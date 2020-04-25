Фильмы о Чернобыле: от первых дней катастрофы до сегодня

Чернобыльская трагедия 26 апреля 1986 года навсегда вошла в мировую историю. Трагизм ситуации и каждого из людей, пострадавших вследствие радиации, стал основой для большого количества фильмов. В документальных, где авторы пытаются разобраться в извечных вопросах – что произошло и кто виноват, и в художественным, когда боль и горе отдельного человека такой же большой, как и сама катастрофа.

Сайт "24" составил подборку фильмов как о самой аварии, так и о людях, чьи судьбы навсегда изменила Чернобыльская катастрофа. Список подаем в хронологическом порядке.

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Чернобыль – Хроника трудных недель (1986)

Первым фильмом о Чернобыле и его катастрофе следует считать именно "Чернобыль – Хроника тяжелых недель". Ведь он был снят одной из двух киногрупп, которым удалось проводить съемку места катастрофы с первых дней. Команда режиссера Владимира Шевченко провела на месте аварии 100 дней рядом с пожарниками, энергетиками, военными, дозиметристами и атомщиками, которые ликвидировали последствия взрыва на ЧАЭС. За это время значительное количество отснятого материала было засвечено радиацией и его не хотели допускать к показам. Однако режиссеру удалось вставить снятые с вертолета кадры разрушенного реактора в финальную версию. Именно на них звуковым фоном поставили удары счетчика Гейгера.

Сам фильм еще в советские времена столкнулся с немалым количество цензуры от высшего руководства, которое пыталось не допустить показ бесчисленного количества фактов, а лишь показать "героическую борьбу советского народа с последствиями катастрофы".

Фильм был показан в 132-х странах. Сам Владимир Шевченко, который за свою работу получил призы девяти международных кинофестивалей, умер от лучевой болезни через месяц после выхода кино на экраны. В 1987 году Международная ассоциация научного кино установила Приз имени Владимира Шевченко.

"Чернобыль – Хроника тяжелых недель" – первый фильм о трагедии: видео

"Чернобыль – Хроника тяжелых недель" – первый фильм о трагедии

Колокол Чернобыля (1987)

Еще одним документальным фильмом, который был снят на месте катастрофы, является "Колокол Чернобыля". Отснят с 28 мая по 26 июня и в начале сентября 1986 года.

Традиционно для этих времен, его тоже сначала не допустили к показу в СССР.

Авторы фильма не пытались изобразить причины Чернобыльской катастрофы. В кино преобладает хроника событий уже после аварии, жизнь людей, которые пострадали, кадры с солдатами, которых отправили на место происшествия.

"Колокол Чернобыля" занесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как фильм, который был показан во всех странах мира, где есть телевидение.

"Колокол Чернобыля" занесен в Книгу рекордов Гиннеса: видео

"Колокол Чернобыля" занесен в Книгу рекордов Гиннеса

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Распад (1990)

Одним из первых художественных фильмов об аварии на ЧАЭС стал "Распад". В нем главный герой 25 апреля решает приехать в Киев, чтобы встретиться с друзьями, которые работают в Припяти, и женой, с которой у него сложные отношения из-за измены. Но взрыв вносит кардинальные изменения в жизнь.

События фильма происходят на фоне реконструированных режиссером событий времен аварии на ЧАЭС: эвакуация населения, первомайская демонстрация.

В 1990 году фильм получил награду Венецианского кинофестиваля.

Первый художественный фильм о Чернобыле – "Распад": смотрите трейлер

Первый художественный фильм о Чернобыле

Чернобыль: последнее предупреждение (1991)

В 1991 году в США на экраны вышла картина, которая является экранизацией книги и рассказывает про международную команду медиков, которые пытаются спасти жизни пострадавших ликвидаторов. Главный персонаж – доктор Роберт Гейл, который возглавлял международную медицинскую команду. Именно он опубликовал первый отчет о своем опыте под тем же названием в 1988 году вместе с Томасом Хаусером.

Также сюжет фильма переплетается с рассказом кочегара на АЭС, его беременной жены, чиновников и американцев, которые побывали в Чернобыле.



"Чернобыль: последнее поперечение" / Кадр из фильма

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Сердце Чернобыля (2003)

Документальная лента "Сердце Чернобыля" рассказывает о детях в Украине и Беларуси, которые пострадали от радиации. Режиссер фильма Мэриэн Делело вместе с основателем международного фонда помощи чернобыльским детям, ирландкой Ади Роше, путешествуют двумя странами, чтобы показать, что даже спустя годы последствия аварии до сих пор ощутимы. Как пример приводится факт о том, что после аварии значительно возросло количество случаев рака щитовидной железы среди подростков.

В 2004 году фильм получил "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".

"Сердце Чернобыля": смотрите видео оскароносного фильма

Аврора (2006)

К 20-летию Чернобыльской катастрофы на большие экраны вышла немалое количество фильмов. Снимали их и украинцы. Один из самых известных – "Аврора" Оксаны Байрак. Он рассказывает историю девочки-сироты Авроры из Припяти, чьим единственным другом является работник ЧАЭС. Однако ее планы о карьере балерины разрушает Чернобыльская катастрофа и большая доза радиации, которую получает девочка, когда пытается спасти своего друга. После этого ее доставляют на лечение в США, где она встречается со своим кумиром Николаем Астаховым, звездой балета, который переживает глубокий творческий кризис. Встреча с умирающей девочкой, которая мечтает стать балериной, помогает Николаю Астахову изменить свою жизнь.

Одну из ролей в фильме сыграл американский актер Эрик Робертс.



"Аврора" Оксаны Байрак – один из самых известных украинских фильмов о Чернобыле

Битва за Чернобыль (2006)

Одним из крупнейших документальных фильмов об аварии на ЧАЭС считается "Битва за Чернобыль" канала Discovery. В нем авторам удалось пообщаться с немалым количеством людей, которые были причастны к ликвидации последствий катастрофы, в том числе и президентом СССР Михаилом Горбачевым.

В фильме озвучиваются факты о том, как ликвидаторы пытались не допустить еще одного взрыва, о радиации, которую получили жители Припяти и окрестных сел, и о том, как советская власть пыталась всячески замалчивать как факт катастрофы, так и его ужасные последствия.

Фильм о Чернобыле от канала Discovery: смотрите видео

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Дверь (2008)

Еще одним фильмом, который мог принести его авторам награду "Оскар", стала короткометражка "Дверь" ирландского производства.

В основу сюжета легла документальная повесть белорусского писателя Николая Калугина "Чернобыльская молитва". Фильм рассказывает о семье, которую выселили после аварии на ЧАЭС. Однако после этого в семье умирает младшая дочь. И отец возвращается в заброшенный город для того, чтобы забрать дверь из собственного дома. Ведь по традиции, именно на дверях из дома следует похоронить дочь.

В 2010 году фильм был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный игровой фильм".

Ирландский фильм о Чернобыле номинирован на "Оскар": видео

Земля забвения (2011)

Когда один счастливый субботний день навсегда изменил жизнь многих людей. Так кратко можно описать фильм "Земля забвения" Мишель Боганим. В нем рассказывается, как в этот день женятся Аня и Петр, как инженер электростанции Алексей вместе с сыном Валерием решили посадить дерево, а лесничий Николай делает свой ежедневный обход леса вокруг станции. Но все меняется в одно мгновение. И самая счастливая невеста становится вдовой в день свадьбы, а сын остается без отца. А через 10 лет Аня, которую сыграла украинка Ольга Куриленко, работает гидом для туристов в загрязненной "чернобыльской зоне", Валерий ищет отца, а Николай ухаживает за зараженным садом.

"Униженная земля" (еще одно название фильма) – это совместный французско-немецко-польско-украинский продукт. Автором музыки к фильму стал выдающийся польский композитор и джазовый пианист Лешек Моздзер.

В "Земле забвения" снялась Ольга Куриленко: смотрите трейлер

Чернобыль 3828 (2011)

Цифры в названии этого украинского документального фильма Сергея Заболотного не случайны. Это 3828 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, что были привлечены к очистке опасной зоны кровель станции – зоны "М".

Фильм построен как воспоминания разведчика-дозиметриста Валерия Стародумова о событиях 25-летней давности, о сентябрьских днях 1986 года, когда людям пришлось жертвовать личной жизнью ради спасения мира от экологической катастрофы.

В фильме широко использована хроника, уникальные съемки событий, о которых идет речь.

"Чернобыль 3828" – фильм с символическим названием: смотрите видео

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Голоса Чернобыля (2016)

В 2015 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Светлана Алексиевич. Одна из ее книг посвящена теме катастрофы – "Чернобыльская молитва". Это роман на основе пространных интервью с очевидцами и пострадавшими от Чернобыльской трагедии: ликвидаторами и их близкими, вынужденными переселенцами из пораженных радиацией регионов. В 2016 году на кинофестивале в Триесте состоялась мировая премьера фильма "Голоса Чернобыля" Пола Крачтена, снятого по этой книге.

Фильм был выдвинут на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

Фильм о Чернобыле по мотивам книги Алексиевич: смотрите трейлер

Люксембург (2017)

Этот фильм режиссер Мирослав Слабошпицкий планировал снять еще в начале 2000-х, однако из-за постоянных споров с украинскими чиновниками от кино, откладывал начало работы над ним. Фильм рассказывает о людях, которые живут и работают в Чернобыльской зоне отчуждения в условиях ядерной зимы.

Во внимание не брались многочисленные фильмы, где Чернобыль становится местом съемки, но к самой катастрофе имеет мало отношения. Ведь даже популярные "Трансформеры 3" и "Крепкий орешек 5" тоже имеют "чернобыльскую зловещую тематику". Да и путешествия в "заброшенный город" неоднократно становились основой для многочисленных фильмов ужасов.



Фильм "Люксембург" / Официальный постер

"Арка" (2018)

Короткометражный фильм рассказывает 30-летнюю историю Чернобыльской катастрофы. Авторы киноленты показали события с первых минут после аварии до момента, когда новое укрытие заняло свое проектное положение. И сделали это языком музыки! Единственные слова, которые можно услышать в фильме "Арка" – это обращение Михаила Горбачева.

Фильм "Арка" о Чернобыльской катастрофе: смотрите видео

Сериал "Чорнобыль" (2019)

Но самой гениальной экранизацией истории Чернобыльской катастрофы признали сериал "Чернобыль". Проект HBO стал наиболее рейтинговой в истории мини-лентой и получил "Золотой глобус"! Авторы сериала показали масштабы катастрофы и истории людей, которые боролись с ее последствиями.

Сериал "Чернобыль": смотрите трейлер