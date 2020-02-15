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Порядок выступлений финалистов украинского Нацотбора на Евровидение-2020

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Финалисты Нацотбора на Евровидение-2020 / Instagram / @ eurovision.ua

Сегодня, 15 февраля, отгремел второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Уже определились все финалисты, которые поборются за право представлять Украину на главном песенном конкурсе в мае этого года в Роттердаме.

Завершился второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Стали известны имена 6 финалистов, которые выступят уже 22 февраля в финале конкурса. Кроме этого, в прямом эфире при помощи тайной жеребьевки определили порядок выступлений участников, по которым они будут выходить на сцену уже на следующей неделе.

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Борьба за победу была напряженной и непредсказуемой. Если в первом полуфинале мнения судей и зрителей совпали, то сегодня мы могли наблюдать за некоторыми разногласиями. Однако фавориты обеих голосовавших сторон остались неизменными. В финал прошли следующие исполнители: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI и David Axelrod.

Итак, в финале национального отбора на Евровидение-2020 конкурсанты будут выступать по такому порядку:

1. KRUTЬ
2. JERRY HEIL
3. GO_A
4. DAVID AXELROD
5. KHAYAT
6. TVORCHI

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Кроме них, сцену вокального шоу будут зажигать любимцы украинской публики: Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Евровидение 2020 Евровидение LifeStyle
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