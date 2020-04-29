Романтические фильмы о танцах, которые вдохновляют

29 апреля в мире отмечают Международный день танца. Эта дата известна всем, кто охотно живет в ритме страстного танго, или дерзкого пасодобля. А чтобы почувствовать атмосферу танцев, предлагаем в этот день посмотреть романтические киноленты, которые вдохновят вас.

Фильмы про танцы сразу же ассоциируются у киноманов с легендарными "Грязными танцами" или "Давайте потанцуем". Однако и новые киноленты смогут создать атмосферный вечер, полный романтики. Что стоит посмотреть на карантине – узнавали журналисты LifeStyle 24.

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"Ла-ла ленд"

Оригинальное название: La La Land

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 8,0

Главные актеры: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К. Симмонс, Розмари Девитт, Финн Уиттрок, Калли Эрнанде

Оскароносный мюзикл "Ла ла лэнд" – без сомнения, возглавил бы рейтинг романтических фильмов о танцах за последние 5 лет. Кинолента расскажет зрителям трогательную историю любви Мии и Себастьяна. Главные герои такие разные, однако с первого же взгляда испытывают особый трепет друг к другу.

Смотрите трейлер к фильму "Ла ла лэнд": видео

"Давай танцуй"

Оригинальное название: Давай танцюй

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Главные актеры: Денис Реконвальд, Валентина Войтенко, Роман Чухманенко, Яков Кучеревский, Александр Мель

Первая украинская кинолента о танцах заслуживает внимания киноманов. Главный герой фильма – Никита. Он вырос в небольшом городе на Донбассе и единственное, что умеет хорошо делать – танцевать. И, возможно, о таланте парня так бы и никто не услышал, если бы тот не решился принять участие в столичном конкурсе. Деньги он должен заработать любой ценой, ведь его родной брат нуждается в дорогостоящей операции.

Ну, и куда же без любви? Главный герой, конечно, влюбляется в красавицу, которая имеет тоже немало проблем в жизни.

Смотрите трейлер к фильму "Давай танцуй": видео

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"Танцуй серцем"

Оригинальное название: Lets Dance

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 5,9

Главные актеры: Райан Бенсетти, Алексия Джордано, Гийом де Тонкедек, Мехди Керкуш, Брахим Зайбат

А чтобы почувствовать ритмы хип-хопа в сочетании с балетом, предлагаем просмотреть бельгийско-французскую киноленту "Танцуй сердцем". Казалось бы, сюжет предсказуем: танцоры хип-хопа попадают в специальную школу, где изучают искусство танца. Перед ними задача – добавить в классический балет легкости и импровизации и выиграть с этой постановкой конкурс. И, если события в фильме будут предсказуемыми, то танцы таки смогут вас удивить.

Смотрите трейлер к фильму "Танцуй сердцем": видео

"Супер Майк XXL"

Оригинальное название: Magic Mike XXL

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,1

Главные актеры: Ченнинг Тейтум, Эмбер Херд, Элизабет Бэнкс, Мэтт Бомер, Джада Пинкет-Смитт, Алекс Родригес, Дональд Гловер

Добавить перчинки к вечеру поможет зажигательный стриптизер Майк, который уже покорил сердца тысяч киноманок. По сюжету, он уже 3 года не выступает на сцене, но согласился принять участие в финальном шоу. Осторожно, будет горячо!

Смотрите трейлер к фильму "Супер Майк XXL": видео

"Шаг вперед 6: Год танцев"

Оригинальное название: Step Up China

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 3,4

Главные актеры: Хуан Цзинсин, Мэн Мейци, Оводог, Джейд Чайновет, Чжоу Исюань

Новый танцевальный фильм из серии "Шаг вперед". Кинокритики считают, что эта новинка по сюжету не такая мощная, как ее предшественники, с чем невозможно не согласиться. Однако советуем посмотреть, чтобы увидеть синхронные па и лирическую историю главных героев.

Смотрите трейлер к фильму "Шаг вперед 6 Год танцев": видео