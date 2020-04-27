Голос страны 10 сезон 15 выпуск: каким был финал популярного шоу

Пандемия коронавируса в мире существенно повлияла на финал вокального шоу "Голос страны 10 сезон". Впервые в истории телепроекта прямой эфир прошел без зрителей и ведущих. Чем еще запомнится 15 выпуск "Голоса" – смотрите в материале LifeStyle 24.

Финал популярного шоу "Голос страны-10" состоялся в воскресенье, 26 апреля. Зрители до конца не знали, как пройдет прямой эфир, ведь это впервые проект снимали в условиях карантина. И организаторы таки придумали, как удивить зрителей: они провели выпуск без очевидцев и звездных тренеров, а ведущие были голограммами, которые появлялись на сцене в нужный момент. Таким образом участники съемочного процесса не пересекались и сохраняли дистанцию.

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На главный кубок "Голоса" в юбилейном 10 сезоне претендовали сразу 20 конкурсантов, прошедших вокальные нокауты. Такое количество финалистов обусловлено ​​тем, что организаторы не проводили четвертьфинал и полуфинал, а сразу предложили вокалистам выступить в последнем выпуске шоу. А вот на их судьбу влияли только зрители: именно они отдавали голоса за фаворитов и определили победителя "Голоса страны-10". Как это было – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Команда Монатика

Сергей Роман

Начал прямой эфир представитель команды Монатика – Сергей Роман. Современный гуцул признался, что главная его цель на проекте – показать, что украинская народная песня может звучать стильно. Это стремление уже принесло Оксане Мухе победу в предыдущем сезоне "Голоса страны", поэтому Сергей Роман является одним из главных претендентов на победу.

В финале шоу он исполнил знаменитую песню "Водограй", переделав музыку на современный лад.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сергея Романа

Мелен Пасса

Харизматичная вокалистка Мелен Пасса уже успела покорить меломанов своим оригинальным голосом. И на финале вокального проекта Мелен Пасса решила поражать не только тембром, но и образом. Вокалистка кардинально перевоплотилась для исполнения песни Depeche Mode.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Мелен Пассы

Юрий Самовилов

Для Юрия Самовилова участие в "Голосе страны-10" является особенным. Он уже дважды оказывался на грани выхода из проекта, однако каждый раз его спасали звездные тренеры, которые верят в талант вокалиста.

Перед выходом на сцену Юрий Самовилов признался, что его музыка уже привлекла внимание украинского шоу-бизнеса. Так, совместно с Валерием Харчишиным он записал песню, которую можно будет услышать в спецпроекте "Я, Нина". В финале он выступил со знаменитой песней Black Black Heart Дэвида Ушера.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юрия Самовилова

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Сергей Асафатов

Следующим за главный кубок "Голоса страны-10" поборолся мультиинструменталист Сергей Асафатов. Он уже успел показать, как любую песню может сделать хитом, добавив стильные биты и необычное звучание. В финале шоу Сергей Асафатов исполнил песню группы "Океан Эльзы", которая вызвала восторг у всех звездных тренеров.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сергея Асафатов

Лида Ли

Закрывала выступления команды Монатика фаворитка шоу "Голос страны-10" Лида Ли. У девушку уже есть опыт выступлений на сцене, ведь она бэк-вокалистка своего тренера. Именно поэтому к ее выступлениям приковано внимание тысяч поклонников проекта. В 15 выпуске Лида Ли исполнила песню "Жалі", раскрыв свои вокальные данные.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Лиды Ли

По результатам голосования зрителей, в финал от команды Монатика попал Сергей Асафатов.

Команда Дана Балана

Назар Яцишин

Первым от команды Дана Балана в финале выступил учитель истории Назар Яцишин. Интересно, что он является единственным мужчиной, которого молдавский певец пригласил в финал "Голоса". Трогательные песни в исполнении вокалиста уже покорили сеть, поэтому в 15 выпуске он выбрал трек It's Alright, который объединил драйв и лиричность.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Назара Яцишина

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Мария Кондратенко

Звезда сериала "Школа" Мария Кондратенко уже дважды была в шаге от выхода из шоу. Монатик был убежден, что вокалистка слишком юна для выступлений в прямом эфире. Однако ее талант сумел убедить Дана Балана, что она стоит места в финале. Неожиданно на последнем этапе проекта Мария Кондратенко выступила с украинской народной песней "Ой, при гаю, при Дунаю".

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марии Кондратенко

Индира Едильбаева

Вокалистка из Казахстана Индира Едильбаева не смогла приехать в Украину на финал "Голоса страны-10" из-за пандемии коронавируса. Однако это не стало ей помехой выступить в прямом эфире. Индира спела песню Дана Балана в своем доме в Алматы, растрогав всех зрителей, особенно, своего звездного тренера.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Индиры Едильбаевой

Анастасия Балог

Бешеную поддержку у зрителей имеет Анастасия Балог. Все потому, что девушка является одной из поклонниц Дана Балана, поэтому за нее активно отправляют голоса другие участники фан-клуба артиста. Вокалистка доказала тренеру, что достойна не только места в финале проекта, но и на большой сцене. Поэтому в 15 выпуске она еще раз доказала это.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анастасии Балог

Дарья Петрожицкая

Закрывать выступления команды Дана Балана взялась звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Она призналась перед выступлением, что больше мечтает петь, чем сниматься в телепроектах. Поэтому "Голос страны-10" – это ее возможность начать покорять сцену.

На карантине Дарья Петрожицкая не теряла времени: каждый день она занималась вокалом с частным преподавателем. Поэтому в прямом эфире поразила высокими нотами.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Петрожицкой

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Больше всего зрители поддержали Индиру Едильбаеву, поэтому именно она прошла во второй этап финала "Голоса страны-10".

Команда Потапа и Насти Каменских

Максим Перепелица и Екатерина Степура

Впервые в истории украинского "Голоса" в нокаутах создали дуэт. Для Екатерины Степуры и Максима Перепелицы такой опыт новый, а в финале они впервые вышли на сцену вместе. Дуэт показал зажигательное выступление с танцами, которое, по словам Потапа, выглядело как перформанс престижной музыкальной премии.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Степуры и Максима Перепелицы

Юлия Коровко

Украинка Юлия Коровко и перед финалом "Голоса страны-10" не могла поверить, что все же получила место в развлекательном шоу. Часто с девушки смеялись из-за нетипичной внешности, поэтому она до сих пор не была уверена, что может стать певицей. Однако восторг тренеров от пения Юлии Коровко дал ей стимул бороться за главный кубок.

В финале "Голоса" она мастерски исполнила песню "Черемшина", вызвав овации у опытных артистов.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Коровко

Ерлан Байбазаров

Казахстанский таксист Ерлан Байбазаров сумел перевернуть все стереотипы относительно своей профессии. Парень еще с кастингов демонстрирует необычную манеру исполнения песен, которая захватывает с первых нот. Для финального поединка Ерлан исполнил чувственную композицию. Вокалист не мог попасть на запись шоу в Киеве и исполнил трек из своего дома.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ерлана Байбазарова

Виталий Окс

Потап и Настя Каменских подарили школьнику Виталию Оксу второй шанс на шоу "Голос страны-10". Они пригласили талантливого вокалиста в свою команду и к финалу помогли ему подготовить трек, который не может оставить зрителей равнодушными. Виталий Окс исполнил 7 rings Арианы Гранде.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виталия Окса

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Анастасия Картвелишвили

Зажигательная вокалистка Анастасия Картвелишвили закрывала серию выступлений команды Потапа и Насти Каменских. Во время карантина она решила поддержать всех украинцев. Анастасия исполнила ритмичную песню из репертуара Верки Сердючки "Все будет хорошо".

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анастасии Картвелишвили

Потапа и Настю Каменских во втором этапе финала представил Ерлан Байбазаров. Именно его зрители поддержали больше всего.

Команда Тины Кароль

Анна Трубецкая

Борьбу за главный кубок начала Анна Трубецкая. Именно ей Тина Кароль доверила открывать выступления своей команды. Анна, которая является участницей фан-клуба звездного тренера, умеет даже дистанционно заворожить слушателей своим пением. Вокалистка это в очередной раз доказала, исполнив из Беларуси трек "Океан Эльзы" – "Без бою".

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Трубецкой

Даниэль Салем

Перед выступлением Даниэль Салем признался, что является не самым сильным конкурсантом команды Тины Кароль. Однако его дочь вдохновляет его не опускать руки и продолжать бороться за главный кубок "Голоса страны-10". В финале Даниэль Салем выступил с песней-монологом, которая растрогала нежностью.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема

Дарья Полоротова

А вот Дарья Полоротова решила покорять зрителей песней знаменитой американки Билли Айлиш. Юная вокалистка с мощным голосом исполнила трек из своей комнаты. Девушка сумела тронуть Тину Кароль и получила от тренера немало комплиментов.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Полоротовой

Роман Сасанчин

Все участники команды Тины Кароль посвятили свои выступления медикам, которые борются с коронавирусом. К ним присоединился и Роман Сасанчин, который спел не только для врачей, но и для всех матерей.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Романа Сасанчина

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Ольга Мельник

Закрывала первый этап финала "Голоса страны-10" Ольга Мельник. Девушка уже боролась за главный кубок проекта, поэтому делает все для того, чтобы в 2020 году стать триумфатором шоу.

Она также поддержала украинских медиков и волонтеров. В годовщину Чернобыльской катастрофы Ольга Мельник посвятила выступление всем, кто 34 года назад оказался на улице без жилья.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ольга Мельник

По голосованию зрителей, в следующий этап попал Роман Сасанчин.

Суперфинал "Голоса страны-10"

Во втором этапе шоу "Голос страны-10" финалисты четырех команд исполнят трек, с которым они пришли на слепые прослушивания.

Так, Индира Едильбаева спела в прямом эфире песню "Мелодія" от украинской группы The HARDKISS. На кастингах именно эта композиция помогла девушке развернуть 4 кресла тренеров.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – финальное выступление Индиры Едильбаевой

Следующим покорять зрителей взялся Сергей Асафатов из команды Монатика. Вокалист исполнил проникновенную песню группы "Бумбокс", растрогав звездного тренера.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – финальное выступление Сергея Асафатова

Ерлан Баибазаров на кастингах сумел поразить всех звездных тренеров. Он исполнил зажигательную песню Feel It Still от группы Portugal the Man.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – финальное выступление Ерлана Баибазарова

Закрывал прямой эфир Роман Сасанчин. Он трогательно исполнил композицию Luna tu певца Alessandro Safina.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – финальное выступление Романа Сасанчина

Победу одержал Роман Сасанчин!

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые вместе активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славы он добивался тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру из группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и получил с ней победу.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.