Фильмы, проверенные временем: что стоит посмотреть на карантине

Пока Голливуд страдает от финансовых потерь, стриминговые компании процветают, ведь миллионы киноманов охотно просматривают фильмы дома. Беременная певица Джамала поделилась своими рекомендациями и назвала киноленты, достойные вашего внимания.

Часто новые киноленты не поражают зрителей сюжетными линиями или мастерством. Поэтому во время карантина не повредит обратиться к классике, которая будет интересна и через сотни лет. Такой подборкой в инстаграме поделилась Джамала. Для поклонников она назвала 3 киноленты, проверенные временем.

Смотрите также: 8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн

"Вики Кристина Барселона", Вуди Аллен

"Вуди Аллен – это режиссер на все времена. Когда вроде бы все новое, что хотел, уже посмотрел, а к старому не хочется возвращаться, для меня всегда есть бесконечный каталог Вуди Аллена. Там найдется потрясающий фильм, до которого раньше не доходили руки. Мне очень нравится его стиль повествования. Фильм "Вики Кристина Барселона" я выбираю за настроение, легкость и прекрасный актерский состав. Ну, и всегда приятно вспомнить знакомство с Ребеккой Холл на рождественской вечеринке в Лондоне", – поделилась Джамала.

По сюжету, две молодые американки отправляются в Испанию на отдых. Там они знакомятся с зажигательным Антонио, с которым крутят роман. И, как и много парней, он не может сделать свой выбор.

Смотрите трейлер к фильму "Вики Кристина Барселона": видео на английском

"Отель "Гранд Будапешт", Вес Андерсон

"Вес Андерсон – режиссер, фильмы которого можно смотреть неограниченное количество раз. Его киноленты – это настроение, красота в кадре и юмор", – отметила Джамала.

Артистка посоветовала поклонникам посмотреть "Отель" Гранд Будапешт". Кинолента рассказывает забавную историю о парне Мустафе, который устраивается на престижную работу в отель. Однако одна из клиенток заведения умирает, а подозрение падает на знаменитого консьержа Густава. Главных героев ждут увлекательные приключения.

Смотрите трейлер к фильму "Отель "Гранд Будапешт": видео на украинском

"Возвращение", Педро Альмодовар

"Любителям драм рекомендую посмотреть все фильмы Альмодовара. Здесь вы всегда найдете невероятные кадры и очень привлекательных актрис, красота которых – в их необычности. Я люблю Пенелопу Крус. И Альмодовар, похоже, тоже ее любит", – поделилась Джамала.

Фильм расскажет о молодой испанке Раймунде, которая живет с безработным мужем и обеспечивает свою дочь-подростка. Денег ей всегда не хватает. Кроме этого, главная героиня десятки лет скрывает тайну, которая вот-вот станет известной всем. И на что способна женщина, чтобы защитить своего ребенка. Кажется, на все, что и доказывает Раймунда.



Фильм "Возвращение" / Filmix