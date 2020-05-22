Холостяк 10 сезон 12 выпуск: как прошел долгожданный финал шоу

Все поклонники романтического телешоу "Холостяк" 10 сезон с нетерпением ожидали грандиозный финал и наконец это произошло. В пятницу, 22 мая, главный герой шоу Максим Михайлюк сделал важный выбор и выбрал среди двух участниц только одну. Как прошел грандиозный финал – читайте в материале LifeStyle 24.

До последнего эфира шоу "Холостяк" 10 сезон дошли две харизматичные красавицы – Дана и Даша. Хотя на протяжении всего проекта Максим Михайлюк пытался найти свою любовь среди 16 девушек. Так смог ли он сделать выбор и какая из девушек получит желанную победу и сердце Максима – читайте ниже.

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Экстремальное свидание с Дашей и серьезная ссора

Максим признался, что у пары есть традиция – пробовать что-то впервые вместе. На этот раз у них было экстремальное свидание в Барселоне – они должны были поплавать вместе с акулами в океанариуме. Перед погружением паре провели инструктаж. Даша очень волновалась, но не показывала это холостяку. Максим и Даша должны были находиться в клетке рядом с акулами, однако в результате пара проплыла возле акул. Это было очень страшно и экстремально, хотя и понравилось участникам.

После этого Максим пригласил Дашу подняться на гору, откуда открываются красивые виды на Барселону. Пара поднималась в кабинке, наслаждаясь видами и целуясь. Однако атмосферу испортила Даша, которая сказала, что это, вероятно, их последнее свидание. Максиму показалось, что она прощается с ним, однако, скорее всего, она неправильно выразилась. В результате, пара поссорилась, но после серьезного конфликта Даша все же извинилась.

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Свой вечер Максим и Даша решили провести в спокойной и романтической атмосфере за ужином. Даша решила показать Максиму картину, которая ассоциировалась с их первым свиданием. Однако между парой снова возникло недоразумение, они начали ссориться из-за ревности и несказанных словах о чувствах. После этого холостяк шоу внезапно решил завершить свидание и ушел, оставив Дашу в одиночестве. Девушка начала плакать и жалеть о своих словах.

Романтическое свидание с Даной и страсть в постели

Девушка аж летела на встречу Максиму. Пара прогулялась по Барселоне и много общалась. Холостяк подготовил сюрприз Дане – они поехали на фабрику заготовки вина и должны были разрисовать бокалы для шампанского. Это было очень весело и увлекло пару на определенное время. После этого они пошли на экскурсию по фабрике вина и должны были сделать собственную бутылку вина. Максима и Дану это настолько заинтересовало, что они не заметили, как быстро пролетело время.

Дальше пара устроила себе романтический вечер в постели с вином и фруктами. Они говорили о себе и выражали собственные чувства. Атмосфера между ними была особой и все было очень нежно. Максим и Дана начали играть в слова, но получилось очень прямолинейно и откровенно. После этого участница шоу рассказала Максу эротический стих. Они начали целоваться и, возможно, между ними даже было нечто большее, но зрителям этого не показали.

Выбор Максима

После этого в выпуске показывали первые встречи Максима с финалистками шоу – Даной и Дашей, их впечатления друг от друга. Максим рассказывал свое видение, а девушки – свое. Потом показали видео со всех свиданий девушек, что им понравилось, а что было не так. Финалистки обсуждали все выпуски шоу и говорили о своих эмоциях.

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Дальше девушки собрались на главную церемонию шоу, где Максим должен был выбрать одну девушку, с которой продолжит отношения. Перед церемонией холостяк получил письмо от Даши, в котором она извинилась перед ним и призналась в чувствах.

Холостяк каждой из девушек сказал приятные слова. Потом Максим заявил, что Даше тяжело делать шаги и показывать настоящую себя, зато Дана всегда брала инициативу и помнила все детали. Однако в результате главный холостяк страны Максим Михайлюк попрощался с Даной и выбрал для дальнейших отношений Дашу.

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале СТБ. Главным героем 10 сезона стал пилот из Майами Максим Михайлюк, который мечтал найти любовь на проекте. В каждом выпуске главный герой встречался с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время свиданий девушки должны были понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.