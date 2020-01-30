Фильмы про подростков, школу, дружбу и любовь: лучшая подборка

Подростковый возраст – один из тех периодов, которые мы больше всего помним и часто вспоминаем. Юность – это время новых жизненных уроков, испытаний, поиска себя, первой настоящей дружбы и влюбленности.

Редакция LifeStyle 24 собрала для вас подборку фильмов о подростках, которые влюбляются, бунтуют с родителями, дружат с одноклассниками, спасают животных и проживают такую жизнь, которую запомнят надолго.

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Фильмы про подростков

"После" (After – 2019)

В кинокартине "После", где главными героями выступают подростки – кипит нешуточная страсть и романтика.

По сюжету, американская девочка-отличница, влюбляется в своего ровесника. Однако парень является полной ее противоположностью. Он – озорник и точно уже не отличник. Несмотря на страсть, которая разгорелась между влюбленными, в их жизни происходят неприятные неожиданности. Все, что хотел скрыть от любимой парень – станет известным.

Фильм "После": смотрите трейлер онлайн

"Приключения Мии и белого Льва" (Mia et le lion blanc – 2019)

Семейная драма рассказывает про 11-летнюю Мию, которая вместе с семьей переехала из дождливого Лондона в знойную Африку из-за работы отца. По месту жительства у них есть ферма, где они ухаживают за животными. Девочка подружилась с белым львом по имени Чарли. Мия растила его 3 года, пока он не вырос во взрослого льва.

После этого у дочери с отцом начались разногласия и распри, ведь он всячески пытался избежать встреч Мии и Чарли. Отец решает избавиться от льва, но девушка не сдается и спасает питомца от продажи – они бегут к заповеднику, где Чарли будет в абсолютной безопасности.

Фильм "Приключения Мии и белого Льва": смотрите трейлер онлайн

"За 5 шагов до любви" (Five Feet Apart – 2019)

По сюжету, пара подростков с опасными для жизни заболеваниями встречаются в больнице и влюбляются друг в друга. Впрочем пространство, в котором они живут, диктует жесткие условия – они должны находиться не ближе метра друг от друга, им не позволено даже прикасаться друг к другу. Но настоящая любовь не знает границ, и чем сильнее чувство, тем больше соблазн нарушить правила.

Фильм "5 шагов к любви": смотрите трейлер онлайн

"Пышка" (Dumplin' – 2018)

Главная героиня фильма Уиллоудин – дочь бывшей "королевы красоты". Умная, смешная и веселая девушка комплексует от насмешек по поводу своего веса, а также страдает от того, что ее мама заботится о внешности больше, чем о семье. Чтобы доказать своей матери, что она способна на большее, чем от нее ожидают, Уиллоудин записывается на конкурс красоты.

Девушка хочет доказать всем, что даже толстые девочки, которые любят булочки, тоже имеют право выглядеть привлекательно и участвовать в различных конкурсах.

Фильм "Пышка": смотрите трейлер онлайн

"Полночное солнце" (Midnight Sun – 2018)

Семнадцатилетняя девушка Кэти страдает редким заболеванием кожи. Ее кожа настолько чувствительна, что просто не переносит солнечного света. Поэтому весь световой день она проводит дома, а на улицу выходит только вечером. Однажды во время прогулки девушка знакомится с позитивным и веселым парнем Чарли. Она влюбляется в улыбающегося рыжеволосого парня и ради чувств готова лететь на свет, как бабочка. Что подарит паре это безумное чувство – смотрите в фильме.

Фильм "Полуночное солнце": смотрите трейлер онлайн

"Лето. Одноклассники. Любовь" (LOL – 2011)

Главная героиня – старшеклассница Лола живет с матерью в уютном пригороде Чикаго. Каждую девочку-подростка в ее возрасте интересуют вечеринки, модная одежда, прогулки с подругами и парни. Девушка довольно часто прогуливает школу, соответственно получает плохие оценки и отстает в учебе. Мать девушки – молодая и привлекательная Энн еще пытается устроить свою личную жизнь, поэтому процесс воспитания Лолы немного запустила. Они часто ссорятся и никак не могут прийти к согласию.

Несмотря на все, старшеклассница влюбляется в парня, и совсем скоро их ждет замечательное время, которое они смогут провести только вдвоем – их ждет путешествие. Впрочем из-за проблем с матерью, Лола может лишиться шанса провести уикенд в Париже, ведь Энн недовольна поведением девушки и ее оценкам.

Фильм "Лето. Одноклассники. Любовь": смотрите трейлер онлайн