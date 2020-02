Что посмотреть в кино на этой неделе: "Зов предков" и "Дело Ричарда Джуэлла" среди премьер

Предпоследнюю неделю февраля смело можно назвать "неделей премьер", ведь количество новинок, которые обещают выйти на большой украинский экран, просто поражает. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку фильмов, которые выйдут в прокат уже с 20 февраля.

Эта неделя порадует ценителей мирового кинематографа аж девятью премьерами! Любители кардинально разных жанров обязательно найдут что-то на свой вкус: будь то хоррор, байопик или мелодрама.

Вашему вниманию список лент, которые выходят в кино на этой неделе.

Премьеры фильмов с 20 февраля в кинотеатрах Украины

"Зов предков" (The Call of the Wild)

Жанр: драма, приключения, семейный

Режиссер: Крис Сандерс

Премьера в Украине: 20 февраля

Сюжет: События фильма "Зов предков" разворачиваются в Америке в разгар золотой лихорадки. Добрый, умный и по-собачьи счастливый пес Бак живет на ранчо заботливой семьи. Однако в это нелегкое время такие собаки как он становятся добычей для золотоискателей на севере. Поэтому беззаботная жизнь Бака кардинально меняется в тот момент, когда воры похищают его для собственных целей. Теперь умный пес едет на Аляску таскать сани. Баку придется приспособиться к тяжелым условиям, чтобы стать хозяином своей судьбы.

Зов предков: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Цепь убийств" (Kill Chain)

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Кен Санзель

Премьера в Украине: 20 февраля

Сюжет: Однажды трое незнакомых людей окажутся в одном месте. Возможно, это было не самое лучшее время и не самая идеальная локация, но теперь их судьбы будут тесно связаны друг с другом. Им придется научиться общаться, чтобы добраться до истины и понять, что их объединяет и почему именно они стали свидетелями кровавого конфликта, последствия которого могут быть очень плачевными.

Цепь убийств: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Пушистые проказники "(Latte & The Magic Waterstone)

Жанр: комедия, мультфильм, приключения, семейный

Режиссеры: Мими Мейнард, Реджина Уэлкер, Нина Уэлс

Премьера в Украине: 20 февраля

Сюжет: Латте – настоящая лесная принцесса-воин. Она веселая и бесстрашная ежиха, которой постоянно приходится спасать своего друга Хрума от приключений, в которые тот попадает. Она с удовольствием расскажет об этом даже тем, кто не хочет ее слушать. Поэтому однажды судьба подкинет ей отличную возможность доказать свою смелость. Перед Латте и Хрумом ставят цель – достать магический камень воды из-под носа страшного медведя.

Пушистые проказники: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Гретель и Гензель" (Gretel & Hansel)

Жанр: ужасы, триллер, фэнтези

Режиссер: Оз Перкинс

Премьера в Украине: 20 февраля

Сюжет: Как и в хорошо известной всем сказке братьев Гримм, события фильма разворачиваются вокруг сестры Гретель и брата Гензеля. Как-то те заблудились в лесу, ища еду, и решили идти по крошкам хлеба, приведшим их к дому ведьмы. И пока коварная жительница леса придумывала план, как приготовить детей в своей печи, те, ни о чем не догадываясь, лакомились вкусными блюдами за ее столом.

Гретель и Гензель: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Дело Ричарда Джуэлла" (Richard Jewell)

Жанр: биография, драма

Режиссер: Клинт Иствуд

Премьера в Украине: 20 февраля

Сюжет: В синопсис фильма "Дело Ричарда Джуэлла" положена реальная история смелого частного охранника. "В столетнем парке лежит бомба. У вас тридцать минут", – такими словами прославился Ричард Джуэлл во время Олимпийских игр в Атланте 27 июля 1996 года. Мужчине удалось обнаружить пакет со взрывчаткой и спасти сотни жизней. Однако уже на следующий день после подвига жизнь Ричарда превратится в ад. ФБР, СМИ и общество будут подозревать его в преступлении.

Дело Ричарда Джуэлла: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Подлинная история банды Келли" (True History of the Kelly Gang)

Жанр: биография, вестерн, драма, криминал

Режиссер: Джастин Курзель

Премьера в Украине: 20 февраля

Сюжет: Нед Келли – самый известный преступник Австралии. О нем слагают легенды и пишут песни, а кое-кто даже считает его последователем Робина Гуда. Ему удалось стать живым ужасом полиции, ведь он слишком умело грабил банки, а также до последнего отстаивал интересы своей общины. Однако его настоящая история раскроется только в начале 2020 года.

Подлинная история банды Келли: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Переводчики" (Les traducteurs)

Жанр: триллер

Режиссер: Режис Ройнсар

Премьера в Украине: 20 февраля

Сюжет: Известный, но жестокий издатель захотел издать книгу популярного писателя в рекордно короткие сроки. Чтобы его желание было выполнено, ему пришлось изолировать от мира девять переводчиков, закрыв их в роскошном бункере. Те должны были не допустить утечки информации хотя бы потому, что их ждало большое финансовое вознаграждение, однако что-то идет не так и первые 10 страниц книги появляются в интернете. Тот, кто загрузил начало книги, начинает шантажировать издателя, требуя 5 миллионов евро, угрожая продолжить выкладывать книгу. Закрытые в бункере переводчики начинают охоту на предателя, ведь их сильно интересует: кто же решился на такой поступок.

Переводчики: трейлер смотреть онлайн

"Работа без авторства" (Werk ohne Autor)

Жанр: драма, история, мелодрама, триллер

Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Премьера в Украине: 20 февраля

Сюжет: события разворачиваются вокруг истории жизни Герхарда Рихтера. После того, как главный герой пережил все ужасы войны, он решает стать художником. Рихтер поступает в академию. Там же знакомится со своей будущей женой, с которой они вместе убегают от идей социализма в западную Германию.

Работа без авторства: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Идеальная няня" (Chanson douce)

Жанр: драма, криминал

Режиссер: Люси Борлето

Премьера в Украине: 20 февраля

Сюжет: события разворачиваются в молодой семье, которая решила нанять няню, чтобы лучше справляться со всеми делами и обязанностями. Однако их работница оказывается не столь идеальной и за маской отличной няни прячет страшные тайны, которые могут нести реальную угрозу благополучию доверчивой семьи.

Идеальная няня: трейлер на украинском смотреть онлайн