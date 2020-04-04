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Фильмы от Marvel с Робертом Дауни-младшим, которые больше всего понравились зрителям

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Роберт Дауни-младший / Фото: Getty Images

Знаменитый американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший сегодня, 4 апреля, празднует 55-летие. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку лучших фильмов от Marvel, в которых уже успел сыграть актер.

Роберт Дауни-младший за время своей карьеры стал любимцем миллионов. Известность он получил благодаря байопику "Чаплин", где исполнил главную роль комика Чарли Чаплина. Дважды был номинирован на престижную кинопремию Оскар, стал двукратным лауреатом "Золотого глобуса", а также является обладателем премии BAFTA.

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В день рождения звезды Marvel предлагаем вспомнить его лучшие роли в известных кинолентах.

"Мстители" – украинский трейлер: смотрите видео онлайн

"Мстители: Война бесконечности" – украинский трейлер: смотрите видео онлайн

"Железный человек 3" – украинский трейлер: смотрите видео онлайн

"Человек-паук: Возвращение домой" – украинский трейлер: смотрите видео онлайн

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" – украинский трейлер: смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Marvel Звездные дни рождения
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