Где легально смотреть кино: 4 онлайн-кинотеатра с лучшими фильмами

Чтобы посмотреть современный украинский фильм в хорошем качестве – не обязательно идти в кинотеатр. Можно устроить уютный просмотр дома и главное – легально, за символическую стоимость или вообще бесплатно. Где искать фильмы онлайн и на какие стоит обратить внимание – читайте далее.

Takflix

Цена: 60 гривен за один фильм

Первый украинский онлайн кинотеатр Takflix пока работает в тестовом режиме, но уже предлагает к просмотру 3 украинских фильма. Стоимость билета 60 гривен, но доступ к фильму действителен в течение 7 дней. Поэтому если картина сильно понравится - можно просмотреть еще раз.

Что посмотреть на Takflix

► "Гуцулка Ксеня"

Советуем начать с легкого мюзикла "Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко, который вышел в прокат в 2019 году. Фильм точно оставит только приятные впечатления и хорошее настроение на все выходные.

Молодой американец украинского происхождения Ярослав вот-вот унаследует миллионное состояние отца, но тот ставит парню условие – жениться на украинке. Поэтому Ярослав едет на Родину предков в село Ворохта искать себе женщину. И дальше понеслось. Атмосферности ленте добавила музыка фрик-кабаре Dakh Daughters.

Смотрите трейлер к фильму "Гуцулка Ксеня":

►"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Еще один фильм, который доступен на Takflix, документалка с названием "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". Это фильм о реальных людях, которые работают в том же Ивано-Франковском теплокоммунэнерго. Днем они латают теплотрассу, принимают звонки и выслушивают ругательство в свой адрес от возмущенных потребителей. А вечером поют в хоре.

Фильм заставит и смеяться, и плакать, ведь он показывает реалии жизни. Во время ограниченного проката в кинотеатрах лента так понравилась зрителям, что кинотеатры сами решали продолжить показы.

Смотрите трейлер к фильму "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго":

Sweet.TV

Цена: от 16 до 79 гривен

Также на сервисе Sweet.TV можно найти несколько хороших украинских фильмов. Стоимость просмотра смешная – от 16 гривен. Смотреть ленту можно будет в течение 30-ти дней. А также можно ее купить за 79 гривен навсегда.

Что посмотреть на Sweet.TV

►"Дикое поле"

Советуем посмотреть "Дикое поле" Ярослава Лодыгина. Это экранизация бестселлера "Ворошиловград" одного из лучших писателей современности Сергея Жадана. Особенность фильма – картинка как в американском вестерне. События в фильме разворачиваются на Востоке страны в 2010 году. Бандюки пытаются отжать бизнес брата главного героя Германа – старую автозаправку. Парень вместе с друзьями детства решает бороться за имущество.

Смотрите трейлер к фильму "Дикое поле":

►"Донбасс"

На этом же сервисе смотрите лучший фильм 2018 года – "Донбасс" Сергея Лозницы. Эта лента вызовет фонтан эмоций – и пренебрежение, и сожаление, и сочувствие, и даже отвращение. Фильм состоит из 13 новелл, которые рассказывают о жизни в "Новороссии". Интересно, что каждый из эпизодов имеет документальное основание. Меня лично задело то, как искусно режиссер соединил абсурдные, иногда комические и трагические события в квазиреспублике. Эффект – как контрастный душ. И как еще один довод посмотреть "Донбасс" Лозницы – это премия за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля.

Смотрите трейлер к фильму "Донбасс":

Megogo

Цена: от 80 до 197 гривен

Стриминговый сервис Megogo работает с 2011 года. Там вы можете смотреть фильмы, сериалы, телеканалы и слушать подкасты. Фильм можно приобрести отдельно или же взять аренду на два дня.

Что смотреть на Megogo

►"Киборги"

Если же вам интересна тема войны, то на платформе можно посмотреть фильм в 2017 году "Киборги" Ахтема Сейтаблаева. Откровенно, без пафоса картина рассказывает о событиях, за которыми еще 5 лет назад мы следили в новостях – это оборона Донецкого аэропорта. Щемящий и важный фильм.

Смотрите трейлер к фильму "Киборги":

YouTube

Если говорить о комедии, то обязательно посмотрите Дзидзьо "Контрабас". Этот фильм официально доступен на ютуб-канале Дзидзьо в HD-качестве и бесплатно. Это максимально простая для восприятия история про трех ребят, которым срочно нужно заработать деньги, и они решаются на рискованный шаг – перевезти в соседнюю страну контрабанду. С этого и начинаются веселые приключения Дзидзьо и его друзей.

Смотрите трейлер к фильму "Дзидзьо":