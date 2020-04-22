Лучшие фильмы с Эмбер Херд, которые успели покорить весь мир
Талантливая и харизматичная Эмбер Херд празднует день рождения! Голливудской красотке 22 апреля исполнилось 34 года! Какие же фильмы помогли ей прославиться на весь мир – узнавайте в материале LifeStyle 24.
Последние несколько лет имя Эмбер Херд ассоциируется с ее громким разводом с актером Джонни Деппом. Пара обвиняет друг друга в домашнем насилии и каждый раз предоставляет доказательства суду, которые создают резонанс в прессе. Однако Эмбер знаменита и своими киноработами, о чем решил напомнить 24 канал.
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С детства вспыльчивая американка делала шаги к славе. В школьные годы Эмбер Херд выступала в театральных постановках и мечтала когда-нибудь покорить Голливуд. Однако это произошло не сразу: сперва эффектная блондинка прославилась как модель, после чего переехала в Лос-Анджелес и стала постоянным гостем актерских прослушиваний. И судьба таки улыбнулась ей! Эпизодические роли в фильмах и сериал привели ее к съемкам киноленты "В лучах славы", которая стала ее дебютной работой в кино.
В день рождения Эмбер Херд журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 5 фильмов, которые уже успели оценить зрители.
Лучшие фильмы с Эмбер Херд
"Аквамен"
Год выхода – 2018
Рейтинг IMDb – 7,0
Это супергеройский фильм, снятый кинокомпаниями DC Comics и Warner Bros. Авторы фильма "Аквамен" рассказали историю сына смотрителя маяка и подводной королевы, которая отдала жизнь за отпрыска. Артур Керри прекрасно знает боевые искусства и живет на суше, спасая иногда моряков. Однако тихие будни завершаются, когда к супергерою приходит подводная принцесса, рассказывающая о предстоящей войне. Чтобы остановить кровопролитие и стать королем Атлантиды, Артур должен найти древний скипетр. С этого начнутся его потрясающие и опасные приключения.
Эмбер Херд сыграла в фильме принцессу имерию. Для этой роли актриса примерила парик с красными волосами, который эффектно смотрелся в кадре.
Смотрите трейлер к фильму "Аквамен": видео
"Девушка из Дании"
Год выхода – 2015
Рейтинг IMDb – 7,1
По сюжету, художница Херда Вегенер переживает творческий кризис. Чтобы нарисовать картину, которая прославит ее на весь мир, главная героиня просит своего мужа Эйнара одеть парик и перевоплотиться в женщину. И именно это событие кардинально меняет жизнь супругов. Эмбер Херд в фильме "Девушка из Дании" сыграла подругу семьи Уллу Полсон.
Смотрите трейлер к фильму "Девушка из Дании": видео
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"Палата"
Год выхода – 2010
Рейтинг IMDb – 7,0
И по-настоящему раскрыть свой талант Эмбер Херд удалось в фильме ужасов "Палата". Там она сыграла главную героиню Кристен, которая проходит лечение в психиатрической больнице. Ночью она слышит жуткие голоса, после чего одна за другой исчезают пациентки клиники. Кристен понимает, что станет следующей, поэтому придумывает план побега. Однако в стремлении сбежать она открывает немало тайн больницы.
Смотрите трейлер к фильму "Палата": видео 18+
"Ромовый дневник"
Год выхода – 2011
Рейтинг IMDb – 6,2
Это особый фильм в карьере Эмбер Херд, ведь именно здесь она сыграла главные роли со своим экс-супругом Джонни Деппом. Кинолента расскажет о писателе Поле Кемпле, который приезжает в Пуэрто-риканскую столицу Сан-Хуан. За всю свою жизнь главному герою не удалось продать ни одной своей книги, однако его берут на должность журналиста. И его ждет немало приключений, в частности, знакомство с зажигательной девушкой.
Смотрите видео к фильму "Ромовый дневник"
"Сумасшедшая езда"
Год выхода – 2011
Рейтинг IMDb – 5,4
По сюжету, преступник, которого убили, попадает в ад. Однако оттуда ему удается сбежать обратно на Землю, чтобы спасти свою единственную дочь. А поможет ему в этом горячая официантка Пайпер, которую сыграла Эмбер Херд. Компанию ей в фильме составил знаменитый Николас Кейдж.
Смотрите трейлер к фильму "Сумасшедшая езда": видео
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