Премьеры января: 6 впечатляющих фильмов, которые обязательно надо посмотреть

Идеальный тот новый год, который начался с красивых атмосферных и, главное, новых фильмов. Ведь всеми любимые приключения Кевина МакКалистера, как оливье в новогоднюю ночь – как хорошая традиция, но хочется чего-то нового. Поэтому в январе удивить своего зрителя обещает не только мировой кинематограф, но и украинский, каждый из которых плодотворно работал в течение года, чтобы заинтересовать вас.

В этот новогодний и праздничный период все, чего хочется – отдыхать и смотреть фильмы, смотреть фильмы и отдыхать, и еще так несколько раз по кругу. Однако, если вы и ваша веселая компания хотите незабываемых эмоций, не стоит ограничивать себя домашним просмотром кино. Покупайте билеты в кинотеатр, ведь первый месяц нового года обещает удивить новинками.

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Если вы пропустили! В начале января в большой прокат вышло две рождественские ленты. "Счастливого Рождества" от американских кинотворцов, где главную роль сыграла "мать драконов" Эмилия Кларк, а также украинская комедия "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое". Добавим, что вторая снята по мотивам произведения известного украинского сказочника Сашко Лирник.

1. "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (The Voyage of Doctor Dolittle)

Закрывать сезон рождественских праздников выпала возможность американскому фильму "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Лента снята в жанрах "комедия" и "семейный", а это значит, что, если у вас есть дети, то ваш праздничный семейный вечер обеспечен. В основу фильма 2020 года положена серия из 13 книг Хью Лофтинга, первая из которых вышла в 1920 году, а последняя – в 1952 году.

Кстати, фамилия врача переводится с языка оригинала как "делать что-то маленькое".

Мировая премьера: 9 января 2020 года

Премьера в Украине: 9 января 2020 года



Один из постеров к фильму "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" / IMDb

Сюжет фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла": Эксцентричному доктору Джону Дулитлу представилась возможность жить в викторианской Англии. Семь лет назад он, известный врач-ветеринар, потерял свою жену. С тех пор он скрывается от одиночества за высокими стенами своего поместья в компании экзотических животных. Но когда юная королева тяжело заболевает, известному Доктору Дулиттлу придется отправиться в удивительное путешествие на поиски лекарств, которые есть только на мифическом острове. Дулитлу придется проявить свое мужество и смекалку, ведь его ждут неожиданные встречи со старыми врагами, а также знакомства с удивительными существами.

Главная роль доктора Дулитла досталась Роберту Дауни-младшему, а фантастических коллег-зверей озвучивали Том Холланд, Рами Малек, Эмма Томпсон, Джон Сина, Марион Котияр, Майкл Шин и Рэйф Файнз.

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла": трейлер на украинском языке смотреть онлайн

2. "Под водой" (Underwater)

Если вы ценитель научно-фантастических кинокартин и поспешно пролистали предыдущую премьеру, рекомендуем внимательно просмотреть информацию о следующем фильме. Лента "Под водой" обещает удивить острым сюжетом и неожиданным поворотом событий. Название картины полностью соответствует сценарию, который экранизировали голливудские кинотворцы. Подводные съемки фильма проходили в Новом Орлеане, в США. Голливуд в ожидании релиза.

Мировая премьера: 10 января 2020 года

Премьера в Украине: 9 января 2020 года



Кадр из фильма "Под водой" / IMDb

Сюжет фильма "Под водой": События разворачиваются вокруг Норы Прайс, которая является одним из членов группы ученых, изучающих подводный мир. Норе и ее коллегам приходится находиться на специально обустроенной подводной базе в так называемых командировках не одну и даже не две недели, ведь их работа – исследование глубин океана.

Для того, чтобы быть частью таких операций, нужна недюжинная сила воли и соответствующая физическая подготовка. Норе Прайс она свойственна. Однако даже такие смелые и подготовленные девушки бессильны перед мощью природы. В процессе одного из исследований, когда группа "засела" на дне океана, их местоположение стало эпицентром сильного землетрясения. Из-за высокой отметки толчков большая часть их подводной инфраструктуры была разрушена. Теперь ученым придется приложить немало усилий, чтобы проложить себе путь из-под воды и остаться в живых.

Главные роли в фильме сыграли Кристен Стюарт и Венсан Кассель. Компанию им составили Джессика Генвик, ТиДжей Миллер, Мамуд Ате, Ганнер Райт и Джон Галлахер-младший.

"Под водой": трейлер на украинском языке смотреть онлайн

3. "Преданная"

На экваторе первого месяца 2020 года году в кинотеатрах ожидается украинская мелодрама "Преданная". Историческая лента является первой экранизацией романа Софии Андрухович "Феликс Австрия", вышедший в 2014 году. Для съемок украинской картины было построено множество масштабных декораций, которые, по идее, должны были воспроизводить улицы древнего Ивано-Франковска. Однако съемки проходили не только на Западной Украине. Фильм "Преданная" снимали также в Киеве и Белой Церкви.

Премьера в Украине: 16 января 2020 года

Главные герои фильма "Преданная" / Фото с официальной страницы в фейсбуке

Сюжет фильма "Преданная": События исторической драмы разворачиваются в конце XIX века в Станиславе. В центре сюжета стоит не совсем обычная семья – отец и двое дочерей, одна из которых родная, а вторая – приемная. Дело в том, что в 1868 году в страшном пожаре погибла жена главного героя доктора Ангера, а также семья, которая работала в их доме. Выжить удалось только его родной дочери Адель и дочери их слуг – Стефании. Поэтому добрый доктор Ангер решил принять вторую как родную, всю жизнь воспитывая как неотъемлемую часть семьи.

Однако после инцидента прошло много времени, девушки выросли и изменились и готовы строить свою жизнь дальше за пределами дома. Но даже через 25 лет Стефания и Адель остаются неразлучными, похожими и одновременно очень разными. То, что отличает их наверняка – родная дочь доктора Ангера вышла замуж и до сих пор чувствует себя панночкой, а ее сводная сестра переехала вместе с ней, чтобы выполнять домашнюю работу вместо нее. Их идеальная связь терпит крах, когда они задумаются над тем, кто они сейчас друг для друга: сестры и подруги, или, может, служанка и хозяйка.

Главные роли в фильме сыграли Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий. Режиссерскую работу выполнила Кристина Сиволап, а продюсерскую – Надежда Зайончковская.

"Преданная": трейлер на украинском языке смотреть онлайн

4. "Плохие парни навсегда" (Bad Boys for Life)

Комедийный боевик "Плохие парни навсегда" является прямым продолжением культовой франшизы с более чем 20-летней историей. Как известно, первая и вторая части вышли на большой экран в 1995 и 2003 годах. Картины пользовались большим успехом, подарив режиссеру и Уиллу Смиту, для которых "Плохие парни" были дебютным проектом, мировую известность. Уже в 2008 году создатели заговорили о продолжении, однако у съемочной команды возникли проблемы с финансированием, поэтому третью часть пришлось ждать более 10 лет. Съемки третьего и заключительного эпизода начались в январе 2019 года и уже весной того же года были завершены.

Мировая премьера: 17 января 2020 года

Премьера в Украине: 23 января 2020 года



Кадр из фильма "Плохие парни 3"/ IMDb

Сюжет фильма "Плохих парней 3": события вращаются вокруг хорошо знакомых и полюбившихся персонажей – Маркуса Бернетта и Майка Лоури. Достигнув достаточно зрелого возраста, Маркус смог воплотить в жизнь свою заполните мечту. Он стал полицейским инспектором. Его работа доставляет ему удовольствие, потому и жизнь наполнена смыслом и радостью. Чего не скажешь о его боевом товарище по службе ...

Майк Лоури переживает кризис среднего возраста, из-за чего как-будто остановился на одном месте. Он ничего не хочет делать, в том числе и двигаться по карьерной лестнице. Однако вернуться к жизни смешному полицейскому поможет жестокий босс румынской мафии. Как-то Майк и Маркус нанесли его "бизнесу" ущерб и теперь он хочет им отомстить.

Главные роли неизменно исполнили Мартин Лоуренс и Уилл Смит. В кресла режиссеров сели Билал Фалла и Адиль Эль Арби, а над сценарием работали Джо Карнахан, Крис Бремнер и Питер Крейг.

5. "Маленькие женщины" (Little Women)

Американская драматическая картина "Маленькие женщины" снята по мотивам одноименной книги Луизы Мэй Элкотт, которая впервые вышла еще в 1868 году. Тогда роман продался тиражом в 2 тысячи экземпляров и не переставал издаваться. Экранизация 2020 года будет восьмым по счету проектом. Первые три были созданы в жанре аниме-сериалов, следующий вышел мини-сериалом, а после него еще три полнометражных фильма.

Мировая премьера: 25 декабря 2019

Премьера в Украине: 30 января 2020 года



Кадр из фильма "Маленькие женщины" / IMDb

Сюжет фильма "Маленькие женщины": в центре сюжета в самом разгаре гражданская война в США. Среднестатистическая семья, состоящая из четырех юных сестер – Джо, Мег, Эми и Бет – вместе со своей матерью ждут возвращения отца, который отстаивает честь их государства. Однако, вопреки ожиданиям, их жизнь не стоит на месте. Девушки взрослеют и им предстоит принимать решения, которые будут влиять на всю их дальнейшую жизнь. Теперь их мечты стать художницами, актрисами или писательницами понемногу становятся далекими от реальности, а сестрам пытаются донести одну вещь – их главная миссия в жизни – это удачно выйти замуж.

Главные роли четырех сестер исполнили Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элиза Сканлен. Роль их матери исполнит Лора Дерн, которая известна ролью в сериале "Большая маленькая ложь". Также одна из главных ролей досталась Тимоти Шаламе. Именно он и Сирша Ронан получили множество главных сюжетных сцен в фильме "Маленькие женщины". Шаламе играет богатого соседа семьи Марч, который по уши влюблен в своенравную Джо, которую сыграла Сирша.

Режиссером фильма стала Грета Гервиг, номинантка "Золотого глобуса" и "Оскара" за фильм "Леди Бёрд", где главную роль также сыграла Сирша Ронан. Сначала Гервиг согласилась на предложение Sony Pictures, по условиям которого должна была доработать сценарий, написанный другими авторами.

"Маленькие женщины" трейлер на украинском языке смотреть онлайн

6. "Джентельмены" (The Gentlemen)

Также в январе ценители кинотворчества Гая Ричи смогут увидеть его новую работу – комедийный боевик "Джентельмены". Даже просматривая трейлер, фанаты 51-летнего британского режиссера смогут увидеть его "почерк" и почувствовать его стиль, который не свойственен больше никому из кинотворцов. К слову, Гай Ричи не только сел в кресло режиссера, но и присоединился к написанию сценария, над которым работали Айван Эткинсон и Марн Дэвис. Кстати, в процессе съемок название фильма несколько раз меняли. Съемочная команда также рассматривала такие варианты: Toff Guys и Bush.

Мировая премьера: 24 января 2020 года

Премьера в Украине: 30 января 2020 года



Постер к фильму "Джентельмены" / IMDb

Сюжет фильма "Джентельмены": Микки Пирсон – выпускник Оксфорда. О том, что он умный свидетельствует его учеба в одном из самых престижных заведений мира, однако ни для кого не секрет, что для достижения успеха нужно обладать еще и харизмой и иметь характер. А Пирсон как раз такой. Талантливый парень переехал в США, где ему удалось построить криминальный "бизнес". В старинном поместье, расположенном подальше от людских глаз, Микки выращивал марихуану, делая всех причастных к этому делу немного счастливее. Однако в какой-то момент Пирсон решил, что пора ему продать свой "идеальный" бизнес. И сбыть его Микки решил не первому встречному, а новой династии миллиардеров из Оклахомы.

Главные роли в фильме "Джентельмены" сыграют едва ли не самые яркие звезды мирового кино. В актерский состав вошли американцы, британцы и ирландцы, а именно – Мэттью Макконахи, Чарли Анна, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл и Генри Голдинг.

"Джентельмены": трейлер на украинском языке смотреть онлайн