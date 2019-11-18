Фильмы "Гуцулка Ксеня" и "Дикое поле" будут показывать на кинофестивале в Финляндии

Известные украинские ленты "Гуцулка Ксеня" и "Дикое поле" покажут на фестивале в столице Финляндии, Хельсинки. Дни украинского кино в скандинавской стране будут проходить с 22 по 24 ноября.

О том, что украинские фильмы или ленты, в которых будет рассказываться об определенном периоде нашей истории, сообщается на официальной странице Госкино в фейсбуке.

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Открывать кинофестиваль будет комедийный мюзикл "Гуцулка Ксеня". Режиссер фильма Алена Демьяненко будет лично представлять свое творение вместе с участницей популярного фрик-кабаре Dakh Daughters Русланой Хазиповой. Добавим, что именно эта группа выполняла музыкальные номера в фильме.

Следующим фильмом в программе фестиваля будет приключенческий истерн, снятый по мотивам романа Сергея Жадана, "Дикое поле", над которым работал режиссер Ярослав Лодыгин. Однако представлять его в Хельсинки будет актриса Руслана Хазипова.

А ко Дню памяти жертв Голодомора 23 ноября покажут будущий исторический триллер, основаный на реальных событиях, "Цена правды". Над этой картиной работали сразу три страны – Великобритания, Польша и Украина, поскольку сюжет "Цены правды" будет разворачиваться вокруг журналиста, который проводил расследование о Голодоморе. Этот фильм будет представлять автор идеи, журналистка, которая в течение 14 лет работала над сценарием, Andrea Chalupa (Андреа Халупа).

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Отметим, что кинофестиваль организовало Общество украинцев в Финляндии при поддержке Госкино и Посольства Украины в Финляндии. Дни украинского кино в Хельсинки (Ukrainalaisen elokuvan päivät Helsingissä) будут проходить в кинотеатре "Kino K-13" (г. Хельсинки, ул. Kaнaвaкaту, 12).

Также добавим, что фильм "Цена правды" уже 28 ноября стартует в украинском прокате. Покупайте билеты на премьеру фильма заранее.

Программа украинского кинофестиваля в Финляндии



Фото / Facebook @ Госкино Украины