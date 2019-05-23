Финал Евровидения-2019: организаторы допустили ошибку и изменили результаты голосования
Финальный этап Евровидения-2019 в Израиле состоялся еще 19 мая, когда и был объявлен победитель и тройка финалистов. Но через несколько дней организаторы опубликовали новый список с результатами голосования, где были внесены большие правки.
Ошибку в подсчете очков финалистов Евровидения вызвало то, что национальное жюри Беларуси отстранили от голосования. Следовательно, изменилась и рейтинговая таблица. Об этом сообщили сами организаторы в официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU).
Читайте также: Евровидение-2019: результаты голосования финала
ЕВU может подтвердить, что в результате стандартной практики просмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам EBU мы хотели бы скорректировать финальные результаты согласно правилам,
– говорится в заявлении организаторов конкурса.
Также представители EBU добавили, что перераспределение баллов не повлияло на тройку победителей, за что первое место, как и ранее, принадлежит представителю Нидерландов, второе место – Италии, а третье – России. Однако ранее победителем по голосованию жюри была Швеция, но согласно новым баллам теперь лидером стала Македония.
Обновлены результаты финала Евровидения-2019
1. Нидерланды – 498 баллов
2. Италия – 472 балла
3. Россия – 370 баллов
4. Швейцария – 364 балла
5. Швеция – 334 балла
6. Норвегия – 331 балл
7. Северная Македония – 305 баллов
8. Азербайджан – 302 балла
9. Австралия – 284 балла
10. Исландия – 232 балла
11. Чехия – 157 баллов
12. Дания – 120 баллов
13. Кипр – 109 баллов
14. Мальта – 107 баллов
15. Словения – 105 баллов
16. Франция – 105 баллов
17. Албания – 90 баллов
18. Сербия – 89 баллов
19. Сан-Марино – 77 баллов
20. Эстония – 76 баллов
21. Греция – 74 балла
22. Испания – 54 балла
23. Израиль – 35 баллов
24. Беларусь – 31 балл
25. Германия – 24 балла
26. Великобритания – 11 баллов
Что известно про Евровидение-2019?Международный песенный конкурс в 2019 году проходил в Тель-Авиве, Израиле, 14, 16 и 18 мая. Победу в страну привезла израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней Toy. Евровидение-2019 на этапе подготовки обрастало немалыми скандалами и даже неоднократно стояло под угрозой срыва, но конкурс все же состоялся. Новую победу одержал участник от Нидерландов Дункан Лоренс с песней Arcade, которому несколько месяцев букмекеры пророчили победу. В следующем году Евровидение-2020 состоится в Амстердаме.