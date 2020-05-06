От ловеласа до мошенника: лучшие роли Джорджа Клуни, которые покорили мир

6 мая оскароносный актер Джордж Клуни празднует день рождения! Звезде Голливуда сегодня исполнилось 59. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 решили напомнить о фильмах, которые принесли актеру мировую славу и признание.

Харизматичный и талантливый актер Джордж Клуни давно завоевал сердца киноманок. Его появление на экране уже свидетельствует об успешности киноленты. Джордж Клуни начинал свою карьеру с телешоу "Скорая помощь" и завоевал расположение публики благодаря фильму "От заката до рассвета". Сейчас фильмография актера насчитывает более 50 картин, каждая из которых особенная.

Смотрите также: Самые интересные фильмы Netflix, которые вышли в 2020 году

Но какие его роли больше всего запомнились зрителям – узнавайте в подборке LifeStyle 24.

"Одиннадцать друзей Оушена"

Знаменитая трилогия фильмов о друзьях Оушена, наверное, первое, с чем ассоциируется имя Джорджа Клуни. В увлекательных фильмах он сыграл одну из главных ролей, представ перед зрителями с Джулией Робертс, Брэдом Питтом, Мэттом Дэймоном, Кейси Аффлеком и другими топовыми актерами.

По сюжету Дэнни Оушен досрочно выходит из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу. Но не проходит и суток, как мужчина придумывает новую аферу, которая принесет миллионы. Его бывшая жена Тесс начала встречаться с владельцем сети казино. Именно их и стремится ограбить Дэнни Оушен, заручившись поддержкой лучших воров США.

Смотрите трейлер к фильму "Одиннадцать друзей Оушена": видео

"Сириана"

Название фильма "Сириана" – это термин, который ввели работники ЦРУ, чтобы помечать вражеские войска на Ближнем Востоке. Главный герой – разведчик с более чем 20-летним стажем Роберт Баер, который борется с терроризмом. И когда правительство больше не финансирует спецоперации, Байер начинает понимать страшную правду о своей работе. Его борьба становится все ожесточеннее, ведь глава нефтяной компании хочет заключить договор с шейхом, что может иметь непоправимые последствия.

За эту киноленту Джорджа Клуни получил награду Оскар. Случилось это в 2006 году.

Смотрите трейлер к фильму "Сириана": видео

"Майкл Клейтон"

Главный герой – юрист, который уже много лет защищает в суде богачей. Майкл Клейтон берется только за самые сложные дела, поэтому называет себя "чистильщиком". Карьера стремительно развивается, пока адвокат не получает новые доказательства вины работников одной из крупных корпораций. Итак, перед Майклом предстанет тяжелый выбор.

Смотрите трейлер к фильму "Майкл Клейтон": видео

"Мартовские иды"

Часто Джордж Клуни выступал в фильмах не только главным актером, но и режиссером. Так и в киноленте "Мартовские иды".

В фильме рассказывается об избирательной кампании Майка Морриса, которая проводилась во время агитации на пост президента США. История закручивается вокруг Стивена Майерса – работника избирательного штаба кандидата, а также самого Морриса, которого непревзойденно сыграл Клуни. Куда же приведут политические игры этих героев?

Смотрите трейлер к фильму "Мартовские иды": видео

Интересно: Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны онлайн

"Мне бы в небо"

В фильмографии Джорджа Клуни есть не только триллеры и драмы, но и комедии. Одна из них – "Мне бы в небо".

По сюжету, США накрыл финансовый кризис. В крупных компаниях происходят массовые сокращения штата. И, чтобы самим не увольнять людей, они приглашают специальных наемников. Один из них – Райан Бингем. Из-за работы вся его жизнь проходит в аэропортах и самолетах, однако именно это и нравится главному герою. Однако наступает момент, когда он хочет остановиться и создать семью.

Смотрите трейлер к фильму "Мне бы в небо": видео

"Один прекрасный день"

Еще одна замечательная комедия с Джорджем Клуни "Один прекрасный день". Это романтическая и забавная история о двоих озабоченных родителях, которые не успевают отправить своих детей в школьную поездку. Теперь им приходится как-то совместить родительство с работой. Поэтому они разделили время ухода за детьми между собой. И именно это и разожгло чувства героев друг к другу.

Смотрите трейлер к фильму "Один прекрасный день": видео