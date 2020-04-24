Лучшие европейские фильмы, которые стоит посмотреть на онлайн-кинофестивалях

До мая 2020 года в сети продолжаются сразу два события, которые обычно проводят в киевских кинотеатрах. Поэтому границы Фестиваля европейского кино и Docudays UA значительно расширились, ведь присоединиться к кинособытию можно с любой точки Украины и абсолютно бесплатно. Что стоит посмотреть на кинофестивалях – узнавайте в материале.

Фестиваль европейского кино

С 21 апреля в сети продолжается Онлайн-фестиваль европейского кино. В рамках события для зрителей открыли доступ к 8 роскошным кинохитам, которые уже покорили Европу. Все киноманы смогут посмотреть фильмы на сайте фестиваля совершенно бесплатно. Показ будет доступен до конца кинособытия 27 апреля.

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Журналисты 24 канала решили подобрать те фильмы из программы, которые стоит посмотреть каждому.

"Холодная война"

Польская мелодрама "Холодная война" – фильм, который очаровывает своей черно-белой картинкой и невероятно атмосферной музыкой.

В основе сюжета – история любви двух очень противоположных людей, которые несмотря на несовместимые характеры, тянутся друг к другу. Их история развивается на фоне холодной войны в 50-х годах. Мастерская режиссерская и операторская работа погружает зрителя в послевоенные времена. После просмотра вы точно останетесь в таком мечтательно, спокойном состоянии.



Фильм "Холодная война" / Пресс-служба

В 2018 году режиссер Павел Павликовский получил пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу и имел 3 номинации на Оскар!

Смотрите трейлер к фильму "Холодная война": видео

"Великая красота"

Если вы влюблены в Италию и, в частности, в Рим, или мечтаете побывать в этой стране, трагикомедия "Великая красота" точно вам понравится. Лента была в украинском прокате еще в 2013 году, получила Оскар и Золотой глобус как "Лучший фильм на иностранном языке". Киноведы работу итальянского режиссера Паоло Соррентино высоко оценили.

Сама же лента рассказывает о жизни писателя, который выпустил аж одну единственную книгу-бестселлер. Он живет в самом центре Рима, из окон его квартиры разворачивается невероятный вид на Колизей. Главный герой имеет роскошную жизнь и проводит время на вечеринках с итальянской элитой. Однако происходит одно событие, которое заставляет его задуматься о смысле жизни и не упустил он его.



"Великая красота" в 2013 году / Киномания

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"Малыш Джо"

Научно-фантастическая драма "Малыш Джо" обязательна к просмотру всем поклонникам научной фантастики. Актриса Эмили Бичем получила за роль в этом фильме пальмовую ветвь в Каннах как лучший актриса.

По сюжету, главная героиня Элис работает агрономом в компании, которая занимается выведением новых видов. Женщина создала цветок, который якобы обладает целебными свойствами – делает людей счастливыми. Несмотря на предостережения и запрет новый вид выносить из лаборатории Элис один такой ​​цветок дарит своему сыну. И выясняется, что созданое Элис растение способно не только делать людей счастливыми, а имеет и другие не очень приятные свойства.

Смотрите трейлер к фильму "Малыш Джо": видео

Docudays UA

Вторым международным кинофестивалем, на который стоит обратить внимание, является Docudays UA. Событие началась еще 20 марта, а фильмы для бесплатного просмотра будут доступны до 10 мая. Что же стоит посмотреть на сайте Docudays UA – узнавали журналисты 24 канала.

"За рубежом"

Обратите внимание на фильм "За рубежом". Лента рассказывает о филиппинских женщинах, которых отправляют на работу за границу домработницами и нянями. Но прежде, чем уехать из дома, они проходят обучение в центре для персонала. Фактически фильм освещает проблему современного рабства и силу женщин, которые выдерживают многочисленные испытания, чтобы прокормить семью. Кажется, что для отечественного зрителя эта кинолента будет близка, ведь многие украинки работают за рубежом, ухаживая там за пожилыми людьми. И так же, как главные героини фильма, сталкиваются с тоской по дому и пренебрежительным отношением работодателей.

Смотрите трейлер к фильму "За рубежом": видео

"Аврора"

Документальная кинолента "Аврора" рассказывает о норвежской поп-певице, которая в 16 лет стала мегапопулярной, покинула школу и начала гастролировать по миру. Но уже через несколько лет, когда ей исполнилось 20, задумалась, живет ли она настоящей жизнью.



Фильм "Аврора" / Пресс-служба

"Чистое искусство"

А вот документальная лента "Чистое искусство" покажет зрителям современную Беларусь. По сюжету фильма, работницы ЖЭКа закрашивают на стенах домов различные надписи, а местный художник-абстракционист их превращает в уличное искусство. И при этом выслушивает во время работы "отзывы" от прохожих.

Смотрите трейлер к фильму "Чистое искусство": видео

Кроме этого, известно, что украинские фильмы будут показывать ежедневно с 25 апреля по 1 мая в 18 часов. В целом в рамках фестиваля можно будет посмотреть до 70 лент из разных стран мира!

Что посмотреть на онлайн-кинофестивалях апреля: советы 24 канала