Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
В Голливуде страдают от коронавируса. Тысячи кинотеатров закрыли на карантин, а все сеансы и премьеры пришлось отменить. Сейчас убытки от пандемии оцениваются в более 5 миллиардов долларов. Какие же киноленты вынуждены ждать в очереди премьеру и какие съемки пришлось отменить – читайте в материале LifeStyle 24.
Многие киностудии окончательно решили отложить все проекты. Так, представители Disney официально заявили, что здоровье работников и их безопасность является приоритетом. Поэтому рейтинговые фильмы и сериалы решили заморозить. Такое же решение приняли и другие представители Голливуда. Какие рейтинговые фильмы выйдут в прокат с опозданием – читайте в статье LifeStyle 24.
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Перенос премьер
"007: не время умирать"
Новая кинолента о Джеймсе Бонде стала едва ли не самой ожидаемой новинкой года. Однако из-за вспышки коронавируса авторы "007: Не время умирать" одни из первых объявили о переносе премьеры с апреля на осень 2020 года.
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"Форсаж 9"
В то же время "Форсаж 9" решили вообще презентовать через год. На официальной фейсбук-странице фильма объявили, что премьера состоится в апреле 2021 года.
Стало ясно, что поклонники по всему миру не смогут увидеть фильм в мае. Мы понимаем, что есть разочарование в том, что надо ждать несколько дольше, впрочем, это сделано для безопасности. Увидимся следующей весной,
– говорится в заявлении.
Смотрите трейлер к фильму "Форсаж 9": видео
"Мулан"
Немалые убытки прогнозируют студии Disney, ведь фильм "Мулан" выйдет с большим опозданием в Китае. Пока неизвестно, на какую дату перенесен показ киноленты. Интересно, что еще задолго до премьеры эксперты отмечали, что это большое фиаско компании, у которой будут миллионные убытки от пандемии.
"Новые мутанты"
Кроме этого, перенесена премьера фильма "Новые мутанты". В мировой прокат кинолента должна была выйти 2 апреля.
Мы рассматриваем новые потенциальные даты релиза 2020 года, которые будут объявлены позже,
– отметили представители Disney в заявлении.
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"Тихое место 2"
Отменили и премьерные показы фильма ужасов "Тихое место 2". Презентация фильма ожидалась 20 марта 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса это событие перенесут.
"Одна из вещей, которыми я горжусь больше всего, это мысль, что наш фильм – именно то, что вы должны увидеть все вместе. Однако из-за меняющихся обстоятельств в мире, совершенно очевидно, что сейчас не время", – отметил режиссер Джон Красински.
Смотрите трейлер к фильму "Тихое место 2": видео
Отмена съемок
"Миссия невыполнима 7"
Вспышка коронавируса повлияла и на съемки фильма "Миссия невыполнима 7". Новую киноленту создавали в Италии, где зафиксирована наибольшая смертность в Европе от Covid-19. Из-за эпидемии съемки отменили, а всю команду закрыли на карантин в отеле Венеции. По неофициальным данным, Том Круз не попал на карантин.
"Ривердейл"
А вот на съемках сериала "Ривердейл" в канадском Ванкувере обнаружили инфицированного коронавирусом. Представители Disney решили не называть имени человека, которого срочно госпитализировали, однако заверили, что всех, кто контактировал с ним, проверили на Covid-19. Когда восстановят съемочный процесс, пока неизвестно.
"Сокол и Зимний солдат"
Не могут продолжить съемки и создатели нового сериала "Сокол и Зимний солдат". Вся съемочная группа, которая находилась в Чехии, вернулась в Атланту, где ведется основной процесс съемок.
"Карнивал Роу"
Заморозили и съемки популярного сериала с Орландо Блумом и Карой Делевинь – "Карнивал Роу". Съемочную группу, которая находилась в Чехии, отправили на карантин.
Мы едем домой на карантин. Мы возвращаемся домой в США, по крайней мере, я возвращаюсь домой. Кажется, это действительно безумие из-за коронавируса, но делаем правильно и лучше будем в безопасности. Через несколько недель мы победим этого "плохого парня",
– написал Орландо Блум.
"Утреннее шоу"
Отказались продолжать работу и представители сериала "Утреннее шоу". Лента с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон получила бешеную популярность в сети, однако в Apple единодушно решили заморозить все проекты на время пандемии коронавируса.
"В сотрудничестве с нашими партнерами из Apple мы пришли к выводу, что было бы разумно сделать двухнедельный перерыв для оценки ситуации и обеспечения безопасности невероятных людей, которые делают это шоу", – рассказали они Deadline.