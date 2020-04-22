Лучшие фильмы с Эмбер Херд, которые успели покорить весь мир

Талантливая и харизматичная Эмбер Херд празднует день рождения! Голливудской красотке 22 апреля исполнилось 34 года! Какие же фильмы помогли ей прославиться на весь мир – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Последние несколько лет имя Эмбер Херд ассоциируется с ее громким разводом с актером Джонни Деппом. Пара обвиняет друг друга в домашнем насилии и каждый раз предоставляет доказательства суду, которые создают резонанс в прессе. Однако Эмбер знаменита и своими киноработами, о чем решил напомнить 24 канал.

Интересно: 8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн

С детства вспыльчивая американка делала шаги к славе. В школьные годы Эмбер Херд выступала в театральных постановках и мечтала когда-нибудь покорить Голливуд. Однако это произошло не сразу: сперва эффектная блондинка прославилась как модель, после чего переехала в Лос-Анджелес и стала постоянным гостем актерских прослушиваний. И судьба таки улыбнулась ей! Эпизодические роли в фильмах и сериал привели ее к съемкам киноленты "В лучах славы", которая стала ее дебютной работой в кино.

В день рождения Эмбер Херд журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 5 фильмов, которые уже успели оценить зрители.

Лучшие фильмы с Эмбер Херд

"Аквамен"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,0

Это супергеройский фильм, снятый кинокомпаниями DC Comics и Warner Bros. Авторы фильма "Аквамен" рассказали историю сына смотрителя маяка и подводной королевы, которая отдала жизнь за отпрыска. Артур Керри прекрасно знает боевые искусства и живет на суше, спасая иногда моряков. Однако тихие будни завершаются, когда к супергерою приходит подводная принцесса, рассказывающая о предстоящей войне. Чтобы остановить кровопролитие и стать королем Атлантиды, Артур должен найти древний скипетр. С этого начнутся его потрясающие и опасные приключения.

Эмбер Херд сыграла в фильме принцессу имерию. Для этой роли актриса примерила парик с красными волосами, который эффектно смотрелся в кадре.

Смотрите трейлер к фильму "Аквамен": видео

"Девушка из Дании"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 7,1

По сюжету, художница Херда Вегенер переживает творческий кризис. Чтобы нарисовать картину, которая прославит ее на весь мир, главная героиня просит своего мужа Эйнара одеть парик и перевоплотиться в женщину. И именно это событие кардинально меняет жизнь супругов. Эмбер Херд в фильме "Девушка из Дании" сыграла подругу семьи Уллу Полсон.

Смотрите трейлер к фильму "Девушка из Дании": видео

А также: Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны в онлайн

"Палата"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 7,0

И по-настоящему раскрыть свой талант Эмбер Херд удалось в фильме ужасов "Палата". Там она сыграла главную героиню Кристен, которая проходит лечение в психиатрической больнице. Ночью она слышит жуткие голоса, после чего одна за другой исчезают пациентки клиники. Кристен понимает, что станет следующей, поэтому придумывает план побега. Однако в стремлении сбежать она открывает немало тайн больницы.

Смотрите трейлер к фильму "Палата": видео 18+

"Ромовый дневник"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,2

Это особый фильм в карьере Эмбер Херд, ведь именно здесь она сыграла главные роли со своим экс-супругом Джонни Деппом. Кинолента расскажет о писателе Поле Кемпле, который приезжает в Пуэрто-риканскую столицу Сан-Хуан. За всю свою жизнь главному герою не удалось продать ни одной своей книги, однако его берут на должность журналиста. И его ждет немало приключений, в частности, знакомство с зажигательной девушкой.

Смотрите видео к фильму "Ромовый дневник"

" Сумасшедшая езда "

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 5,4

По сюжету, преступник, которого убили, попадает в ад. Однако оттуда ему удается сбежать обратно на Землю, чтобы спасти свою единственную дочь. А поможет ему в этом горячая официантка Пайпер, которую сыграла Эмбер Херд. Компанию ей в фильме составил знаменитый Николас Кейдж.

Смотрите трейлер к фильму "Сумасшедшая езда": видео