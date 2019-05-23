Финал Евровидения-2019: организаторы допустили ошибку и изменили результаты голосования

Финальный этап Евровидения-2019 в Израиле состоялся еще 19 мая, когда и был объявлен победитель и тройка финалистов. Но через несколько дней организаторы опубликовали новый список с результатами голосования, где были внесены большие правки.

Ошибку в подсчете очков финалистов Евровидения вызвало то, что национальное жюри Беларуси отстранили от голосования. Следовательно, изменилась и рейтинговая таблица. Об этом сообщили сами организаторы в официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

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ЕВU может подтвердить, что в результате стандартной практики просмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам EBU мы хотели бы скорректировать финальные результаты согласно правилам,

– говорится в заявлении организаторов конкурса.

Также представители EBU добавили, что перераспределение баллов не повлияло на тройку победителей, за что первое место, как и ранее, принадлежит представителю Нидерландов, второе место – Италии, а третье – России. Однако ранее победителем по голосованию жюри была Швеция, но согласно новым баллам теперь лидером стала Македония.

Обновлены результаты финала Евровидения-2019

1. Нидерланды – 498 баллов

2. Италия – 472 балла

3. Россия – 370 баллов

4. Швейцария – 364 балла

5. Швеция – 334 балла

6. Норвегия – 331 балл

7. Северная Македония – 305 баллов

8. Азербайджан – 302 балла

9. Австралия – 284 балла

10. Исландия – 232 балла

11. Чехия – 157 баллов

12. Дания – 120 баллов

13. Кипр – 109 баллов

14. Мальта – 107 баллов

15. Словения – 105 баллов

16. Франция – 105 баллов

17. Албания – 90 баллов

18. Сербия – 89 баллов

19. Сан-Марино – 77 баллов

20. Эстония – 76 баллов

21. Греция – 74 балла

22. Испания – 54 балла

23. Израиль – 35 баллов

24. Беларусь – 31 балл

25. Германия – 24 балла

26. Великобритания – 11 баллов

Что известно про Евровидение-2019?Международный песенный конкурс в 2019 году проходил в Тель-Авиве, Израиле, 14, 16 и 18 мая. Победу в страну привезла израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней Toy. Евровидение-2019 на этапе подготовки обрастало немалыми скандалами и даже неоднократно стояло под угрозой срыва, но конкурс все же состоялся. Новую победу одержал участник от Нидерландов Дункан Лоренс с песней Arcade, которому несколько месяцев букмекеры пророчили победу. В следующем году Евровидение-2020 состоится в Амстердаме.