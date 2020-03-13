Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда

В Голливуде страдают от коронавируса. Тысячи кинотеатров закрыли на карантин, а все сеансы и премьеры пришлось отменить. Сейчас убытки от пандемии оцениваются в более 5 миллиардов долларов. Какие же киноленты вынуждены ждать в очереди премьеру и какие съемки пришлось отменить – читайте в материале LifeStyle 24.

Многие киностудии окончательно решили отложить все проекты. Так, представители Disney официально заявили, что здоровье работников и их безопасность является приоритетом. Поэтому рейтинговые фильмы и сериалы решили заморозить. Такое же решение приняли и другие представители Голливуда. Какие рейтинговые фильмы выйдут в прокат с опозданием – читайте в статье LifeStyle 24.

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Перенос премьер

"007: не время умирать"

Новая кинолента о Джеймсе Бонде стала едва ли не самой ожидаемой новинкой года. Однако из-за вспышки коронавируса авторы "007: Не время умирать" одни из первых объявили о переносе премьеры с апреля на осень 2020 года.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

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"Форсаж 9"

В то же время "Форсаж 9" решили вообще презентовать через год. На официальной фейсбук-странице фильма объявили, что премьера состоится в апреле 2021 года.

Стало ясно, что поклонники по всему миру не смогут увидеть фильм в мае. Мы понимаем, что есть разочарование в том, что надо ждать несколько дольше, впрочем, это сделано для безопасности. Увидимся следующей весной,

– говорится в заявлении.

Смотрите трейлер к фильму "Форсаж 9": видео

"Мулан"

Немалые убытки прогнозируют студии Disney, ведь фильм "Мулан" выйдет с большим опозданием в Китае. Пока неизвестно, на какую дату перенесен показ киноленты. Интересно, что еще задолго до премьеры эксперты отмечали, что это большое фиаско компании, у которой будут миллионные убытки от пандемии.

"Новые мутанты"

Кроме этого, перенесена премьера фильма "Новые мутанты". В мировой прокат кинолента должна была выйти 2 апреля.

Мы рассматриваем новые потенциальные даты релиза 2020 года, которые будут объявлены позже,

– отметили представители Disney в заявлении.

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"Тихое место 2"

Отменили и премьерные показы фильма ужасов "Тихое место 2". Презентация фильма ожидалась 20 марта 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса это событие перенесут.

"Одна из вещей, которыми я горжусь больше всего, это мысль, что наш фильм – именно то, что вы должны увидеть все вместе. Однако из-за меняющихся обстоятельств в мире, совершенно очевидно, что сейчас не время", – отметил режиссер Джон Красински.

Смотрите трейлер к фильму "Тихое место 2": видео

Отмена съемок

"Миссия невыполнима 7"

Вспышка коронавируса повлияла и на съемки фильма "Миссия невыполнима 7". Новую киноленту создавали в Италии, где зафиксирована наибольшая смертность в Европе от Covid-19. Из-за эпидемии съемки отменили, а всю команду закрыли на карантин в отеле Венеции. По неофициальным данным, Том Круз не попал на карантин.

"Ривердейл"

А вот на съемках сериала "Ривердейл" в канадском Ванкувере обнаружили инфицированного коронавирусом. Представители Disney решили не называть имени человека, которого срочно госпитализировали, однако заверили, что всех, кто контактировал с ним, проверили на Covid-19. Когда восстановят съемочный процесс, пока неизвестно.

"Сокол и Зимний солдат"

Не могут продолжить съемки и создатели нового сериала "Сокол и Зимний солдат". Вся съемочная группа, которая находилась в Чехии, вернулась в Атланту, где ведется основной процесс съемок.

"Карнивал Роу"

Заморозили и съемки популярного сериала с Орландо Блумом и Карой Делевинь – "Карнивал Роу". Съемочную группу, которая находилась в Чехии, отправили на карантин.

Мы едем домой на карантин. Мы возвращаемся домой в США, по крайней мере, я возвращаюсь домой. Кажется, это действительно безумие из-за коронавируса, но делаем правильно и лучше будем в безопасности. Через несколько недель мы победим этого "плохого парня",

– написал Орландо Блум.

"Утреннее шоу"

Отказались продолжать работу и представители сериала "Утреннее шоу". Лента с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон получила бешеную популярность в сети, однако в Apple единодушно решили заморозить все проекты на время пандемии коронавируса.

"В сотрудничестве с нашими партнерами из Apple мы пришли к выводу, что было бы разумно сделать двухнедельный перерыв для оценки ситуации и обеспечения безопасности невероятных людей, которые делают это шоу", – рассказали они Deadline.