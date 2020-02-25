10 лучших фильмов скандального продюсера Харви Вайнштейна
Харви Вайнштейн – один из самых популярных американских продюсеров и точно самый скандальный кинопроизводитель Голливуда. Ему пришлось грязно прославиться из-за заявлений актрис со всего мира, которые признавались, что тот добивался их в процессе работы. Впрочем, до того момента, когда его карьера была разрушена, Вайнштейн смог отличиться не одним успешным кинопроектом.
Накануне, 24 февраля, скандальный продюсер и режиссера Харви Вайнштейн был признан виновным в сексуальных домогательствах. Приговор киномагнату будет оглашен 11 марта. Пока известно, что ему грозит от 5 до 25 лет заключения.
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Пока Харви Вайнштейн находится под стражей, редакция LifeStyle 24 предлагает просмотреть, какими работами отличился одиозный кинотворец с 1970-х до 2017 года.
Самые популярные фильмы Харви Вайнштейна
1. "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction) (1994)
Рейтинг IMDb: 8,9
2. "Убить Билла" (части 1 и 2) (Kill Bill: Vol. 1-2) (2003-2004)
Рейтинг IMDb (первая часть): 8,1
Рейтинг IMDb (вторая часть): 8,0
3 . "Банды Нью-Йорка" (2002)
Рейтинг IMDb: 7,5
4. "Джанго освобожденный" (Django Unchained) (2012)
Рейтинг IMDb: 8,4
Джанго свободен: трейлер на украинском онлайн
5 . "Умник Уилл Хантинг "(1997)
Рейтинг IMDb: 8,3
6 ." Город грехов " (2005)
Рейтинг IMDb: 8,0
7. "Догма" (Dogma) (1999)
Рейтинг IMDb: 7,3
8. "Крик" (Scream) (1996)
Рейтинг IMDb: 7,2
9. "Сборник лучиков надежды" (Silver Linings Playbook) (2012)
Рейтинг IMDb: 7,7
10. "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11) (2004)
Рейтинг IMDb: 8,6
Постер к фильму "Фаренгейт 9/11" / Киномания
Фильм о Харви Вайнштейне
Добавим, что в 2019 году на большой экран вышел документальный фильм о Харви Вайнштейне – Untouchable, который в украинский версии получил название "Вайнштейн". По сюжету, один из самых популярных и успешных продюсеров Голливуда предстает в центре громкого секс-скандала. В 2017 году одна из актрис, которой приходилось с ним работать, признается, что киномагнат домогался ее во время рабочего процесса. После ее заявления на карьере востребованного кинопроизводителя образуется большое пятно, которое будет только увеличиваться вместе с количеством женщин, которые будут выдвигать против него заявления с такими же признаниями. Фильм также расскажет о том, как Харви Вайнштейн строил свою карьеру, начиная с 1970-х, и как она мгновенно разрушилась в 2017 году.
"Вайнштейн" (Untouchable)
Рейтинг IMDb: 6,7
Трейлер к фильму "Вайнштейн" на украинском: видео