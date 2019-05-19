Верка Сердючка зажгла на сцене Евровидения-2019: эффектное видео

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, выступил в финале Евровидения-2019. В Тель-Авиве артист показал эффектное шоу в своем легендарном костюме с серебряной звездой.

В воскресенье, 18 мая, в Израиле отгремел финал вокального конкурса Евровидение-2019. И хотя Украина не участвовала в шоу, однако представитель государства все же выступил на престижной сцене. Приглашенным гостем был Андрей Данилко, который зажег в финале Евровидения.

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Артист исполнил требование организаторов и предстал перед зрителями в своем знаменитом образе с серебряной звездой. Верка Сердючка сорвала овации своим эффектным шоу и песней .....

Евровидение-2019: смотреть онлайн финал шоу – выступление Верки Сердючки

Что известно о выступлении Верки Сердючки на Евровидении-2019

Слухи о том, что Верка Сердючка будет участвовать в финале Евровидении-2019, появились еще в феврале 2019 года. Тогда представители артиста заверили журналистов LifeStyle 24 что шли переговоры, которые могли завершиться фиаско. Однако уже 15 апреля официально объявили: Верка Сердючка стала приглашенной гостьей шоу.

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С тех пор украинский певец активно готовился к выступлению, демонстрируя закулисье Евровидение-2019. А вот в откровенном интервью Андрей Данилко заявил, что не доволен работой организаторов конкурса, ведь они не оказывали должного внимания приглашенным гостям. По словам артиста, речь идет от трансфере, из-за которого он неоднократно опаздывал на запланированные встречи, завершая самой подготовкой к выходу на сцену.

Стараюсь не раздражаться. Знаете, беспорядок везде одинаковый, просто на других языках. В данном случае – на иврите. Поэтому всегда пытаешься сдерживаться, не нервничать,

– отметил Андрей Данилко.

Однако все недоразумения не повлияли на выступление Верки Сердючки. Перед зрителями артист предстал, как всегда, сс хорошим настроением и невероятным пылом. На сцене украинец показал шоу, которое запомнится всем поклонникам Евровидения.

Верка Сердючка была не единственной приглашенной гостьей конкурса. Кроме нее, в финале шоу выступили победители Евровидения Нетта Барзилай, Dana International, Кончита Вурст и участница конкурса 2018 Элени Фурейра. Особой звездой шоу была поп-дива Мадонна.

Евровидение-2019: смотреть онлайн финал шоу – выступление гостьей конкурса