по своим большим принципам и никогда не будут доверять друг другу. Однако в спин-оффе культовой франшизы "Форсаж" они будут вынуждены объединиться, чтобы защитить мир от сокрушительной биологической атаки.

Форсаж: Гоббс та Шоу: смотрите трейлер фильма онлайн

Оно: Часть вторая

Премьера фильма в Украине: 5 сентября

Режиссер: Андрес Мускетти

Оригинальное название: It: Chapter Two

Действие фильма происходит через 27 лет после первой встречи главных героев с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя личная жизнь. Однако неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их снова собраться вместе. Зло вновь проснется в городе Дерри, ведь Оно приходит каждые 27 лет.

Оно: Чась вторая: смотрите трейлер фильма онлайн

Захар Беркут

Премьера фильма в Украине: 10 октября

Режиссер: Ахтем Сеетаблаев, Джон Винн

По сюжету одноименной исторической повести "Захар Беркут" Ивана Франко в ленте покажут борьбу маленькой украинской общины с монгольской ордой во главе с ханом Бурундой. Команда отважных украинских крестьян во главе с братьями Беркутами разрабатывает план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага и вытеснить его с Карпатских гор.

Захар Беркут: смотрите трейлер фильма онлайн