Самые популярные фильмы 2019 года по данным проката

В 2019 году было немало кинолент, о которых до сих пор охотно говорят киноманы и критики. Поэтому в западных СМИ составили рейтинг фильмов и мультфильмов, которые получили бешеную популярность среди зрителей.

Рейтинг составили журналисты Deadline, учитывая миллионные прибыли, которые голливудские фильмы принесли своим создателям. Все фильмы уже доступны для просмотра онлайн, поэтому киноманы, которые не смотрели их во время проката, могут наверстать все на карантине.

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"Мстители: Завершение"

Эта кинолента стала одной из самых популярных в мире, ведь поклонники Marvel даже не подозревали, как супергерои смогут противостоять мощному Таносу. В прокате фильм "Мстители: Завершение" собрал 900 миллионов долларов, что и помогло ему возглавить рейтинг.

Смотрите трейлер к фильму "Мстители: Завершение": видео

"Холодное сердце 2"

Вторую ступень занял мультфильм от Disney "Холодное сердце 2". Продолжение увлекательной истории про Эльзу и Анну ждали миллионы детей и взрослых во всем мире, ведь именно в этой части раскрыли тайну дара принцессы. Поэтому неудивительно, что кинолента принесла создателям 600 миллионов долларов в прокате.

Смотрите трейлер к мультфильму "Холодное сердце 2": видео

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"Король Лев"

Тройку лидеров рейтинга замкнула экранизация знаменитого мультфильма "Король Лев". Представители Disney использовали новейшие технологии, чтобы создать шедевральную графику и показать новую историю львенка Симбы. В прокате кинолента собрала 580 миллионов долларов.

Смотрите трейлер к фильму "Король Лев": видео

"Джокер"

Фильм "Джокер", снятый по мотивам комиксов DC, наделал большого шума в мире. Кинолента показала, как обычный американец становится едва ли не самым опасным злодеем в городе Готэм. По словам критиков, прекрасно все: актерская игра Хоакина Феникса, переживания и тонкости человеческой психологии. Фильм точно не оставит зрителей равнодушными.

Кинолента собрала в прокате 437 миллионов долларов.

Смотрите трейлер к фильму "Джокер": видео

"Капитан Марвел"

Еще одна супергеройская лента Marvel вошла в рейтинг самых популярных фильмов 2019 года. "Капитан Марвел" собрал 414 миллионов долларов прибыли, что не может не впечатлять. Фильм рассказывает историю пилота, которая случайно получает сверхспособности и становится супергероиней. В стремлении открыть тайны прошлого она узнает, кто на самом деле ее друзья.

Смотрите трейлер к фильму "Капитан Марвел": видео

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