Суперфинал 9 сезона "Мастер Шеф" 18 выпуск: известно имя победителя проекта

В суперфинале 9 сезона "Мастер Шеф" вы узнаете эксклюзивные подробности об участниках и какие блюда выбрала тройка суперфиналистов для своего меню. Главной интригой выпуска станет имя суперфиналиста и победителя 9 сезона "Мастер Шеф", которого озвучит в конце выпуска Эктор Хименес-Браво

Ожидаемый выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф" за весь 9 сезон шоу. Ведь это суперфинал "Мастер Шеф" в котором уже сегодня мы узнаем победителя 9 сезона, который получит ценные подарки и кубок проекта. А именно денежный приз – 500 тысяч гривен, курс обучения в школе кулинарного искусства Le Cordon Blue и кубок победителя 9 сезона "Мастер Шеф".

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Сергей Денисов, Лиля Сорокина или Руслан Лучков? Кто из них одолеет волнение, сумеет раскрыть весь свой потенциал на максимум и станет следующим "мастершефом" Украины 9 сезона – узнаем уже сегодня!

Проигравшие не получат ничего, кроме поражения. Чтобы поддержать суперфиналистов в тяжелой битве за победу, к тройке лидеров приехали их друзья, родственники и вся 20-ка "Мастер Шеф" 9 сезона. К Руслану Лучкову приехали его друзья. Парень загрустил, что не смог увидеть свою маму, из-за болезни она не смогла приехать на проект. Поддержать Лилю Сорокину приехала кума, сестра и знакомая. Сергея Денисова также поддерживает его родная сестра.

Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Лиза Глинская произнесли последнюю в этом 9 сезоне "Мастер Шеф" речь для лидеров сезона и посоветовали не волноваться и уверенно идти к своей цели.

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В суперфинальной битве тройка кителянтов за 2,5 часа должна приготовить одну изысканную закуску, главное блюдо и десерт ресторанного образца. У участников было достаточно времени для подготовки своего суперфинального меню, которым они будут удивлять тройку судей "Мастер Шеф" 9 сезона.

Руслан Лучков на закуску выбрал ролл из морепродуктов на подушке из шпината и арахиса. Главным блюдом у суперфиналиста была баранина с соусом из винограда и каперсами, гарнир фруктово-овощной. На десерт Русик готовит тарт с малиновым и апельсиновым курдом.

Лиля Сорокина на закуску готовит стеклянные равиоли с морепродуктами и соусом манго-маракуя в азиатском стиле. На главное – сибас с соусом Галандес и паленту на гриле с лемонграссом. На десерт шоколадную сферу в виде кокоса с муссом лаванды.

Сергей Денисов на закуску готовит Кучмач. Главным блюдом станет вырезка ягненка с грузинским Чимичули. А на десерт Сергей решил сделать Чурчхелу, и не в привычном для всех виде, а на ресторанный манер.

Во время дегустации судьями блюд, которые приготовили суперфиналисты "Мастер Шеф" 9 сезона, было много замечаний почти к каждому приготовленному блюду. Судьи были максимально откровенными с участниками и указывали на наименьшую погрешность в блюде. У Русика Лучкова, Эктор Хименес-Браво нашел косточки в винограде, которые суперфиналист не повытаскивал перед подачей судьям. У Лили, Лиза Глинская не увидела кокоса из шоколадной сферы, и шоколада было слишком много. Меньше всего замечаний от судей было к блюдам Сергея Денисова. Неужели он и станет победителем 9 сезона "Мастер Шеф"? Узнаем совсем скоро, ведь после небольшого совещания Эктор Хименес-Браво уже держит в руках заветный конверт с именем победителя!

Судьи долго передавали конверт из рук в руки и все же назвали имя победителя! Готовы? Победителем 9 сезона "Мастер Шеф" стал Сергей Денисов. Поздравляем кулинара!

Суперфинал 9 сезона "Мастер Шеф" онлайн скоро...