5 пикантных фильмов с неподражаемой Пенелопой Крус

28 апреля зажигательная испанка Пенелопа Крус празднует день рождения. Голливудской красавице, покорившей весь мир, исполнилось 46 лет. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали лучшие фильмы, где можно увидеть Пенелопу Крус во всей красе.

Оскароносная испанская актриса Пенелопа Крус прекрасно знает, как покорить сердце мужчины. Каждое ее появление в кадре уже привлекает внимание, а талантливая и искусная игра заставляет прильнуть к экранам. Сама Пенелопа Крус с легкостью раскрывает свой секрет: дело в гармонии с собой. Актриса убеждена, что каждая женщина должна полюбить себя, тогда у нее появится больше уверенности, которую не смогут обойти другие.

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Но в подростковом возрасте она и мечтать не могла о Голливуде. Пенелопа Крус изучала танцы и изредка появлялась в клипах испанских артистов. Впоследствии харизматичная красавица попробовала себя в модельной индустрии и привлекла внимание легендарного режиссера Педро Альмодовара. Он поверил в талант Пенелопы и предложил ей роли, которые и принесли первый успех. После этого жизнь Крус завертелось: Голливуд, телепроекты, обложки журналов, премии и миллионные гонорары, романы с известными ловеласами и брак с Хавьером Бардемом.

Не отказывается звездная именинница от ролей, в которых раскрывается ее вспыльчивый характер. Поэтому в день рождения Пенелопы Крус журналисты LifeStyle 24 подобрали жаркие киноленты, в которых испанка охотно продемонстрировала горячие образы и сцены.

"Вики Кристина Барселона" (2008)

Видимо, "Вики Кристина Барселона" – первый фильм, который ассоциируется с именем Пенелопы Крус. В нем актриса сыграла со своим мужем Хавьером Бардемом. Кроме этого, роль Кристины получила Скарлетт Йоханссон, поэтому такое трио не может не впечатлять.



Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона" / IMDb

Хватает в киноленте и пикантных сцен. По сюжету, две американки Вики и Кристина приезжают на отдых в Испанию, где знакомятся с зажигательным художником. Мужчина соблазняет девушек и знакомит их со своей бывшей женой, с которой имеет весьма непростые отношения. Поэтому зрителей ждет страстная драма, которую уже оценили тысячи киноманов.

"Здесь все, о чем ты всегда тайно мечтал, возможно, даже того не подозревая. Сплошной кайф. Люди, места, эмоции, одежда и еда, слова и взгляды. Он о страсти к жизни во всех его вкусных формах. И любовь. Но не как драма, а как смысл и секс", – прокомментировала киноленту Оля Цибульская.

Смотрите трейлер к фильму "Вики Кристина Барселона": видео

"Девять" (2009)

Этот мюзикл расскажет историю о режиссере Гвидо Контини, который запутался в своей жизни. Он отменяет запланированные съемки и уединяется в отеле со своей любовницей Карлой, которую сыграла Пенелопа Крус. Однако насладиться отдыхом ему не удалось: следом за ним приезжает съемочная группа и жена Луиза. Поэтому главному герою придется выбирать между двумя красавицами.

Смотрите трейлер к фильму "Девять": видео

Фильм наполнен пикантными сценами. Чего только стоит появление в кадре Пенелопы Крус в обольстительном белье.

Фільм "Дев'ять" з Пенелопа Крус / The Place

"Бандитки"

Эту комедию в стиле вестерн, пожалуй, знают все киноманы. По сюжету, две красавицы (Сальма Хайек и Пенелопа Крус) решают объединиться против захватчика Тейлера Джексона. Он преступным путем грабит мексиканцев, отбирая у них деньги, земли и даже жизни. Поэтому две мстительницы решают обирать его банки и отдавать деньги бедным.

Смотрите трейлер к фильму "Бандитки": видео

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В фильме немало элементов боевика. Но голливудские красотки в обтягивающих корсетах часто переманивают внимание зрителей к своему виду, а не к сюжету.



Пенелопа Крус и Сальма Хайек в фильме "Бандитки" / Кадр из фильма

"Ноэль" (2004)

Драма "Ноэль" соединила немало сюжетных линий. Однако благодаря Пенелопе Крус внимание зрителей было приковано к истории ревнивого полицейского Майка и его невесты Нины. Чего только стоит танец обольстительной испанки в одной из сцен фильма.

Смотрите фрагмент фильма "Ноэль": видео

Но именно из-за ревности у пары не может быть будущего. Поэтому Пенелопа Крус не только показала очаровательную соблазнительницу в фильме "Ноэль", но и разочарованную женщину, которая не знает, какое решение принять.



Пенелопа Крус в фильме "Ноэль" / Кадр из фильма

"Голова в облаках" (2004)

Любовь на троих – легко! Кажется, Пенелопу Крус не может напугать ни один сценарий. В фильме "Голова в облаках" испанка сыграла роль Мии, которая встречает главного героя Гая и его богатую знакомую Джильду.



"Голова в облаках" / Кадр из фильма

Авторы фильма тонко обрисовали не только тонкости таких отношений, но и переплетение разных времен довоенных и времен Второй мировой войны. Поклонники Пенелопы Крус считают именно "Голову в облаках" одной из ее лучших работ.

Смотрите трейлер к фильму "Голова в облаках": видео