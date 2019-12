Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть

Рождество и Новый год – самое время посиделок в уютном доме и просмотров рождественских фильмов. Поэтому если вы искали новогодние мелодрамы – LifeStyle 24 уже подумал об этом и подготовил для вас 10 новогодних кинокартин.

Уже через две недели всеми любимые праздники Новый год и Рождество постучат в дома вместе с радостью, улыбками, объятиями и подарками. Однако после уютного семейного ужина за большим столом идеальным продолжением праздничного вечера станет просмотр красивого фильма о любви, вере в чудо или надежде на рождественское чудо. Поэтому редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку соответствующих фильмов.

10 новогодних мелодрам

1. "История Золушки: Рождественское желание" (A Cinderella Story: Christmas Wish) (2019)

Вашему вниманию – очередная экранизация любимой сказки о Золушке, но в более реалистичном формате. История Кэт Эмерсон не оставит равнодушным никого, кто любит красивые истории о добре и любви.

В центре сюжета фильма о современной Золушке – Кэт Эмерсон, которая мечтает о большой сцене и поклонниках, которым она бы пела песни. Однако все, что у нее на самом деле – мачеха и сводные сестры, о комфорте которых она заботится в своем доме. В свободное время девушка подрабатывает в Санта Лэнде, где неожиданно знакомится с замечательным парнем Ником. В их новогоднем шоу именно он будет выполнять роль Санта-Клауса. Кэт, которую поглотили рабочие будни и ее сводные родственники, даже не догадывается, что именно ее новый знакомый станет чудом в рождественскую ночь.

История Золушки: Рождественское желание: трейлер смотреть онлайн

2. "Человек, который изобрел Рождество" (The Man Who Invented Christmas) (2017)

События в фильме разворачиваются в 1843 году в Лондоне. В центре сюжета – известный писатель Чарльз Диккенс, который только что вернулся из путешествия по Америке. И вместо уютного времени в родной Великобритании его ждет неприятный сюрприз. Автора культовых произведений найдут финансовые проблемы, после которых ему предстоит пережить еще и творческий кризис. Причина душевного упадка и отсутствия вдохновения скрывается в неудаче трех последних книг. Однако писателю удалось стать на путь истинный и поэтому к нему постепенно вернулся подъем, в разгар которого он начинает писать книгу "Рождественская песня в прозе». Однако и здесь его постигнут проблемы – издатели не хотят с ним сотрудничать, произведение недописано, а до Рождества осталось всего 6 недель. Он решает заняться печатью книги самостоятельно, однако его книжные персонажи неожиданно начинают жить своей жизнью.

Человек, который изобрел Рождество: трейлер на украинском смотреть онлайн

3. "Рождественское желание" (Wish For Christmas) (2016)

Сюжет фильма разворачивается вокруг христианской семьи, которая стойко верит в Бога, а также живет на благо других. Мама Элизабет проповедует и помогает понять другим библейские заповеди, отец Люк бесплатно представляет интересы бедных в суде, а их дочь Анна, которая только вступила в колледж, вынуждена ходить в церковь вместо того, чтобы вместе с друзьями посещать местные вечеринки. Ей, как обычной студентке, такой ритм жизни просто надоел. Поэтому она просит у Господа, чтобы тот сделал так, чтобы ее родители перестали быть настолько углубленными в религию. Ее мечта осуществляется. Теперь мама и папа Анны превратились в жадных и легкомысленных супругов. Однако со временем девушка начинает грустить по своим любящим, верующим и местами слишком правильным родителям. Она хочет вернуть все назад. Одна надежда только на Санта-Клауса.

Рождественское желание: трейлер смотреть онлайн

4. "Корона на Рождество" (Crown for Christmas) (2015)

В крошечной семье Эванс наступили не лучшие времена. Элли – старшая в семействе – не может наладить личную жизнь, поскольку в свое время должна была перенять опеку над младшими братом и сестрой. Элли немного за тридцать и у нее до сих пор нет любимого человека и детей, что ее немного огорчает. Ее работа горничной также не приносит желаемого дохода, из-за чего долги их семьи растут до максимального уровня. А накануне Рождества директор отеля увольняет Элли и ее сестру. Казалось бы, все рушится в один момент. Однако старшей из семейства неожиданно предлагают работу гувернанткой. Ее огорчает лишь то, что дом расположен далеко от ее дома. Однако Элли соглашается на работу из-за нехватки денег и только со временем она поймет, что это испытание судьбы самом деле будет для нее рождественским подарком. Ведь новым местом ее работы станет настоящий замок, а работодателем не кто-нибудь, а сам представитель королевской семьи.

Корона на Рождество: трейлер смотреть онлайн

5. "Рождественская ночь в Барселоне" (на каталонском – Barcelona, ​​nit d'hivern) (2015)

Барселона – город колорита, романтики и страсти даже в жаркое время. Что говорить тогда о Рождестве, когда в воздухе летает магия, а чудо только ждет момента, когда случиться. Именно такая потрясающая история произойдет с главными героями фильма "Рождественская ночь в Барселоне", который состоит из нескольких сюжетных линий. Главная мысль фильма – все в картине должны быть счастливы: поссорившиеся влюбленные найдут гармонию, малыши получат желанные подарки, грешники будут прощены, одинокие влюбятся, а несчастные пары распадутся и станут наполненными в одиночестве. Впрочем, каждого ждет его личное и особенное рождественское чудо.

Рождественская ночь в Барселоне: трейлер смотреть онлайн

6. "Как раз под Рождество" (Just in Time for Christmas) (2015)

События романтической мелодрамы разворачиваются вокруг успешного профессора психологии Линдси. У нее есть все, о чем можно мечтать: любимая работа, любимый человек, гармония и баланс, которых часто не хватает таким личностям. На носу самый прекрасный период в году – Рождество и Новый год. Бойфренд Линдси Джейсон приглашает ее на праздничное свидание, которого она с нетерпением ждет. Однако накануне романтической встречи профессору звонит ее начальник и сообщает, что ей предлагают должность в Йельском университете. Линдси в восторге и не может поверить своему счастью – она ​​может преподавать в одном из самых престижных заведений мира. Но такой же неожиданностью становится признание ее любимого парня на свидании. Теперь перед Линдси стоит тяжелый выбор – любовь или карьера, ведь она прекрасно понимает, что после переезда в другой город ее личная жизнь полетит кувырком.

Вечером накануне Рождества она встречает чудаковатого старика-извозчика, который готов помочь ей с выбором. Мужчина предлагает ей перенестись в будущее. Линдси выпал по-настоящему особый шанс – исправить ошибки еще до того, как она их сделает. После того, как девушка смогла увидеть свою жизнь через три года, она вернулась в реальность с полной готовностью сделать правильный выбор.

Как раз под Рождество: трейлер смотреть онлайн

7. "Рождественская мелодия" (A Christmas Melody) (2015)

Кристина Парсон – мать-одиночка и модельер, которая вынуждена закрыть свой магазин в Лос-Анджелесе и переехать в Огайо, где она выросла. Там она хочет устроить в одну из школ свою дочь Эмили, поскольку жизнь в большом городе она сама не потянет. Они вдвоем останавливаются в доме родителей Кристины, где теперь живет ее тетя Сара.

Ее новая жизнь даже напоминает ей юность. Она встречает много местных знакомых, например, Мелиссу, школьную соперницу, которая снова начинает плести интриги. А также Дэнни Колье, своего бывшего друга, который, кажется, совсем не изменился. Кристина этого не замечает, но Дэнни еще со школьных лет испытывает к ней симпатию. И по возвращении своей любимой в город парень пытается показать ей свои чувства. Кристина устраивает свою дочь в школу, где работает ее знакомый. И во время новогоднего представления она заметит, что музыка, которую написал Дэнни, будто посвящена ей и о чем-то ей рассказывает...

Рождественская мелодия: трейлер смотреть онлайн

8. "Королевское Рождество" (A Royal Christmas) (2014)

Фильм "Королевское Рождество" доказывает, что чудеса накануне Рождества таки случаются. Лео и Эмили неожиданно познакомились на мероприятии, где сразу понравились друг другу. Правда, Лео сначала показался девушке пренебрежительным и чопорным, но это не помешало Эмили разглядеть в нем настоящего джентельмена и мужчину ее мечты. После знакомства они много гуляли, ходили на свидания, устраивали пикники и ходили в кафе, после чего парень решил, что хочет жениться на своей возлюбленной. Однако перед женитьбой он должен признаться ей в большой тайне, которую искусно скрывал от нее – он член королевской семьи. И если такое признание Эмили готова была принять, то впереди ее ждал еще одним сюрприз.

Лео пригласил девушку в свой особняк, где она должна была познакомиться со своей будущей свекровью и увидеть, как живет его любимый. От королевского жилища Эмили была в восторге, а вот от знакомства с королевой-матерью не слишком. Леди Изадор считает, что ее сын должен привести в поместье представительницу голубой крови, которая будет достойной престола, а не девушку-простушку без отличного вкуса и образования.

Королевское Рождество: трейлер смотреть онлайн

9. "12 рождественских свиданий" (12 Dates of Christmas) (2011)

Кейт – молодая, привлекательная и умная девушка, которая в канун Рождества поссорилась со своим парнем Джеком, что приводит к расставанию. Девушка, которая считает, что в распаде есть его вина, страдает от угрызений совести и хочет вернуть любимого. Она ищет различные способы, как ей заполучить сердце любимого Джека снова. Однако тот времени не теряет и сразу находит себе другую девушку. Узнав об этом, Кейт решает пойти на свидание вслепую, где знакомится с Майлзом. Однако, уже во время первой встречи она понимает, что не может забыть Джейка, поэтому портит романтический вечер. Но вот молодой парень не готов так просто сдаваться, поскольку Кейт его просто очаровала. Он настойчиво проявляет внимание к разочарованной жизнью девушке, организовывая 12 свиданий. А после двенадцатого удара часов Кейт понимает, что Майлз нравится ей все больше и больше...

12 рождественских свиданий: трейлер смотреть онлайн

10. "Четыре Рождества" (Four Christmases) (2008)

Молодая пара Кейт и Брэд находятся в отношениях уже три года. За это время у них накопилось немало общих хобби, среди которых уроки танцев, отдых после работы, предпочтения в развлечениях, ну, и, конечно, празднование рождественских праздников. Вместо заснеженного города влюбленные выбрали солнечный отдых на Фиджи, однако из-за неблагоприятных погодных условий все рейсы отменяют. Поэтому молодые люди решают порадовать своих родителей присутствием на сочельнике в канун Рождества. Однако сложность заключается в том, что и Кейт и Брэд выросли в неполноценных семьях, их родители разведены, поэтому им надо будет успеть посетить четыре дома в один рождественский вечер. В дороге влюбленных ждет несколько забавных ситуаций и даже серьезная ссора, ведь Кейт, как любая взрослая женщина, хочет детей, а ее избранник Брэд боится такой ответственности.

Четыре Рождества: трейлер смотреть онлайн