Фильмы от Маши Ефросининой, которые смогут вас впечатлить

Известная украинская киноманка вслед за своими коллегами обнародовала список любимых фильмов. Сделала она это в особое время, перед Пасхальным уик-эндом, чтобы ее поклонникам не пришлось скучать в праздничные дни.

Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что у нее часто спрашивают поклонники, какие фильмы достойны внимания. Поэтому звезда решила составить свою традиционную "пятерочку", выделив те фильмы, которые непременно впечатлят даже заядлых киноманов.

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"Мой вчерашний опрос в сториз показал 98% желающих узнать мою подборку кино! Правда, если суммировать все списки фильмов, которые сейчас советуют в сети, хватит еще на год карантина (не дай Бог). Но, тем не менее. Сегодня ловите список фильмов, которые я смотрела, занимаясь кардио на дорожке – они настолько захватывают, что мой километраж увеличился", – отметила Маша Ефросинина.

"Хранилище" (2010)

"Это триллер с невероятной Джулианной Мур, и очень неожиданной концовкой", – отметила Маша Ефросинина.

Фильм "Хранилище" рассказывает о судебном психиатре Каре, которая изучает тему раздвоения личности. Но однажды она сталкивается с преступником, расстройство которого не поддается рациональному объяснению. За внешностью обычного привлекательного мужчины скрывается настоящее зло.



Фильм "Хранилище" / Официальный постер

"Джентльмены" (2020)

"Гая Ричи обожаю. И даже Мэттью Макконехи не раздражал", – отметила Маша Ефросинина.

Это новый фильм, который уже есть в онлайн-прокате. Кинолента "Джентльмены" рассказывает о Микки Пирсоне, который из ничего построил собственную наркоимперию. Но однажды он решил продать бизнес, которым заинтересовалось слишком много людей. Поэтому игра выйдет на совершенно иной уровень.

Смотрите трейлер к фильму "Джентльмены": видео

"Аутсайдеры" (2019)

"Аутсайдеры" и вино под мышкой у мужчины – то, что надо!" – остроумно подчеркнула Маша Ефросинина.

Кинолента расскажет, как Генри Форд ІІ хотел выиграть гонки у ярых конкурентов Ferrari. Он заказывает разработку нового автомобиля, который будет поражать всех зрителей скоростью и видом. За дело берутся гениальный инженер Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) и автогонщик Кен Майлз (Кристиан Бэйл).

Смотрите трейлер к фильму "Аутсайдеры": видео

"Женщины на грани нервного срыва" (1988)

"Это старый Алмодовар (мой любимый режиссер) о женщинах все понял давно! Но как это несравненно", – прокомментировала звезда.

Безупречная история трех таких разных женщин, которых сводит судьба, рассмешит каждого. А начинается все, конечно, с неразделенной любви: бойфренд Пепи бесследно исчезает, поэтому женщина стремится выяснить, почему ее бросили. Но для этого сначала нужно найти ловеласа.



"Женщины на грани нервного срыва" / Кадр из фильма

"Скандал" (2020)

"Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби и реальная история свержения директора телеканала FOX за сексуальные домогательства сотрудниц! Ода небольшой победе женщин над тотальным сексизмом!" – анонсировала Маша Ефросинина.

Смотрите трейлер к фильму "Скандал": видео