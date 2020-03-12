Фильмы об эпидемиях и вирусах, которые смогут удивить

Киноленты о вирусах и эпидемиях всегда имели немалую популярность среди киноманов, ведь благодаря им люди могут по-другому взглянуть на свою повседневную жизнь и ценить спокойные будни. Какие же киноленты стоят вашего времени – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Обычно, хорроры о зомби и вирусах ассоциируются у людей со страхом и стремлением выжить. Однако не все фильмы об эпидемии доказывают это мнение. В тематической подборке LifeStyle 24 киноманы смогут найти романтические киноленты, философские, экшн и даже комедию. Какой же фильм первым выбрать для просмотра – выбирать вам.

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"Заражение"

Мировая премьера: 9 сентября 2011 г.

Рейтинг IMDb: 6,6

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр, Лоуренс Фишберн.

Сюжет: Всемирная организация здравоохранения пытается прекратить распространение смертельного вируса. Его происхождение ученые не могли объяснить, поэтому и препаратов вакцины нет. Недуг стремительно уносит жизни инфицированных людей, не давая им шанса на выздоровление.

В США эпидемия начинается с Бет Эмхофф, которая возвращается домой после путешествия в Гонконг. Именно там она подхватила неизвестный вирус, который вскоре после возвращения дал о себе знать. Женщина умерла при загадочных обстоятельствах. От болезни умирает и ее сын Кларк, а вот иммунитет мужа Митча Эмхоффа спас его от смерти. За спасение американцев берутся лучшие врачи мира.

"Зараза": смотрите видео трейлера

"Последняя любовь на Земле"

Мировая премьера: 26 августа 2011 г.

Рейтинг IMDb: 7,1

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Ева Грин, Конни Нильсен

Сюжет: случайная встреча шеф-повара Майкла и эпидемиолога Сьюзен перерастает в страстный роман. Их отношения развиваются на фоне загадочной эпидемии, которая бушует не только в городе Глазго, где происходят события фильма, но и во всем мире. Один за одним у людей отказывают рецепторы: сначала медики регистрируют потерю обоняния, затем вкуса. Сьюзен пытается установить, почему вирус распространился во всем мире и как с ним бороться. Она называет недуг SOS (Severe Olfactory Syndrome – тяжелый обонятельный синдром). Потеря слуха становится для Земли глобальной катастрофой: люди становятся агрессивными и прибегают к насилию. А уже после этого наступает эйфория и блаженство: все чувствуют взаимную теплоту и любовь.

Как и эпидемия, развиваются отношения Сьюзен и Майкла, которые обрисованы очень реалистично и чувственно.

"Последняя любовь на Земле": смотрите видео трейлера

"Эпидемия"

Мировая премьера: 20 марта 2013 г.

Рейтинг IMDb: 6,1

В главных ролях: Ким Гутьеррес, Хосе Коронадо, Марта Этура, Летиция Долера, Микель Иглесиас, Пере Вентура, Луис Солер

Сюжет: неизвестный вирус стремительно распространился по планете, а люди страдают от боязни открытого пространства. Те, кто остался в живых, прячутся под землей или в зданиях. Главного героя, офисного клерка Марка, вспышка эпидемии застает на работе. Дома у него осталась жена, которая находится на последних месяцах беременности. Он пытается вернуться в дом, продвигаясь по подземке и подвалам. Но решится ли Марк выйти на улицу, чтобы сделать последний шаг домой?

"Эпидемия": смотрите видео трейлера

"Я – легенда"

Мировая премьера: 3 апреля 2008 г.

Рейтинг IMDb: 7,2

В главных ролях: Уилл Смит, Алисе Брага, Чарли Тахан.

Сюжет: главный герой – военный медик Роберт Невил – пытается сдержать распространение неизлечимого вируса, который создали люди. Лекарство против рака превратило людей в существ, напоминающих зомби и вампиров. После эпидемии Роберт остается в Нью-Йорке единственным живым, который ночью пытается выжить от нападения инфицированных. Кроме этого, в его крови есть иммунитет к вирусу, из которого он хочет сделать антидот.

"Я – легенда": смотрите видео трейлера (на русском)

"28 дней спустя"

Мировая премьера: 1 ноября 2001 г.

Рейтинг IMDb: 7,6

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Ноа Гантли, Брендан Глисон, Меган Бернс.

Сюжет: события происходят в Великобритании, когда мир охватывает пандемия. Инфицированные люди превращаются в жестоких монстров, цель которых – убить как можно больше существ. Чтобы увеличить шансы на выживание, четверо героев объединяются в одну команду. Однако защищаться им придется не только от монстров, но и от людей.

"28 дней спустя": смотрите видео трейлера

"Война миров Z"

Мировая премьера: 20 июня 2013 г.

Рейтинг IMDb: 7,0

В главных ролях: Брэд Питт, Сирель Энос, Джеймс Бэдж Дейл, Мэтью Фокс.

Сюжет: неизвестный вирус стремительно заполонил США. Главный герой фильма Гарри Лейн благодаря работе в ООН сумел спасти свою семью от превращения в зомби. Но когда ближайшие люди оказываются на правительственном авианосце, Гарри начинает думать, как остановить жуткую эпидемию. Его собственное расследование приводит в Израиль, однако попасть в страну, где бушует вспышка болезни, фактически невозможно. Поэтому главный герой решает стать одним из инфицированных, чтобы найти антидот против болезни.

"Война миров Z": смотрите видео трейлера (на украинском)

"Зомби по имени Шон"

Мировая премьера: 29 марта 2004 г.

Рейтинг IMDb: 7,9

В главных ролях: Саймон Пегг, Билл Найи, Мэтт Лукас, Ник Фрост, Мартин Фриман, Гарт Дженнингс, Гэвин Фергюсон, Дилан Моран, Кейр Миллс, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис.

Сюжет: Шон и в 30 лет остается сорванцом и человеком без амбиций или целей. Днем он продает электротехнику в магазине, а вечера проводит в пивном баре напротив работы. Поссорившись со своей девушкой Лиз, главный герой перебирает с алкоголем. Оказывается, он проспал конец света: эпидемия охватила Великобританию и превратила всех жителей в ненасытных зомби. Увидев эти толпы зомби, которые снуют по городу в поисках поживы, Шон понимает, насколько ему дорога была предыдущая жизнь.

Авторы забавно обрисовали все типичные фильмы об эпидемиях и вирусах, а главный герой Шон не может не вызвать улыбку у зрителей.

"Зомби по имени Шон": смотрите видео тизера