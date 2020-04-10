Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны в онлайн

Если вам сложно найти интересную киноленту, которую вы еще не смотрели на карантине, тогда предлагаем новинки 2020 года, которые уже доступны для просмотра онлайн. Возможно, в этом списке вы найдете идеальный фильм на вечер.

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

Если вы – любитель фильмов о супергероях, тогда "Хищные птицы" будут для вас отличным выбором. По словам критиков, фильм объдинил юмор и экшн, поэтому подойдет и для просмотра с второй половинкой.

Важно: Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить

По сюжету, Харли Квинн разрывает отношения с Джокером и пытается строить самостоятельную жизнь. Однако оказывается, что немало злодеев мечтают об убийстве харизматичной девушки. Главным из них является Черная Маска. Чтобы победить врага и защитить новоиспеченную подругу, Харли Квинн собирает отряд "Хищных птиц".

Главные актеры: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн Макгрегор, Дерек Уилсон, Стивен Вилья.

Смотрите трейлер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн": видео

"Преданная"

Это замечательная экранизация романа Софии Андрухович "Феликс Австрия". События украинского фильма "Преданная" разворачиваются в 1868 году в Станиславе (современный Ивано-Франковск). Во время жуткого пожара умирает жена доктора Ангера. После потери любимой он решает сам воспитывать единственную дочь Аделю и дочь домашних работников Стефанию. Проходит время и девочки уже не понимают, кем приходятся друг другу: сестрами, подругами или служанкой и хозяйкой. Аделя выходит замуж, а Стефания работает в ее доме. Однако не все просто в их отношениях.

Главные актеры: Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий.

Смотрите трейлер к фильму "Преданная": видео

А также: Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют

"Мои мысли тихие"

Один из самых ожидаемых фильмов 2020 года – украинская комедия "Мои мысли тихие". Фильм рассказывает о молодом звукорежиссере, который мечтает покинуть Украину и эмигрировать в Канаду. И вот ему выпадает этот шанс, нужно только записать звуки карпатских животных. Казалось бы, простое задание, если бы не мама главного героя, которая отправляется в путешествие со своим сыном.

Главные актеры: Ирма Витовская, Андрей Лидаговский.

Смотрите трейлер к комедии "Мои мысли тихие": видео

"Джентльмены"

Немало киноманов ожидали выхода фильма Гая Ричи "Джентльмены". Премьера киноленты в Украине состоялась 30 января и привлекла внимание тысяч людей. Поэтому если вы еще не смотрели этот увлекательный экшн, тогда на карантине как раз имеете такую возможность.

Фильм рассказывает историю британского наркобарона Мики Пирсона. Он планирует увеличить свои прибыли, продав за немалую сумму бизнес. Наркоимперия заинтересовала не только друзей Мики, но и его конкурентов и наследственных миллиардеров из Оклахомы. Поэтому борьба за бизнес выйдет на совсем другой уровень.

Главные актеры: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл и Хью Грант.

Смотрите трейлер к фильму "Джентльмены": видео

"Плохие парни навсегда"

23 января в Украине состоялась премьера приключенческого фильма "Плохие парни 3". Очередная история о полицейских-напарниках поразит и рассмешит фанатов не меньше, чем первые две части, ведь любимых героев ждут новые испытания.

Главные актеры: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Джо Пантольяно, Ванесса Энн Хадженс, Чарльз Мелтон, Александр Людвиг.

Смотрите трейлер к фильму "Плохие парни навсегда": видео

"Зов предков"

Это девятая по счету экранизация легендарного романа Джека Лондона. Главный герой фильма – пес Бак, который живет на ранчо в Калифорнии. Однако его беззаботные будни завершаются, когда воры похищают его и увозят на Аляску. Такие изменения стали для Бака настоящим испытанием, однако он не забывает о сострадании и руководствуется настоящими человеческими ценностями в трудные моменты.

Кинолента "Зов предков" отлично подойдет для просмотра с детьми!

Главные актеры: Харрисон Форд, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд, Дэн Стивенс, Джин Луиса Келли, Кара Ги, Уэс Браун, Омар Си.

Смотрите трейлер к фильму "Зов предков": видео

"Соник в кино"

Этот фильм неожиданно для всех получил бешеную популярность в прокате. По сюжету, Том работает в полиции, однако на его пути стабильно появляются какие-то препятствия. Очередной сюрприз-встреча со странным синим пришельцем Соником, который похож на ежа. Поймать существо стремится местная власть, которая нанимает для этого безжалостного доктора Эггмана. Поэтому не остается ничего, как встать на защиту пришельца.

Главные актеры: Джим Керри, Джеймс Марсден, Нил Макдоноу, Тика Самптер.

Смотрите трейлер к фильму "Соник в кино": видео

"Банкир"

Фильм рассказывает о расовой дискриминации в США. Но даже в этих условиях главные герои пытаются строить успешный бизнес, которому могут позавидовать очень многие. Как им удается преодолевать неприятие общества и дискриминацию по цвету кожи – узнаете в фильме "Банкир".

Интересно, что именно эта кинолента является одной из любимых в списке Сергея Притулы.

Главные актеры: Сэмюэл Л. Джексон, Николас Холт, Джесси Ашер, Ниа Лонг, Колм Мини, Джейсон Дэвис, Майкл Харн, Пол Бен-Виктор, Грегори Алан Уильямс.

Смотрите трейлер к фильму "Банкир": видео