Фильмы с Райаном Гослингом, которые стоит посмотреть каждому

12 ноября талантливый голливудский актер Райан Гослинг празднует день рождения. Знаменитости исполнилось 39 лет. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 5 фильмов, которые стоит посмотреть киноманам.

Актерскую карьеру талантливый Райан Гослинг начал еще в 1993 году, когда ему было всего 13. Тогда будущая голливудская звезда принимал участие в съемках популярного шоу "Клуб Микки Мауса" и играл самого себя.

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После эффектного появления на американских телеэкранах Райан Гослинг начал съемки в фильмах, а знаменитые режиссеры начали активное сотрудничество с ним. Сейчас на счету актера – роли в более чем 30 проектах, каждый из которых был по-своему успешным. И хотя желаемый Оскар Райан Гослинг еще не получил, однако стал лауреатом престижных премий, среди которых Золотой глобус и National Board of Review. По случаю дня рождения актера LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с 5 самыми популярными кинолентами по версии редакции.

"Дневник памяти", 2004

Это один из самых трогательных романтических фильмов современности, который ежегодно пересматривают тысячи киноманов. Райан Гослинг получил главную роль в "Дневнике памяти", ошеломив критиков и зрителей убедительной игрой. Сам фильм стал удачной экранизацией романа Николаса Спаркса 1996 года.

По сюжету, Ной (Райан Гослинг) и Элли (Рэйчел Мак-Адамс) имели общую историю в подростковом возрасте. Пару объединяли страстные отношения, которые случаются крайне редко. Однако родители девушки запретили ей встречаться с простаком Ноем, который, по их мнению, не мог обеспечить беззаботное будущее Элли. Главная героиня прислушалась к советам и бросила возлюбленного. Пара встретилась через несколько лет, а их история доказала: у любви нет возраста и границ.

Смотрите трейлер к фильму "Дневник памяти": видео

"Ла-ла лэнд", 2016

Не менее трогательную роль Райан Гослинг получил в мюзикле "Ла-ла лэнд". И хоть его партнерша по фильму, Эмма Стоун, получила за фильм Оскар, игра актера тоже заслуживала награду.

По сюжету, музыкант Себастьян влюбляется в Мию и борется за свое счастье. Однако жизненные перипетии препятствуют его личному счастью. На первый взгляд, обычная история любви двоих людей сумела показать зрителям и восприятие мира, и умение наслаждаться моментами, и стремление построить свою личную жизнь.

Смотрите трейлер к фильму "Ла-ла лэнд": видео

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"Бегущий по лезвию 2049", 2017

Этот фильм кардинально отличается от предыдущих. Действие киноленты происходит в будущем, где жители Лос-Анджелеса делят город с созданиями "репликантами". Райан Гослинг сыграл роль полицейского, который раскрывает старый секрет. Следовательно, только он может нарушить привычный порядок жизни и разыскать героя первого фильма "Бегущий по лезвию".

Смотрите трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049": видео

"Место под соснами", 2012

Драма "Место под соснами" сможет поразить и самых искушенных киноманов. Фильм рассказывает историю мотоциклиста, который мечтает выиграть престижные соревнования. Однако перед выездом он узнает, что имеет сына. Стремление обеспечить ребенка и построить счастливую семью завершится пересечением границы закона. Однако за все в жизни нужно платить – в этом убеждается главный герой Райана Гослинга.

Смотрите трейлер к фильму "Место под соснами": видео

"Человек на Луне", 2018

Райан Гослинг сыграл Нила Амстронга в фильме "Человек на Луне". В 1961 году космонавт совершил полет в верхние слои стратосферы. Он вышел на заданную высоту. Однако все идет не по плану: в судне Армстронга случилась поломка, а сам космонавт чудом остается живым.

Смотрите трейлер к фильму "Человек на Луне": видео