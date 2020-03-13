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Где легально смотреть кино: 4 онлайн-кинотеатра с лучшими фильмами

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Чтобы посмотреть современный украинский фильм в хорошем качестве – не обязательно идти в кинотеатр. Можно устроить уютный просмотр дома и главное – легально, за символическую стоимость или вообще бесплатно. Где искать фильмы онлайн и на какие стоит обратить внимание – читайте далее.

Takflix

Цена: 60 гривен за один фильм

Первый украинский онлайн кинотеатр Takflix пока работает в тестовом режиме, но уже предлагает к просмотру 3 украинских фильма. Стоимость билета 60 гривен, но доступ к фильму действителен в течение 7 дней. Поэтому если картина сильно понравится - можно просмотреть еще раз.

Что посмотреть на Takflix

► "Гуцулка Ксеня"

Советуем начать с легкого мюзикла "Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко, который вышел в прокат в 2019 году. Фильм точно оставит только приятные впечатления и хорошее настроение на все выходные.

Молодой американец украинского происхождения Ярослав вот-вот унаследует миллионное состояние отца, но тот ставит парню условие – жениться на украинке. Поэтому Ярослав едет на Родину предков в село Ворохта искать себе женщину. И дальше понеслось. Атмосферности ленте добавила музыка фрик-кабаре Dakh Daughters.

Смотрите трейлер к фильму "Гуцулка Ксеня":

►"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Еще один фильм, который доступен на Takflix, документалка с названием "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". Это фильм о реальных людях, которые работают в том же Ивано-Франковском теплокоммунэнерго. Днем они латают теплотрассу, принимают звонки и выслушивают ругательство в свой адрес от возмущенных потребителей. А вечером поют в хоре.

Фильм заставит и смеяться, и плакать, ведь он показывает реалии жизни. Во время ограниченного проката в кинотеатрах лента так понравилась зрителям, что кинотеатры сами решали продолжить показы.

Смотрите трейлер к фильму "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго":

Sweet.TV

Цена: от 16 до 79 гривен

Также на сервисе Sweet.TV можно найти несколько хороших украинских фильмов. Стоимость просмотра смешная – от 16 гривен. Смотреть ленту можно будет в течение 30-ти дней. А также можно ее купить за 79 гривен навсегда.

Что посмотреть на Sweet.TV

"Дикое поле"

Советуем посмотреть "Дикое поле" Ярослава Лодыгина. Это экранизация бестселлера "Ворошиловград" одного из лучших писателей современности Сергея Жадана. Особенность фильма – картинка как в американском вестерне. События в фильме разворачиваются на Востоке страны в 2010 году. Бандюки пытаются отжать бизнес брата главного героя Германа – старую автозаправку. Парень вместе с друзьями детства решает бороться за имущество.

Смотрите трейлер к фильму "Дикое поле":

►"Донбасс"

На этом же сервисе смотрите лучший фильм 2018 года – "Донбасс" Сергея Лозницы. Эта лента вызовет фонтан эмоций – и пренебрежение, и сожаление, и сочувствие, и даже отвращение. Фильм состоит из 13 новелл, которые рассказывают о жизни в "Новороссии". Интересно, что каждый из эпизодов имеет документальное основание. Меня лично задело то, как искусно режиссер соединил абсурдные, иногда комические и трагические события в квазиреспублике. Эффект – как контрастный душ. И как еще один довод посмотреть "Донбасс" Лозницы – это премия за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля.

Смотрите трейлер к фильму "Донбасс":

Megogo

Цена: от 80 до 197 гривен

Стриминговый сервис Megogo работает с 2011 года. Там вы можете смотреть фильмы, сериалы, телеканалы и слушать подкасты. Фильм можно приобрести отдельно или же взять аренду на два дня.

Что смотреть на Megogo

►"Киборги"

Если же вам интересна тема войны, то на платформе можно посмотреть фильм в 2017 году "Киборги" Ахтема Сейтаблаева. Откровенно, без пафоса картина рассказывает о событиях, за которыми еще 5 лет назад мы следили в новостях – это оборона Донецкого аэропорта. Щемящий и важный фильм.

Смотрите трейлер к фильму "Киборги":

YouTube

Если говорить о комедии, то обязательно посмотрите Дзидзьо "Контрабас". Этот фильм официально доступен на ютуб-канале Дзидзьо в HD-качестве и бесплатно. Это максимально простая для восприятия история про трех ребят, которым срочно нужно заработать деньги, и они решаются на рискованный шаг – перевезти в соседнюю страну контрабанду. С этого и начинаются веселые приключения Дзидзьо и его друзей.

Смотрите трейлер к фильму "Дзидзьо":

 

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Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры Кино
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