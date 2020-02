Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить

Новый 2020 год традиционно начинается с громких кинопремий, где независимые эксперты определяют лучшие продукты киноотрасли и таким образом подводят итоги 2019-го года. А что же ожидать в 2020 году – читайте в нашем материале.

При взгляде на предыдущий год, можно сделать вывод, что кинопроизводители сегодня ориентируются на картины с элементами фантастики, автобиографические фильмы и качественные анимационные ленты. Это дает свой положительный отпечаток и на кассовые сборы киностудий, а также и на престижность компаний. К слову, безоговорочным киногигантом нынешнего времени остается киностудия Disney.

Поэтому сейчас производители подготовили для фанатов анонсы лишь на несколько первых месяцев 2020 года, перечень обязательных к просмотру фильмов от LifeStyle 24 будет еще дополняться.

Список фильмов 2020 года:

Плохие парни навсегда

Премьера фильма в Украине: 23 января

Режиссер: Адиль Эль Арби, Билал Фалла

Оригинальное название: Bad Boys for Life

Третий по счету фильм (после лент в 1995 и 2003) продолжает историю известных копов-напарников Маркуса Бернетта и Майка Лоури. Если первый достиг профессиональных высот, то другой отнюдь не спешит с карьерным ростом. И пока Майк переживает кризис среднего возраста, босс румынской мафии нашел друзей и жаждет отомстить им за вред, который те когда-то ему нанесли. Друзья аккумулируют свои силы, чтобы не стать жертвами известного гангстера.

Плохие парни навсегда: смотреть трейлер фильма онлайн

Кролик Джоджо

Премьера фильма в Украине: 23 января

Режиссер: Тайка Вайтити

Оригинальное название: Jojo Rabbit

Фильм-номинант на премию Оскар-2020 в категории "Лучший фильм" рассказывает о событиях, происходящих в Германии в конце Второй мировой войны. 10-летний мальчик Йоханнес лишь недавно потерял сестру, а от отца с фронта давно нет новостей. Мальчик решает пойти в военный тренировочный лагерь, чтобы стать таким же нацистом, как все его окружение. Вместе с этим он придумывает себе воображаемого друга – Адольфа Гитлера, но он предстает в совершенно неожиданном амплуа и имеет мало общего с настоящим идеологом национал-социализма. Но настоящей неожиданностью для Йоханнеса и его друга становится сокрытие матерью в доме маленькой еврейки, которая переворачивает весь мир 10-летнего мальчика.

Кролик Джоджо: смотреть трейлер фильма онлайн

1917

Премьера фильма в Украине: 30 января

Режиссер: Сэм Мендес

Оригинальное название: 1917

Военный драматический фильм про двух британских солдат Первой мировой войны стал номинантом Оскара-2020 и согласно букмекерским прогнозам имел больше всего шансов получить награду в категории "Лучший фильм". Впрочем, победу одержали "Паразиты" Пона Джун Хо. Согласно сюжету, ребята Шофилд и Блейк получили изрядно трудную задачу – пересечь вражескую территорию, чтобы передать команде союзников важное сообщение. Если они этого не сделают – будущее наступление заберет слишком много жизней солдат.

1917: смотреть трейлер фильма онлайн

Маленькие женщины

Премьера фильма в Украине: 30 января

Режиссер: Грета Гервиг

Оригинальное название: Little Women

Еще один фильм-номинант на нынешний Оскар стал адаптацией одноименного бестселлера писательницы Луизы Мэй Олкотт, который в 1868 и 1869 годах вышел в двух томах. В кинокартине говорится про четырех сестер Марч во времена Гражданской войны в США: Джо мечтает быть писательницей, Эми хочет стать художницей и переехать в Рим, Мег стремится реализовать себя в актерском деле, а Бет виртуозно играет на пианино. Несмотря на все эти таланты, девушкам рекомендуют выполнить единственную важную миссию в жизни – жениться, но это сестер изрядно раздражает. Пока они с матерью ждут возвращения отца с войны, им придется принять самое важное решение в жизни.

Маленькие женщины: смотреть трейлер фильма онлайн

Джентльмены

Премьера фильма в Украине: 30 января

Режиссер: Гай Ричи

Оригинальное название: The Gentlemen

Хитрый и талантливый выпускник Оксфордского университета Микки Пирсон переезжает из Великобритании в США и начинает там свой криминальный бизнес. В старинном имении он выращивает марихуанну и завязывает сомнительные знакомства с бандами. Но однажды знакомится с красавицей, с которой хочет связать свою жизнь, поэтому Микки планирует отойти от всех дел, однако остаться при деньгах и никому не навредить. Но такие правила не действуют в нелегальном бизнесе, а затем банды открывают на него настоящую охоту.

Джентльмены: смотреть трейлер фильма онлайн

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Премьера фильма в Украине: 6 февраля

Режиссер: Кэти Янь

Оригинальное название: Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Думаем, все помнят зажигательную героиню комиксов DC Харли Квинн. На этот раз она предстанет в фильме с другими тремя супергероинями – Черной канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя. Девушки объединяются в одну команду, чтобы спасти девочку Кассандру Кейн от злого криминального босса – Черной Маски, которого на самом деле зовут Роман Сайонис.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн: смотреть трейлер фильма онлайн

Замечательный день в нашем районе

Премьера фильма в Украине: 6 февраля

Режиссер: Мариэль Геллер

Оригинальное название: A Beautiful Day in the Neighborhood

Невероятно теплый и позитивный фильм рассказывает о попытках журналиста Ллойда Фогеля "раскусить" экранного телеведущего Фреда Роджерса. Именно он вырастил целое поколение детей на собственных получасовых сериалах для детей. Журналист по заданию редакторов издания Esquire хочет найти несоответствия между образом Фреда и его реальным персонажем, поскольку и сам не слишком жизнерадостный человек. Однако во время более тесного знакомства с ведущим все лучше узнает добродетеля с экранов телевизоров и поддается его "чарам". Добавим, что фильм создан на реальных событиях.

Замечательный день в нашем районе: смотреть трейлер фильма онлайн

Портрет девушки в огне

Премьера фильма в Украине: 6 февраля

Режиссер: Селин Сьямма

Оригинальное название: Portrait de la jeune fille en feu

Довольно напряженный и интригующий фильм рассказывает о симпатии двух женщин во французском регионе Бретань в XVIII веке. Одна молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. На протяжении некоторого времени девушка изучает свою модель, а по ночам рисует ее потрет. Впоследствии работа отходит на задний план, а неожиданные чувства на передний план. С каждым днем героини все больше сближаются и что ждет их дальше – смотрите в киноленте.

Портрет девушки в огне: смотреть трейлер фильма онлайн

Сенсация

Премьера фильма в Украине: 13 февраля

Режиссер: Джей Роуч

Оригинальное название: Bombshell

Фильм на основе реальных событий рассказывает об истории, котороя коснулась секс-скандала в Голливуде. Если сериал "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун рассказывал о последствиях притязаний одного из телеведущих утренней программы телеканала UBA, то здесь уже речь идет о председателе знаменитого канала Fox News Роджере Ейлсе. Три журналистки, которые работали у него на канале, заявили о сексуальных домогательствах с его стороны и сильно пошатнули его авторитет. Съемки ленты начались через 1,5 года после смерти Ейлса, а главные роли исполнили знаменитые Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон. Последнюю в сериале изменили до неузнаваемости, а главная гример проекта получила в этом году Оскар за "Лучший грим".

Сенсация: смотреть трейлер фильма онлайн

Зов предков

Премьера фильма в Украине: 20 февраля

Режиссер: Крис Сандерс

Оригинальное название: Call of the Wild

Трогательная кинолента о собаке по кличке Бак с Аляски точно понравится ценителям таких фильмов, как "Того", "Белый плен" и другие. Сначала пес жил на ранчо в Калифорнии, но потом его похищают и продают на Юкон, Канада. Такие собаки там особенно ценились, ведь они выдерживают морозы и могут тянуть за собой санки. Там Бак постепенно дичает и начинает жить с золотоискателем Джоном Торнтоном во времена золотой лихорадки. Фильм стал девятой экранизацией по мотивам романа Джека Лондона с одноименным названием.

Зов предков: Смотреть трейлер к фильму онлайн

Эмма

Премьера фильма в Украине: 5 марта

Режиссер: Отем Де Вайлд

Оригинальное название: Emma

В последнее время становится все моднее снимать экранизации на основе известных произведений. На этот раз – это одноименный роман Джейн Остин, который впервые вышел в свет в 1815 году и с тех пор стал примером вдохновения для многих постановок и кинокартин. В новом фильме рассказывается, какая умная и красивая девушка Эмма живет в небольшом городке, где главным занятием считает сватовство незамужних девушек с парнями. Сама же она убеждена, что ей брак не нужен, хотя со временем осознает, что любовью всей ее жизни является человек, которого она никогда раньше не рассматривала всерьез.

Эмма: смотреть трейлер фильма онлайн

Приключения Пиноккио

Премьера фильма в Украине: 12 марта

Режиссер: Маттео Гарроне

Оригинальное название: Pinocchio

Всемирно известная сказка Карло Коллоди очарует даже тех, кто не отдает предпочтение анимационным кинолентам. Знаменитая история о непослушном мальчике Пиноккио, который вытесан из дерева отцом-плотником, показывает не только этап становления мальчика от такого себе разбойника до любящего сына, но и возвращает в сладкое детство всех зрителей фильма. Он хочет стать настоящим мальчиком – быть не из дерева и без длинного носа, который становится все больше как только он врет.

Приключения Пиноккио: смотреть трейлер фильма онлайн

Мулан

Премьера фильма в Украине: 26 марта

Режиссер: Ники Каро

Оригинальное название: Mulan

Еще одна история на основе известной китайской легенды про Фа Мулан – девушку, что пошла служить в Армию Императора для защиты своей страны от Северных захватчиков. Фа Мулан была старшей дочерью одного почетного воина, который должен был пойти выполнять воинский долг. Но из-за состояния его здоровья Мулан решает заменить отца. Она полностью "превращается" в парня и становится настоящим воином.

Мулан: смотреть трейлер фильма онлайн

007: Не время умирать

Премьера фильма в Украине: 9 апреля

Режиссер: Кэри Фукунага

Оригинальное название: No Time to Die

25-й по счету фильм о легендарном агенте 007 снова выйдет на киноэкраны с Дэниелом Крейгом в главной роли. Правда, это будет его последняя роль в составе "бондианы", впрочем история обещает быть не менее увлекательной. На этот раз события разворачиваются на Ямайке, где Бонд хочет отдохнуть от бешеного ритма жизни. Но спокойствие агента нарушает Феликс Лейтер из ЦРУ, который просит помочь Джеймса в поиске пропавшего ученого. Причастным к этому делу становится опасный преступник, который вооружен новой технологией.

007: Не время умирать: смотреть трейлер фильма онлайн

Черная Вдова

Премьера фильма в Украине: 30 апреля

Режиссер: Кейт Шортланд

Оригинальное название: Black Widow

Вот и дождалась знаменитая Скарлетт Йоханссон своего сольного фильма во Вселенной Marvel. Наташа, или как еще ее называют – Черная Вдова, является известной шпионкой и супергероиней. События фильма происходят после событий в "Первом мстителе: Противостояние", где она под грузом тяжелых воспоминаний из прошлого отправляется в "Красную комнату" – место прежних тренировок. Наташа отправилась туда, чтобы разрушить систему появления таких же убийц, как и она. Это будет девятый фильм Йоханссон, где она впервые предстанет центральным персонажем.

Черная Вдова: Смотреть трейлер к фильму онлайн

Вне игры

Премьера фильма в Украине: 7 мая

Режиссер: Гэвин О'Коннор

Оригинальное название: The Way Back

Бывший успешный баскетболист и звезда школы Джек Каннингем не получил того будущего, которое ему все неустанно пророчили. Зато он подсел на рюмку, погубил отношения с женой и полностью закрылся в себе. Но вдруг его зовут стать тренером баскетбольной команды в родной школе. После долгих раздумий он возвращается "к жизни" и благодаря команде, которая начала показывать превосходные результаты в турнирах, он получает шанс заново начать свою жизнь. Что интересно, история перекликается с жизнью актера Бена Аффлека, сыгравшего главную роль в фильме. Он также долгое время боролся с алкоголизмом, из-за этого развелся с женой, однако взял себя в руки, прошел лечение и снова вернулся в Голливуд.

Вне игры: смотреть трейлер фильма онлайн

Женщина в окне

Премьера фильма в Украине: 14 мая

Режиссер: Джо Райт

Оригинальное название: The Woman in the Window

Детский психолог Анна Фокс из-за собственного страха открытого пространства почти не выходит на улицы Нью-Йорка. Из-за этого она одинока, поэтому "топит" свою тоску в алкоголе, и ее единственное "развлечение" в стенах дома – это наблюдение за жизнью ее соседей в окнах. Однажды она становится свидетелем ужасного преступления в семье Расселов, но полиция не до конца верит женщине из-за ее фобии и злоупотребления лекарствами. Интригующая история стала экранизацией одноименного романа Дэна Мэлори (А.Дж.Финн), адаптация которого получила "Пулитцеровскую премию".

Женщина в окне: смотреть трейлер фильма онлайн

Форсаж 9: Безудержная сага

Премьера фильма в Украине: 21 мая

Режиссер: Джастин Лин

Оригинальное название: Fast & Furious 9

Знаменитая франшиза снова возвращается на киноэкраны! На этот раз известный гонщик Доминик Торетто решил отойти от дел и провести время с семьей, однако новые проблемы уже начали наступать ему на пятки. Наемный убийца Джейкоб хочет поквитаться с Домиником, поэтому гонщик и его друзья снова воссоединяются против врага. "Форсаж 9" станет 12-м по счету фильмом из медиафраншизы.

Форсаж 9: Безудержная сага: Смотреть трейлер фильма онлайн

Чудо-женщина 1984

Премьера фильма в Украине: 4 июня

Режиссер: Пэтти Дженкинс

Оригинальное название: Wonder Woman 1984

Первая часть "Чудо-женщины" 2017 года студии DC Comics особенно полюбилась зрителям за феминистические идеи в фильме и киноактрису Галь Гадот. Новая лента стала сиквелом, а затем в продолжении фильма мы увидим, как Диана Принц, то есть Чудо-женщина, отправится в 1980-е в Советский Союз, где столкнется с двумя врагами: Максвеллом Лордом и Гепардой. Но кроме тяжелых сражений, в прошлом ее ждет встреча с любимым Стивом Тревором.

Чудо-женщина 1984: смотреть трейлер фильма онлайн

Главный герой

Премьера фильма в Украине: 2 июля

Режиссер: Шон Леви

Оригинальное название: Free Guy

Главный герой Гай имеет прибыльную и успешную работу кассиром в банке, пока его не грабят за один день 17 раз. Мужчина начинает понимать, что таких совпадений не бывает, поэтому ему приходит мысль, что вся реальность вокруг – это кем-то спланированная игра. Как оказалось, он является второстепенным персонажем большой видеоигры, где основные игроки могут делать все, что захотят. И пусть ему удобно в этом мире, Гай понимает, что ему нужно выбираться из этой игры.

Главный герой: смотреть трейлер фильма онлайн

Тенет

Премьера фильма в Украине: 16 июля

Режиссер: Кристофер Нолан

Оригинальное название: Tenet

Новое творение создателя фильмов "Интерстеллар", трилогии "Бэтмена", "Дюнкерка" и других пока засекречено, ведь о сюжете ленты знает только съемочная команда фильма. Весь производственный процесс находится под строгим запретом разглашать СМИ или сторонникам любую информацию. В некоторых источниках утверждают, что это будет шпионский эпос, охватывающий несколько стран, с элементами путешествий во времени. Известно, что главную роль получил Роберт Паттинсон, а съемки фильма проходили в нескольких странах мира, в частности в Индии, где разрешение на съемки получить почти невозможно.

Тенет: смотреть трейлер фильма онлайн

Лучший стрелок: Мэверик

Премьера фильма в Украине: 16 июля

Режиссер: Джозеф Косински

Оригинальное название: Top Gun: Maverick

Для всех поклонников культовой кинокартины "Лучший стрелок" 1986 года – хорошая новость! На экранах появится продолжение фильма с Томом Крузом в главной роли. В сюжете фильма предстанет капитан Пит "Мэверик" Митчелл, который совершает боевые вылеты и несмотря на ловкость в небе, он до сих пор отказывается от повышения по службе.

Лучший стрелок: Мэверик: смотреть трейлер фильма онлайн

Морбиус

Премьера фильма в Украине: 30 июля

Режиссер: Даниэль Эспиноса

Оригинальное название: Morbius

Фантастический боевик-ужасы студии Marvel расскажет отдельную историю о лауреате Нобелевской премии по химии – докторе Майкле Морбиусе. Фанаты вселенной комиксов знают его еще и как загадочного вампира Морбиуса. Главную роль получил знаменитый Джаред Лето, который, судя по первым кадрам из фильма, прекрасно перевоплотился в роль. Герой обнаруживает у себя смертельную болезнь и решает пойти на эксперимент, но последствия от якобы целебных лекарств дают необратимый эффект.

Морбиус: Смотреть трейлер фильма онлайн

Кингс Мэн

Премьера фильма в Украине: 17 сентября

Режиссер: Мэтью Вон

Оригинальное название: The king's Man

Новая кинолента стала приквелом к фильмам "Кингс Мэн", выпущенных в 2014 и 2017 годах, и расскажет об истоках знаменитой организации и какое они имели влияние на разные страны мира. В частности, в новом фильме покажут события в начале 20 века, когда несколько тиранов пытаются свести людей в войне. Чтобы остановить этот водоворот событий, один человек должен бороться с тем, чтобы остановить их.

Кингс Мэн: смотреть трейлер фильма онлайн

Годзилла против Конга

Премьера фильма в Украине: 19 ноября

Режиссер: Адам Вингард

Оригинальное название: Godzilla или Kong

Мы долгие годы наблюдали за параллельными историями Годзиллы и Конга, пока в 2020-м они наконец-то сойдутся в поединке на киноэкранах. Именно тогда решится, кто по праву может считать себя королем всех монстров. Два главных героя живут в современной цивилизации, однако далеко от людей, но что может произойти, если главная битва всех возрастов может состояться на территории, заселенной людьми?

Годзилла против Конга: смотреть трейлер фильма онлайн

Дюна

Премьера фильма в Украине: 17 декабря

Режиссер: Дени Вильнев

Оригинальное название: Dune

Новая экранизация одноименного произведения американского писателя Фрэнка Герберта 1965 года расскажет о пустынной планете Арракис. Именно там есть психотропное вещество спайс, которое продолжает жизнь существам и улучшает умственные способности. Те, кто имеют в своих владениях эту планету, считают себя настоящими властителями Вселенной. Но на Арракисе есть много гигантских песчаных червей, поэтому герцог Лето Атрейдес и его сын Пол решают отправиться в пустынные просторы, чтобы уничтожить всех вредителей.

Дюна: смотреть трейлер фильма онлайн